沈遠首展《時差》登陸深圳海上世界：以13件珍品呈現當代遷徙史詩

「我們的生命是一場無盡的遷徙，往往剛剛適應，卻又要開始離別。」



在當代人漂泊流轉的生活裏，「倒時差」成為了日常，抵達、離開、再次出發……時差從來不僅是地理與時間概念，更是關於記憶、離散與個人生命的表達。

2026.3.23-7.21，沈遠的華南首次大型個展《時差》，登陸深圳海上世界文化藝術中心。

「走進一段關於遷徙、記憶與身份的故事。」

年度重磅展覽《沈遠：時差》首次亮相深圳

限時展出13件藝術珍品

備受大眾期待和矚目，知名當代藝術家之一——沈遠的華南首次大型個展《時差》，終於來深圳了。

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作為2026深圳藝術周重磅特展之一，本次展覽凝聚沈遠30餘年創作精華，共帶來13件裝置、雕塑作品、紙本手稿，包括基於本次展覽主題與深圳地緣性創作的數件新作。其中不少還是其藝術生涯各個階段的代表作，含金量不言而喻。

時差，不止是地理概念

「時差」主題，源自於沈遠持續多年的移民生活。

1990年，沈遠與丈夫、藝術家黃永砅遠渡重洋定居法國。巴黎與國內7小時的時差，在兩地間不停地周轉，成為她生活的常態。文化差異、語言障礙……使得沈遠始終在「倒時差」：往往剛剛適應，便要抽身離開。

在時差裏，我們該如何安放自己？又該如何在流動中，找到屬於自己的位置？或許，沈遠的作品能給我們一些答案。

華南首展，走進時差之旅

一直以來，沈遠備受國際藝術界的青睞，其作品頻繁亮相威尼斯雙年展、古根海姆博物館、蓬皮杜藝術中心等全球頂尖藝術聖地。

這一次，讓我們看看這位在東西方遊走多年的藝術家，如何運用生活中隨處可見的裝置材料，傳遞全球化浪潮的更迭和發展下，關於記憶、離散與個人生命的深度思考。

10組作品+3種敘事：一部濃縮的當代遷徙史詩

沈遠是誰？是當代藝術先鋒，也是自我實現者

在中國當代藝術浪潮中，沈遠是最早走向世界的藝術家之一。她出生於福建仙遊，1982年畢業於浙江美術學院（今中國美術學院）國畫系，1990年她與同為藝術家的丈夫黃永砅移居巴黎，至此開始了一場持續30餘年以裝置藝術為主的藝術實踐。

但比這些履歷更動人的，是她作為「自我實現者」的姿態。

沈遠身上有着多重標籤的疊加一一藝術家、移民、妻子、母親與女兒，「知名藝術家妻子」的標籤一度遮蔽其獨立創作價值。但沈遠一直記得父親的叮囑：「要做自己的事」。在層層疊疊的身份中，她直面自身、他者與外界的種種桎梏與審視，在其中踏出了屬於自己的當代藝術道路。

接下來，一起步入沈遠打造的「時差」世界，去傾聽私人日常物件的私語，發現遺失角落的情感碎片，凝望那段沉默而永恆的舊日時光。

不可錯過的作品：我們都是帶着「時差」行走的人

《飛碗》 創作時間：2002

飛碗是黃永砅與沈遠合作創作的唯一一件裝置作品，他們將聖保羅半山腰上所見的居民房形態和在巴西利亞的獨特建築形象結合在一起，虛幻與現實交織，構置出一個與眾不同的奇異居所。

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同時它也是本次展覽最具視覺震撼力的大型裝置作品，潔白的碗身與磚紅色的碗檐形成強烈對比，一座座古樸民居緊湊坐落於碗地，彷彿一個倒置的微縮世界，反射出藝術家對聖保羅這座城市的整體認知。

《模具/空間》 創作時間：2025

破舊的木板，門牌號一般的數字，現代化風格的塔頂……沈遠利用黃永砅廢棄不用的舊木模具，打造出一個可隨意進出的展廳空間。

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在沈遠看來，模具即空間，和家是一樣的。她將黃永砅家族幾個兄弟的作品展示其中，聚集了一個家族在時代浪潮中的成長與記憶。回憶與當下，夢境與現實在此刻重疊，「時差」的咒語彷彿在此時此地失效。

《如魚得水》 創作時間：2001

隨意灑落的藍色玻璃，一艘被擱淺鹽粒沙灘上的木船，以及一群緩緩遊動的小魚……看似簡單的意象，實則隱喻着在遷徙的時差中，那些被困住的人與物。

更多作品

《觸手》，2008

沈遠的故鄉福州，由改裝三輪車、自行車組成的流動小商販的車隊，模糊了藝術家記憶中的故鄉印象，當城市不斷發展，童年時的「老家」又去了何方？

《垂釣巴黎的空氣》，2020

該藝術裝置借用藝術史上經典的「巴黎空氣」為視覺原型，將一張法式木窗改造成垂釣工具，「垂釣空氣」這一看似徒勞卻浪漫的行為，卻像一張隱形的網，寄託着藝術家對丈夫的思戀。

《帽影》，2015

一排排斗笠整齊懸掛在牆上，鏤空的形態讓光影在牆面和地面上形成細碎的影子，在這裏，帽子是人的存在痕跡，隱喻着「人」的在場。

《Gazelles》，1990-2020

沈遠在他們1990年於法國住過的第一張鋼絲牀墊上，鑲嵌了幾隻穿梭飛行的蜻蜓——那是在丈夫離世後，沈遠和女兒兩次與蜻蜓的神奇相遇，它述說了生與死、遺憾與永恆之間的「時差」。

《延長的根》，2023

灰白色積木搭建成的城牆，將肆意生長的樹根包圍、覆蓋，人類秩序與自然力量，在這件作品裏交融共生，蔓延出關於自然/社會、界限/融合的議題討論。

《動物標本車間裏的竊竊私語》，2026

在福州的動物標本廠裏，沈遠將那些被張掛起來的動物標本，畫成了一組水彩畫。人與動物之間的幽默對話，將人與自身、人與動物、人與自然的複雜關係鋪展開來……

《馬特奧與我》，2019-2021

牆上掛着少年馬特奧的繪畫和他拍攝的工作室照片，地面上鐵籠裝置裏播放着沈遠在展覽現場的行為表演——擦拭鐵網的動作看似徒勞，卻是走出封閉唯一能做的事。

《無牆》，2024

沈遠過往創作的方案草圖與手稿。紙上密密麻麻的線條、塗改的痕跡、隨手的標註，記錄着一個個創意從模糊到清晰的過程。

為深圳而創作：2件全新作品驚喜空降

如果說深圳是一座屬於「移民」的城市，那麼沈遠則是藝術界最資深的「移民」之一。

本次展覽，沈遠以深圳為背景特別創作及呈現2件全新作品，集體記憶、時代註腳、移民縮影……城市的每個漂泊者，都能在其中找到自己的影子。

《城中村，村中城》 創作時間：2025

「村」像樹根一樣緊緊扒着土地，而周圍的高樓大廈則如玻璃試管般插立其中，高科技與市井煙火並存，再現深圳真實而獨特的城市景觀。

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當無數帶着各自時差與印記的新移民湧入這座城市，「城中村」的存在，恰恰記錄了個體在高速運轉的城市中，真實而鮮活的人生故事。

《來深圳的都是深圳人，請不要問我的原籍》 創作時間：2025

沈遠在歐洲生活時，常被追問「你的原籍是哪裏？」，當她在深圳打車時，卻不由自主對司機發出同樣的詢問。

這座紅色的電話亭，曾經是最早一批深圳移民連接故鄉與他鄉的橋樑，而隨着時間的流轉，來自哪裏好像已經變得越來越不那麼重要。「來了就是深圳人」，更重要的是此刻身在何處，又將去往哪裏。

在這場展覽中，重新審視故鄉與他鄉的偏差：關於來路，關於身份，關於我們為何在此？

《沈遠：時差》

展期：2026.3.23-7.21

時間：周一至周五10:00-19:00 周六、日10:00-21:00（閉展前30分鐘停止檢票）

票價：69元人民幣起

展館：海上世界文化藝術中心L1 濱海展館

地址：深圳市南山區望海路1187號

地鐵：2/8號線海上世界站A口步行10分鐘



關於海上世界文化藝術中心 ABOUT SWCAC

SWCAC 位於深圳蛇口，是招商蛇口首個創新型文化綜合體，以展覽、演出、社區營造、藝術商業等複合型業態，致力於為公眾持續創造獨特的美好生活文化體驗。

自2017年12月開館至今，SWCAC已成為粵港澳大灣區的重要文化地標，獲評《孤獨星球》深圳首選文化目的地，《時代周刊》全球百佳目的地等稱號。八年來，SWCAC共舉辦展覽324場、演出769場、活動2010場，社區活動參與人數突破百萬，累計到訪觀眾超1391萬人次。



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