搵工｜明明沒遲覆！事主工作機會被搶　質疑公司誠信網民意見不一

在面試工作時，若收到錄取通知，通常公司會要求職者在某個時間內回覆就職意願。



不過日前有網民表示，他在期限內還沒回覆就職意願，就被公司通知「有其他面試者願意就職，因此不錄取了」，讓他十分錯愕，直言「要不要把這家公司列入黑名單？」

公司這樣的安排，是不公平還是合理？（按圖了解）

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一名網民在PTT發文表示，他之前曾經面試一間公司，後來收到錄取通知，對方要他在某日以前回覆是否願意就職，但在回覆期限內，他突然收到公司通知「有其他面試者願意就職，所以就不錄取了，希望未來還有機會共事」，這讓事主直言「收到消息當下有點錯愕」，因此他好奇「這代表公司的信用不好嗎？還是職場上的正常現象？我在考慮要不要把這家公司列入黑名單，從此不再去面試。如果你們是我，以後還會願意去這間公司面試嗎？」

對此，網民直言：

・「缺人的話就是先答應的先上，機會留給積極的人」

・「至少他還通知你不用等了」

・「這很正常吧？這間公司太坦白了，其他公司會說因為有不可抗力因素來搪塞你」

・「要不要答應是2秒的事情，你不回覆當然會被搶走工作」

・「你可能是備取，正取的考慮好了」

・「你自己要在期限最後一天回，那就要承擔別人搶先一步拿下工作的風險啊！公司同時面試100個人，有10個人合適，給一個期限是正常的啊，不然公司為甚麼要等比較晚確認的那個人？」



但也有網民認同事主，指出：

・「約定日還沒到，公司如果趕着錄取人就提早回覆日期。公司自己訂的日期，卻在回覆日前錄取其他人，這真的很不OK」

・「勞工已經很弱勢了，辛苦面試後拿到職缺，公司自己開的期限卻當放屁？」

・「越低端的公司越多這種亂七八糟的事情，只能夠當作自己也不缺這家公司了」

・「以前我剛畢業也碰過這種事情，我明明在期限內回覆，對方卻告訴我沒職缺了，當時我有點受傷」

・「那種沒誠信的公司不去也罷」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】