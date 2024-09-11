深圳坪山人少景美「花海步道」　坪惠濕地步道漫遊公園學自然知識

每逢週末節假日，深圳公園與海邊總是人潮湧動，似乎每一寸空間都擠滿了人。想尋覓寧靜悠然的地方散心，多少有些為難。正好，這有一條出遊路線推薦給你！



在深圳坪山沿河而行的坪惠濕地步道，景緻美不勝收。即便在節假日，依然保持着一份難得的寧靜與清幽。更重要的是，沿途串聯着3個風光旖旎的公園，從花田、濕地再到河岸，屬於是養眼又養心。

花田、濕地、河岸，一路串聯3個公園

1. 聚龍山濕地生態園

坪惠濕地步道隱匿於深圳坪山一隅，平日較為幽靜，適合徒步散心。

最北端的起點位於青松路，沿着河道一路向南，最先映入眼簾的是聚龍山濕地生態園。其中當下正值花期的美人蕉，無疑是這段路最亮眼的存在。

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一片葱鬱的綠意中，無數豔麗色彩交織在一起，讓人恍若身處一個充滿夢幻的童話世界。路旁還有水波粼粼的河流、偶爾掠過的水鳥和昆蟲的鳴唱。微風輕撫，彷彿所有的煩惱都隨之飄散。

2. 坪山濕地公園

隨着路程過半，坪山濕地公園便悄然出現在眼前。

這個公園是將原有的坑塘地貌改造而成，巧妙地把景觀設計融入到濕地當中。

從幾片波光粼粼的湖面到蜿蜒曲折的綠道小徑，其中分佈着錯落有致的亭廊、曲橋。身處其中，既可悠閒地散步、聽潺潺流水，也可以找一個靜謐的角落，靜靜地呆坐。

3. 坪山河濕地公園

走到濕地步道的最南端，既可抵達坪山河濕地公園。

寬闊乾淨的河道，碧草如茵的兩岸，對岸的美人蕉花海也開得剛剛好。這裏幾乎沒有商業與人為修建區域，用朋友的話説，這片一望無際的草地，簡直就是現實版的綠野仙蹤。

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美中不足就是沒有太多遮陽的地方，不過勝在景色迷人，多曬一會也無妨。

逃離喧鬧的「秘靜之旅」：坪惠濕地步道

坪惠濕地步道，北起龍山濕地生態園的北門，延伸至坪山濕地公園的南門，全程約7公里。

之所以稱為「秘靜」，原因在於其地理位置的偏幽，彷彿是一片遠離塵囂的世外桃源。遠離市區且鮮為人知，保留着難能可貴的隱秘；步道周邊居民區稀疏，少了人聲的嘈雜，自然也就多了份靜。

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從前説起坪山總感覺有些偏遠，但是現在對想逃離都市喧鬧的人而言，坪山的確是一個理想散心地。

平日裏看厭人山人海，不妨來這感受自由自在。在花田、濕地與河岸之間的漫步，享受郊野河流間的自然萬物。

沒有穹頂的自然博物館，遊玩、研學兩不誤

坪惠濕地步道的整體難度不大，全程走完順便逛三個公園的體驗還算輕鬆。

值得一提的是，這裏不僅僅是自然風光步道，更是探索自然的邀約。向來以生態環境著稱的坪山，近些年正在打造一座「沒有圍牆穹頂的自然博物館」。其意是將綠水青山中的自然步道，結合特色打造15條自然研習徑，建設坪山全域自然博物智慧導覽系統。

而這次推薦的坪惠濕地步道，就是其中一條自然研習徑。

濕地步道沿途設置了30個自然觀察與課程分佈點，只需手機輕輕一掃，既可從中得到相關的自然知識、瞭解濕地。

掃碼進入的「坪山全域自然博物」小程序中，不僅有配套線上解説，還有地圖導覽、影像庫、物種識別、線路打卡等多種功能。

如今隨着一條條自然研習徑建成，坪山正在逐漸成為深圳人觀察自然最好的户外課堂。走進坪山，彷彿正在走進一座四季開放的自然博物館。

坪惠濕地步道

交通：

1. 地鐵：深圳地鐵16號線「技術大學」D2出口，沿創景路走至坪山河，導航坪山濕地公園即可。

2. 公交or自駕：

a. 聚龍山濕地生態園北門入口：位於青松西路；附近公交車站：青蘭二路北；自駕定位：青蘭二路與青松西路交叉口。

b. 聚龍山濕地生態園南門入口：位於蘭竹東路；附近公交車站：蘭竹青蘭三路；自駕定位：深圳萬樂藥業有限公司。

c. 坪山濕地公園北門入口：附近公交站：坪山濕地公園北門：自駕定位：坪山濕地公園。



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