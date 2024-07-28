深圳南山｜世界級插畫藝術展覽華僑城創意園開幕　欣賞2000+作品

穿過蝴蝶階梯，去做個天馬行空的夢吧！



全球最大規模插畫大展——IIE國際插畫藝術大展2024的全球首展在深圳南山區華僑城創意園舉行，網羅全球1500+世界級插畫師集合﻿，一次性看完2000+頂尖插畫作品，是22、23年破億流量插畫大展。

IIE國際插畫藝術大展 2024（IIE國際插畫藝術大展）

進入IIE，感受世界插畫的藝術創意，淪陷於插畫師的奇思妙想中，藍色蝴蝶在水波紋中靈動翩翩，一不小心就會被捲入章魚漩渦，美食幻化成一艘精緻的小舟，載着味蕾奇遇……

IIE國際插畫藝術大展 2024（ShenzhenStyle提供）

IIE國際插畫藝術大展 2024（ShenzhenStyle提供）

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展廳中還有不少隱藏大佬的作品，不同國家、類型的故事隱藏在這些作品中，通過畫作、裝置、等方式呈現，像一封遙寄的明信片，滿載治癒。

IIE國際插畫藝術大展 2024

展期：2024.07.13-2024.10.15

時間：10:00-18:00（週一至週日）

門票：早鳥單人票¥48，單人票¥88，雙人票¥128，親子票¥108（可搜尋微信小程式「插画加」線上購買，或現場購買）

位置：深圳南山區華僑城創意文化園北區B10館L2層

交通：深圳地鐵2號線僑城北站B出口，步行630米



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