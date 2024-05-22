深圳羅湖大推3間傢具精品店　原木型格家品、中古擺設（附攻略）

逛街指南·深圳傢俱買手店。

深圳羅湖區的深圳藝展中心，一個能讓時間慢下來的地方，不同氣質格調的寶藏店鋪在這裏聚集，傢俱買手店、藝術空間、獨立咖啡館，走走逛逛，就能淘到不少vintage好物。



如果有空閒的一天，在深圳藝展中心，尋找心中的Dream house。

1. DAaZ｜「自然洞穴」家居館，傢俱、器物、藝術、空間

藏在藝展中心的寧靜之地——DAaZ家居美學館。在近500㎡的展示空間內集合了全系列產品，包括傢俱、照明、餐具、陶器、織物、香氛等多個種類。

DAaZ家居生活美學館，侘寂，樸素自然的空間氛圍內，以粗糲質感的牆體和柔暢曲面，延展出舒緩平和的外部觀感。

進入空間，就像來到古樸的「自然洞穴」中，懷舊的氣息撲面而來，哪怕門外是野蠻生長的鋼鐵森林，於內卻只能感受到沉靜與平和……

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DAaZ品牌推崇自然的設計理念，以真實温暖的大地色營造場景。行走於此，其高級感的場景與其説是在逛家居店，不如説是在欣賞關於靈感與設計的美學劇場。

DAaZ的產品是當下流行的侘寂風，多以未經修飾的原木為主，天然的木材有種不可複製的真實美，深受設計師與生活藝術愛好者的青睞。

店裏香氣、音樂一切都恰到好處，從傢俱、小件飾品，到整個空間的打造，沒有流行元素的堆砌，從內而外都散發着內斂、沉靜的氣質。

精品玻璃房

此外，DAaZ在藝展中心另設有一間獨立的精品店，暖色光線透過玻璃幕牆，圍裹出一幅柔情繾綣的畫面，讓門外往來的目光聚焦於此。

+ 1

精品店內主要陳列DAaZ家居線kosa-vastu的產品，如植物纖維編織的吊燈、粗獷而質樸的器皿以及散發自然香氣的香薰蠟燭與精油……

DAaZ

地址：深圳羅湖區藝展中心一期8樓（展廳）

深圳羅湖區藝展中心三期一樓中庭（精品店）

交通：深圳地鐵7/9號線紅嶺北站D出口，步行260m

時間：09:00-19:00



2. DADACE｜城市中的「遊牧民族」，藝術展廳、買手店、餐廳、定製派對

DADACE，一個設計師家居買手店+自然主義飲食體驗的複合商業空間。

不用去遠方，在深圳就可以抵達的「遊牧生活部落」，這裏不但可以淘到高顏值的傢俱和飾品，更有以雲南食材為主的自然料理及精品咖啡。

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推開古老的印度之門，步入異域時空

DADACE採用傳統希臘建築風格，融入遊牧元素。

推開木門，彷彿穿越至遙遠的古老部落，昏黃的光線下老物件和熱帶植物交織，行走其中，好像可以聞到原始部落的氣息，空間氛圍感拉滿。

與其他品牌不同的是，DADACE的所有產品都是設計團隊從世界各地搜集到的好物，以自然粗獷的天然材質為主，皆是獨一無二的藝術品，不流於形式，不囿於風格，充滿質樸和原始的手作魅力。

店內隨處可見神態各異的陶土雕塑，彷彿各有各的想法，每一個都顯靈動而神秘。

從傢俱到飾品都充滿個性，這些飽含歲月痕跡的原始物件，散發着歷久彌新的美感。

鳥窩窩 Da Roost

位於買手店內部的「鳥窩窩Da Roost」餐廳，主打自然主義料理，菜品巧妙地融合了雲南食材與嶺南風物，帶來野性又不失精緻的味蕾體驗。

約上三五好友，在「野餐」的氛圍中享用美食，讓生活的樂趣無限蔓延。

DADACE

地址：羅湖區藝展中心三期六樓 C06-C07

交通：深圳地鐵7/9號線紅嶺北站G出口，步行260m

時間：10:00-21:00



3. zāáǎà｜隱匿於頂樓的藝術空間，中古家居買手店

這家藏在藝茂中心頂樓的家居買手店zāáǎà，沒有人帶可能真的找不到，純白色小院內另有一番天地，是不少設計師推薦的寶藏店鋪。

zāáǎà不僅名字有趣，店內的各種小物件也充滿趣味。主要售賣以中古風為基調的傢俱，造型各異的擺件充滿故事感，但又年輕可愛，很多ins上的老傢俱也能在這裏找到。

+ 13

步入店內，恍若置身於上世紀，濃郁的老電影氛圍撲面而來。

店內面積不算大，所以大件傢俱比較少，多以單品小件為主，亂中有序的陳列在藝術空間中，就連不經意的角落裏也能挑到心儀的單品。

琉璃花器、玻璃燭台、彩釉陶藝……店內的中古傢俱，大多都是從世界各地收集而來的特別物件，每一件都是精挑細選的經典款。

zāáǎà有一隻可愛咪咪是這裏的「金牌銷售」，逛街的同時還能擼擼貓，享受這份治癒時光。

浪漫、精緻、慵懶、隨性，zāáǎà有着無數收藏者所追尋的「復古韻味」，每件物品都能讓人感受到中古傢俱的別樣魅力。在這方天地中，最適合悠然閒逛，慢慢淘。

zāáǎà

地址：羅湖區藝茂中心頂樓H004

交通：深圳地鐵7/9號線紅嶺北站D出口，步行220m

營業時間：12:00-18:00



4. DADA CAFE｜印第安風咖啡廳，羅湖咖啡廳TOP1

如果去藝展中心逛街的話，一定不能錯過這家寶藏小店。DADA cafe是深圳少有的印第安風咖啡廳，也是羅湖區咖啡廳環境榜第1位，口味榜第2位。

進入店內，感覺像來到了西部世界，有種復古美式鄉村的異域風情，在經典美式旋律的悠揚伴奏下，很適合靜靜坐一下午，看一本書。

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老闆酋長，超級咖啡發燒友

老闆叫「酋長」，是一名超級咖啡發燒友，扎着小馬尾，有種濃郁的重金屬超標的味道。店裏陳列着各式各樣的古董咖啡機、咖啡器具，都是他的收藏品，每一件酋長都能娓娓道來。

這裏的咖啡機都是全手動的，就連手沖咖啡的豆子都是酋長自己烘焙的，生豆進鍋15分鐘便可出鍋，香氣瞬間飄滿咖啡廳。

「深烘美式」的豆子來自埃塞俄比亞，入口濃郁香醇，搭配升級改良口的「提拉米蘇」，口感上不僅柔滑、細膩，還帶有一絲咖啡的香氣，吃起來也是甜而不膩。

DADA CAFE · 噠噠咖啡

地址：羅湖區藝展中心三期六樓空中創意園B06

交通：深圳地鐵7/9號線紅嶺北站D出口，步行190m

營業時間：10:30-18:30（週一至週日，除週二），13:30-18:30（週二）



精緻的生活從置家開始。

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