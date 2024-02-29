深圳龍華新景點藝之卉創意園「蘑菇山丘」　一併打卡瑪絲菲爾大廈

抵達都市裏的「蘑菇山丘」，感受深圳的建築之美。



最近發現深圳龍華的一個小眾創意園區裏面，隱藏了一個拍照聖地。

紅頂白底的建築外形，鮮明碰撞的配色，遠遠望去，像是一座「蘑菇山丘」。由於它的造型獨特，吸引了不少人前往打卡。👇👇👇

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它就是「藝之卉新鋭美術館」。

新鋭美術館坐落在龍華的大浪時尚小鎮，它也是藝之卉創意產業園裏的一部分，這裏有鮮明風格的建築美學。

二樓的架空層是最好拍最火的打卡點，浪漫的紅白配色，宛如山丘的建築設計，被大家稱作「蘑菇屋」，隨手拍都很好看。旁邊的博物館，會不定時舉辦展覽展出，這裏還有幾間服裝工作室都可以逛逛。

一樓處的白色辦公大樓也很有特色，還有幾處藝術裝置。整座建築倒映在中央水池，規整簡潔的線條產生的對稱之美，若是在晴天光影的照射下會更精彩，這裏的每一個角度都很考驗你的「攝影眼」。

對面就是超級魔幻大樓「瑪絲菲爾大廈」，也可以在平台處一併打卡哦。👇👇👇

這裏的地理位置比較偏僻，可能會有些遠，裏面大部分的設施還在建設中，目前僅可在公共空間遊玩，大家酌情考慮出行，建議挑選晴天，陽光好的時候來，看光影與建築美學的融合，也會很出片～

藝之卉新鋭美術館

地址：深圳龍華區浪騰路6號

Tips：

1. 位置比較偏，距離地鐵站較遠，建議打車或者公交車前往，有停車位

2. 無需預約和門票



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