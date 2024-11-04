深圳美術館新館最新5個藝術展覽　山水寫生/國風藏書票/裝置藝術

坐落深圳龍華區的深圳美術館（新館），10月展覽更新，快來這個看展覽好去處，一次免費逛6個。



1. 書間夢蝶：深圳美術館館藏國風藏書票特展

一樓3號展廳展出的是《書間夢蝶》——深圳美術館館藏國風藏書票特展。

此次展覽甄選深圳美術館館藏作品中帶有國風元素的藏書票陳列展出，這些作品全部源自深圳美術館1998年舉辦的「全國第七屆藏書票展覽」。

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百餘枚藏書票作品，濃郁國風元素

藏書票屬微型版畫藝術，又被譽為「版畫珍珠」「紙上蝴蝶」。其貼於書籍的襯頁或扉頁上，既作為藏書者的標記，又作為書籍美化的一種藝術裝飾品。

展覽展出了百餘枚藏書票作品，其涉及的國風元素豐富多彩包羅萬象，從花鳥蟲魚、建築風景、金石靈韻、年畫剪紙、人物演義等不同角度展現了雋永的東方韻味。

《書間夢蝶—深圳美術館館藏國風藏書票特展》

日期：2024.7.30——2025.3.16

展館：深圳美術館（新館）一樓3展廳



2. 再造靈境：當代藝術展

「再造靈境——當代藝術展」是從「藝術與科技」主題出發組織和策劃的專題展覽，邀請了陳抱陽、鄧悦君、高世強、李舜、王之綱、鄭達六位國內具有創新精神的當代藝術家。

現場大型裝置藝術作品，通過新技術、新觀念和新語言，對傳統的文化和技術創造性地進行當代轉換，讓科技和藝術結合。

chapter 01｜囈語2015，藝術家：鄧悦君

chapter 01｜囈語2015，藝術家：鄧悦君（ShenzhenWeekly提供）

「囈語是關於一種細細碎碎的夢境對話，這種狀態難以用語言體現。」

藝術家鄧悦君將這種狀態用自己的方式呈現出來，把聲音、光影化作意識，讓觀眾進入所有感官集合在一起的包圍式狀態。

chapter 02｜未知時空的光澤，藝術家：鄭達

chapter 02｜未知時空的光澤，藝術家：鄭達（ShenzhenWeekly提供）

低科技藝術實驗室的鄭達以《未知時空的光澤》為題，藉助於實體交互和算法物質化的創作維度，將數據、算法與藝術創作相結合。

chapter 03｜《未被證偽》系列作品，藝術家：陳抱陽

藝術家陳抱陽的作品《未被證偽》系列作品通過VR和數字技術解析了女媧補天和大禹治水的基因編輯想象。

裝置版由LED屏幕柱、懸掛的雕塑和分散在場館四處以「透明」的形式呈現的增強現實數字內容，共三個部分組成，這三個部分是陳抱陽創作的數字創作物的三種同源但迥異的呈現。

《再造靈境——當代藝術展》

日期：2024.9.27—2024.11.24

展館：深圳美術館（新館）二層6、7號展廳



3. 深藍變奏曲：水的多元視界

《深藍變奏曲》展覽，精選了近百件深圳美術館的典藏作品，以海洋為起點，分為「形式· 和聲」「色彩·旋律」兩個篇章，通過繪畫與攝影藝術的視角來觀看、感受和表達「水」。

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兩大篇章，東西方繪畫的不同呈現

「形式·和聲」展示了不同年代藝術家運用各種媒材呈現水的多元形式；而「色彩·旋律」則邀請觀者走進一個視覺與聽覺交融的空間。

在藝術家的作品下，也能感覺到深圳從昔日海上絲綢之路的千年漁港蜕變至今，已化身為一座現代化、國際化的濱海都市，編織着人與自然和諧共生的新故事。

《深藍變奏曲：水的多元視界》

日期：2024.10.1—2024.12.2

展館：深圳美術館（新館）二層4、5號展廳



4. 雨亦奇：李可染寫生七十週年深圳特展

李可染先生，是中國20世紀重要的山水畫家和美術教育家。

1954-1959年間，他連續行程數萬里的寫生創作，造就了山水畫界深入自然和生活的新氣象，直接促成了新山水畫的建立，影響深遠。他通過「精讀大自然與傳統二本書」確立的個人繪畫語言，為中國畫現代化之路提供了重要參照和不可替代的示範，極大地影響了20世紀60年代之後的山水畫發展方向，具有里程碑意義。

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四大章節，70多張作品

整個展廳分為四大章節：「用最大的功力打進去」、「精度大自然」、「用最大的勇氣打出來」以及「李可染和嶺南」，70多幅作品展示了李可染先生的寫生之路。這個展覽是紀念、是回憶，也有着重要的現實意義。

《雨亦奇——李可染寫生七十週年深圳特展》

日期：2024.9.22—2024.12.7

展館：深圳美術館（新館）三層10、11號展廳



5. 存念留真：深圳美術館上款館藏名家作品展

2024年隆重推出「存念留真——深圳美術館上款館藏名家作品展」。展覽通過梳理精美的館藏作品和照片、書信等豐富的文獻資料，全面還原改革開放以來，深圳美術館與全國畫家密切聯繫、交往的盛況，回顧藝術家們支持特區文化建設的壯舉，展現深圳自由、熱情、充滿創新力和吸引力的城市氛圍。

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五大篇章·內容更為豐富

為了呈現更為豐富的上款藏品，展覽分一、二兩期展出，第二期已於2024年10月23日開展。展覽按照傳統書畫分科，分為花鳥篇、山水篇、人物篇、書法篇、信札篇共五個篇章。

第二期展覽相對第一期內容更為豐富，亮點頗多，可以更豐富瞭解名家作品背後的故事，感受經典藏品的無窮魅力。

《存念留真—深圳美術館上款館藏名家作品展》第二期

日期：2024.10.23—2025.2.16

展館：深圳美術館（新館）四層16、17號展廳



（ShenzhenWeekly提供）

深圳美術館（新館）

地址：深圳龍華區民治街道騰龍路30號1棟

交通：深圳地鐵4/6號線紅山站A1出口，步行234m

開放時間：09:00-17:00（16:30停止入館），逢週一閉館，無需預約



觀展Tips

1、請文明觀展，與展品保持安全距離，請勿觸碰任何展品；

2、關於拍照：如無特殊説明，場館內可以拍照留念，為了保護展品，請勿使用閃光燈、自拍杆或三腳架。如遇特殊情況禁止拍照將會有特別提示，請理解配合，不在禁止區域內拍照；

3、帶孩童觀展的家長們，請全程看護好孩童，勿在展廳裏奔跑追逐打鬧或觸碰任何展品，否則謝絕參觀；

4、請認真閲讀和遵守每個展覽的「觀展須知」；

5、請合理安排時間出行，建議避開繁忙時間觀展



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