深圳設計物料圖書館《沙丘瀚戰》美學空間 靜心細閲豐富原版書籍

在深圳灣文化廣場找到了一處被風沙撫過的靜謐空間。



温潤的木質地板+自然流動的線條，以及高挑的兩層空間，瞬間感受到《沙丘瀚戰》（Dune）同款震撼場面。沿着旋轉樓梯向上，穹頂陽光傾瀉而下，整個人彷彿被温柔的光影所包裹。

一樓主打展示各種前沿科技材料：混凝土、金屬、織物、再生材質……每一種材料都靜置如展品，等你觸摸、凝視、想象它未來的模樣。

二樓則藏着各種設計、攝影、藝術相關原版書籍，非專業人士也可任意翻閲。一旁的閲讀自習區設置多個公共座位，適合一個人安靜地自習或放空。

逛完這裏，建議大家留點時間走下其他地方。除了各種有趣的特色主題展覽外，建築群落本身也是一個設計美學勝地。

在漫步看展的過程中，慢慢安放思緒、感受設計靈感，找回內心真正的安寧。

設計物料圖書館

地址：南山區深圳灣文化廣場東北門

交通：地鐵13號線人才公園站B1口直達；自駕導航深圳灣文化廣場停車場

營業時間：周一至周五 10:00-19:00；周六日10:00-22:00

入場方式：免費，免預約



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