深圳南山必試高質「餐酒館」海邊Bistro勁Chill　女士任飲低至¥98

上班暫停，用美食和微醺，將忙碌的工作狀態切換到愜意的療愈時刻；週末睡到自然醒，點一份Brunch，在户外享受陽光與海風，洗去一週的上班帶來的疲憊。

在深圳的這點快樂，全藏在Bistro裏了。那説起深圳人常去餐酒館，就一定有「COMMUNE 幻師」。



它是一家創新地將酒水自選區、超級吧枱與餐廳三者巧妙合一的全時段餐酒吧，從北京上海火到深圳，目前它在深圳已有8家門店，其中就有2家更高品質的「臻選店」。

什麼是COMMUNE臻選店

餐單品質，匠心升級

在餐品上，臻選店更注重品質的提升，從對食材的甄選和把控，到菜品的顏值和口感，每一步驟都要經過「精雕細琢」，從早午餐到下午茶到晚餐，菜式更多元化，菜量更多，能給足味蕾多重驚喜。

+ 3

酒水服務，全新升級

對於酒鬼們來説，臻選店的酒水選擇已經是next level！

吧枱前的精釀酒頭就超過20款，還會不定期推出新款，涵蓋了國內外久負盛名的精釀品牌。除此之外還有16款經典雞尾酒與無酒精雞尾酒，80款不同產區的紅白葡萄，從百元左右的入門款，到名莊酒款任意選，還有近50款威士忌噢~

不喝酒的還可以選擇中國茶系列。

更精緻，更高端，更chill

在設計風格上，每一家幻師臻選店都有一套獨特的空間美學。

今年年初開在南山區海上世界的「COMMUNE MUSEUM」，融入「海邊木屋船艙」的概念，與自然融為一體，自在舒適，氛圍感一絕。

今年又一家臻選店落地深圳，開在南山區金地威新的「COMMUNE RESERVE」，超有質感的美式復古空間，不同功能區設計兼顧了就餐品飲環境的私密與開放，滿足了人們對餐酒吧的美好幻想。

全時段營業，赴一場白天到黑夜的美食之約

Brunch Time👇👇👇

主廚早餐捲餅

COMMUNE RESERVE的早午餐以量大而出圈，除了經典的早午餐拼盤，我最常點的就是這個主廚早餐捲餅了！墨西哥捲餅裏裹着厚實蓬鬆的雞蛋，煎得微焦的培根搭配蒜香菠菜，口感豐富多樣，健康又飽腹～

牛油果吐司

這款牛油果吐司也是我的心頭好，最下層選用的是膳食纖維更多的烤黑麥吐司，再塗抹上羅勒草香醬，壘上牛油果切片，一口咬下，質地綿滑的牛油果與吐司的咀嚼感相碰撞，滿足～

Dinner Time👇👇👇

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牛臉肉意大利粉

牛臉肉意大利粉是COMMUNE的招牌，濃濃的醬汁裹着意大利粉，香味無處安放，搭配上自制的聖馬紮諾番茄醬和帕瑪森芝士，酸甜開胃，燴牛臉肉口感軟嫩卻不失纖維感。

牛尾烤芝士三明治

要不説COMMUNE臻選店菜量大呢，連三明治都是plus級別的！

牛尾輔以洋葱，西芹，胡蘿蔔，番茄小火燜煮至脱骨，去骨保留軟糯牛尾肉，搭配布里芝士、墨西哥辣椒以及紅酒醋醃製洋葱，煎烤得酥脆的黑麥麪包片夾上，香濃馥郁，吃的時候還會拉絲。

14寸黑松露pizza

菜單上的披薩有蠻多選擇，我一眼就相中這個黑松露披薩，還原了傳統Napoli披薩風味，濃郁的黑松露配上奶油白汁底，餅底軟韌濕潤，不管是顏值還是香味都盡顯高級。

香辣烤豬肋排

果木煙燻的肋排，外皮烤得酥香，內裏軟嫩，一咬直接爆汁，鮮香中帶着點香辣，肉質飽滿有嚼勁，啃起來巨爽快過癮！

Tipsy moment👇👇👇

卡斯布魯小麥

這款卡斯布魯小麥，是精選了薩爾蘭啤酒花麥芽，運用上好純淨水源釀造而成的，淡金色的酒體稍顯渾濁，但入口卻乾爽利落，香氣充沛，經久不散，喝到最後還會回甘。

厚浪紅色IPA

厚浪紅色IPA精選了雅基瑪CRYOPOP BLEND酒花炮，將這款啤酒的芳香推到了新高度，同時使用了城堡麥芽和法國弗曼迪斯活性二發酵母，讓酒花的香氣再次突出，醇香更豐富，品嚐的時候你能感覺到酒體的順滑，緊接着一層層風味逐漸爆開，味道濃烈。

幻師比利時白

幻師比利時白是COMMUNE精心定製的一款德式風格小麥啤酒。由於這款啤酒釀造後未經過濾，完整保留了小麥的顆粒和酵母芳香，所以品嚐時會有淡淡的柑橘香和麥芽香，泡沫細膩豐富，整體口感偏清爽醇厚。

酒水福利一覽👇👇👇

福利①：女士之夜，暢飲三小時98元

福利②：三小時暢飲，每人188元（周日至四）／238元（周五至六或節假日）

福利③：歡樂時光，買一送一

福利④：週三會員日，吧台精酿買一送一



想要的聚餐儀式感，都在COMMUNE

工作再忙，也要美食犒賞

開在科技園的COMMUNE RESERVE幻師，店內大面積採用了柚木色胡桃木，加上暗調的燈光氛圍，給人一種既高端又温馨的柑橘。室內拱形穹頂軟化原建築直角的硬朗，大面積茶鏡延伸視覺縱深感，打造時光隧道幻影；露台綠植、室內西班牙油橄欖樹，彷彿在花園裏用餐。

+ 1

對於周邊打工人來説就是與疲憊壓力説再見的好去處。在這裏不僅僅胃口得到滿足，那份渴望放鬆的心得到了滿足。

面朝大海，來場愜意微度假

週末我更建議你來海上世界的COMMUNE MUSEUM，你可以睡到自然醒，然後用一份煙燻三文魚班尼迪蛋和咖啡來喚醒能量，沒有工作的紛擾，只是悠閒地感受着海風吹拂，觀賞無邊蔚藍的大海。

+ 1

還可以跟閨蜜來上一頓下午茶，這裏可不只拍照好拍，連甜品口味也很在線！對了週末人會比較多，想要更好體驗感的話建議錯開時間~

COMMUNE幻師·深圳臻選系列門店

1. COMMUNE RESERVE（金地威新店）

地址：南山區粵海街道高新社區南新南環路43號威新軟件園3號樓1層L102AB

交通：地鐵9號線高新南站A出口步行430m／地鐵2號線科苑站C出口步行474m

營業時間：週一至週四、週日 10:00-次日02:00，週五至週六 10:00-次日03:00



2. COMMUNE MUSEUM（海上世界文化藝術中心店）

地址：南山區招商街道水灣社區望海路1187號海上世界文化藝術中心廣場105

交通：地鐵2號線海上世界站A出口步行840m

營業時間：週一至週日08:00-次日02:00



3. COMMUNE·X幻師（COCO PARK店）

地址：福田區星河COCO Park北區酒吧街L1-039(平安金融中心對面)

交通：地鐵1/3號線購物公園站

開業時間：秋季



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