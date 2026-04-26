深圳海上世界德國巨擘中國首展　走進色彩劇場與巨型藝術裝置互動

曼妙發生在褶皺間，「溫柔的步入藍色戲法的良夜」，烏拉馮勃蘭登堡25件跨15年大作，中國首秀。



沒有「禁止靠近」的界限，一個需要「走進去」的展覽

4月17日，德國殿堂級藝術家烏拉馮勃蘭登堡（Ulla von Brandenburg）中國首次大型個展《温柔地步入藍色戲法的良夜》，正式落地深圳海上世界文化藝術中心。

有些展覽適合靜靜看，而這一場，必須你親自走進去。這裏沒有「禁止靠近」的界線，層層幕布、流動影像、手繪織物、藝術裝置，把整個展廳變成一座可穿行、可停留、可迷失、可呼吸的色彩劇場。

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在烏拉馮勃蘭登堡的帶領下開啟一場colorwalk

烏拉馮勃蘭登堡來自德國，是馬塞爾杜尚獎入圍者，作品曾巡展巴黎東京宮、倫敦白教堂畫廊等世界頂級藝術機構。本次展覽，她帶來橫跨15年創作的25件經典作品，邀請所有人共同加入這場colorwalk。

她運用彩色織物、舞台道具、影像與表演，搭建虛實之間的「中間地帶」，當你步入其中，便已成為藝術場景的一部分。

週末即興劇場：在共舞中體驗完整劇場

在指定日期，會有專業的舞者將進入這個空間，使其成為真正的「劇場」。當表演發生時，觀眾、空間與動作之間的關係會被進一步打開，讓整個展覽從觀看轉向一種更完整的現場體驗。

表演時間：4月17日、4月25日、5月1日、5月10日、5月16日、5月23日、6月6日、6月13日、6月20日、7月12日

演出當天18:00-19:00



看展同時成為舞台的主角

世界劇場：可穿行的巨型幕布，闖入色彩劇場

整個展覽最不可錯過的，是這個被色彩點亮的劇場空間。在烏拉的世界裏，色彩不只是視覺，更是情緒、庇護與意識的切片。高飽和度的紅、黃、藍化作可穿行的幕布結構，層層疊加、光影流動，形成既真實又夢幻的場域。

你可以自由漫步、隨意停留，飄動的布面、流轉的光影與豐富的裝置會自然喚醒感官，你的每一次穿行、轉身、停留與回望，都是在與空間對話。

1. 糖果、拼布、太陽：可穿行的巨型幕布，闖入色彩劇場

在烏拉的創作中，「布」既是媒介，也是空間與觀看關係的建構方式。《糖果、拼布、太陽》這幅作品，由六組手繪織物構成的裝置，以等同於建築的尺度介入展廳。

觀眾在層層疊疊的布幕之間進入，空間隨行進逐步展開既被劃分，也被遮蔽，在這一過程中，你不再只是觀看，而是真正走進作品裏，成為色彩劇場的一員。

2. 定格的帷幕與物件的兩兩配對：定格着帷幕的自然褶皺與占卜杖

這三幅巨型畫作與各種實物——捆竹杖、捕夢網和一根魚竿和麻繩，兩兩配對。

棉畫布上定格着帷幕的自然褶皺，搭配天然榛樹枝，像一扇通往平行世界的傳送門。站在它面前，彷彿能感受到另一個時空的輕輕呼吸。

生命之輪：走進幕布用身體「閱讀」整個空間

走進這個空間，會被層層疊疊的巨型幕布輕輕包裹。這裏沒有固定的觀展路線，你必須不斷向前穿行、轉身、回望，才能慢慢揭開空間的層次。

幕布像被緩緩展開的色彩切片，隨着你的腳步改變視線與節奏，讓你用身體去「閲讀」整個空間。

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1. 幕布：走進巨型幕布，用身體「閲讀」空間

七幅巨型手繪織物從天垂落，最高近5米、最寬達15米，像劇院裏的側幕與佈景，既劃分空間，又阻隔了視線。穿行在布幔之間，你會忽然意識到：自己不再是旁觀者，而是走進了一場正在發生的戲劇裏。

每一步移動，都在和空間對話，每一次停留，都成為現場的一部分。

藏在幕布裏的彩色無聲影像

穿行幕布之間，還有3幅超16毫米膠片轉錄的彩色無聲影像，在幕布間隙靜靜流淌。播放的是《窗如橙子般打開》作品，畫面帶着超現實的虛幻，影像與光影、織物交織在一起，在幕布中又打造了另一個劇場。

2. 蒙面且首要的是——秘而不宣：黑白默片，致敬百年前經典劇場美學

質感的黑白默片，致敬百年前經典劇場美學。畫面沉靜、神秘、充滿儀式感，沒有多餘的聲音。在流動的幕布空間裏觀看，彷彿瞬間墜入戲劇的黃金時代。

圓舞遊戲：停下腳步，駐足感受

走到這裏，空間的節奏會自然慢下來。從大尺度的穿行漫遊，轉入適合靜靜凝視的區域。光影更柔和，這是整場展覽裏最輕盈的一段，不妨停下駐足感受。

1. 圓，內在非外在：舊領帶拼貼成的同心圓

這幅作品，烏拉用近70種花紋布料與舊領帶拼貼成兩個同心圓，循環的圖案像生命的輪迴，安靜卻充滿哲思。

2. 藍幕8：作者標誌性的藍曬作品

烏拉標誌性的藍曬作品，整片幽藍朦朧又空靈。像隔着一層薄紗望向夢境，虛實交織、温柔靜謐。站在它面前，彷彿被一片安靜的藍色輕輕包裹，情緒也跟着慢慢沉靜下來。

3. 遊戲：金屬台上的五彩緞帶

小巧卻充滿儀式感的裝置，手染緞帶在金屬台上温柔纏繞。簡單的材質裏藏着秩序、童心與詩意，像是一個可以被輕輕打開的小世界，安靜、治癒、耐人尋味。

4. 情侶，舞蹈：「水彩之上的雙人舞」

古紙上的水彩鬼魅又温柔，線條飄逸、色彩夢幻。紙張上，《情侶，舞蹈》這幅作品裏，烏拉為我們展現了一場沒有聲音的雙人舞，浪漫又疏離。兩旁還有另外兩幅烏拉的水彩畫作，不妨停下腳步，感受畫面傳遞給我們的無聲的情緒。

5. 相伴／獨處 II：不同織物的縫合間，探討人際的邊界

「Zusammen/Allein」（相伴／獨處）是一對德語反義詞，指向人在「在一起」與「獨自一人」之間不斷切換的兩種狀態。

藝術家通過運用織物，將輕盈與厚重的織物相互縫合，探討相伴與孤獨、連接與邊界。不同材質與圖案的織物被拼接在一起，每一部分都保持自身的完整，同時又成為整體的一部分一一既獨立存在，又不斷與他者發生聯繫。

更多互動裝置／作品

展廳裏還散落着《襯衫拼布》《馴獸師》《盒子》《杖與影》等作品。

從大型裝置到微小物件，每一件都串聯起藝術家對材質、色彩與空間的思考。從厚重織物到輕盈光影，穿行其間，你會重新打開所有感官，與藝術完成一場的對話。

一場持續變化的「儀式」

展期內，還有親子類工作坊、色彩教學工作坊、解構包豪斯的講座、特別放映和主題論壇等活動，以多元形式延伸這場夢境，讓每一位走進這個色彩劇場的人都能深度沉浸這場藝術盛宴。

展期內，還有親子類工作坊、色彩教學工作坊、解構包豪斯的講座、特別放映和主題論壇等活動。（ShenzhenLOOK提供）

烏拉創造了一個可以進入、停留與感受的空間。你會產生一種恍惚:不確定自己是在現實中，還是置身於某個夢境。

或許，這不僅是一場展覽，更像是一種關於我們如何感知世界、如何置身其中的體驗。

烏拉馮勃蘭登堡：《温柔地步入藍色戲法的良夜》

展期：2026/4/17-2026/7/12

周一至周五10:00-18:30，周六及周日10:00-19:30

*閉展前30分鐘停止入場

地址：海上世界文化藝術中心L1主展館

交通：地鐵2/8號線海上世界站A口



平日正價門票：

平日單人票：¥58 | 平日雙人票：¥98

平日親子票（2 大 1 小）：¥138

平日優待／團體票：¥49



周末節假日正價門票：

周末節假日單人票：¥68

周末節假日雙人票：¥108

周末節假日親子票：¥148

周末節假日優待／團體票：¥59

含特別表演通票（限量）：¥128／人

2人及以上含特別表演通票：¥108/人（限量）

