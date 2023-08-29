入職一個月組員已辭職走光 事主感憂慮 網民稱用2點判斷去留
撰文：中天新聞網
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職場同事來來去去很正常，但如果部門都是離職沒有新血就要緊張了！一名女網民剛到新公司1個月，赫然發現所有同事都離職了，即便是最資深的前輩都沒有留下，讓她不禁上網求助「這是甚麼警訊？」，而求助文一貼出也引起網民熱議。
入職未滿一個月便成為組內最資深同事，任誰也會感不安吧！（按圖了解）
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該名女網民在Dcard上發文以「新人剛進公司滿一個月，結果部門同事全部離職」為題詢問網民，自己才剛入職3天就遇到一名同事離職，半個月內又有其他同事陸陸續續離開公司，連最資深的老鳥都提出辭呈。
事主詢問，剛加入公司研發部時，每天都能準時下班，各方面基本都還不錯，不過剛滿1個月就只剩他一個人，「請問是甚麼警訊嗎？我是不是今天下班前問出來比較好？」，希望網民們可以給她一點建議。
文章曝光網民強烈建議快逃：
．「聽到這邊就知道是個屎缺…」
．「歡迎來到大屎坑」
．「三年前跟你一樣的狀況，考慮太久逃不掉了，一直後悔到現在」
．「遇到抓交替」
．「他（老闆）都不怕繼續做了你也別怕」
．「等到他們的事全部到你身上的時候，或許你就會知道原因了」
不過也有網民依據自己的經驗歸納出兩個重點：
．「公司前景，值得不值得」
．「願意不願意補人」
．「大家有交接給我1個月，然後全部走光，部門只有only me，但那是大公司也是我第一份工作，所以還是撐下去，還好上司不錯，還幫我找2個人進來給我用，前面很辛苦、後面就輕鬆多了，建議你多觀察，工作上如果壓力大到會影響到健康，那當然就不要待了」
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