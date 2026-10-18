甲骨文珍品展覽落戶深圳灣區之眼!展出55件國寶+沉浸式VR探秘殷商

「何以甲骨——殷契三千年」甲骨文珍品展，把3000年前的殷商文明搬到深圳，重磅開展。



華南地區首個大型甲骨文主題聯展 落地灣區之眼

「文明的低語，從甲骨之上響起。」三千年前的每一道契刻，都是華夏文字最初的模樣。當我們凝視一片片甲骨，便是直面三千年前殷商先民的世界，那些卜問吉凶的文字，至今仍在訴說往事......

作為迄今為止中國發現年代最早的成熟文字系統，甲骨文是漢字的源頭。「何以甲骨——殷契三千年」甲骨文珍品展，通過場景復原、實物展陳、文物原件、數字互動與沉浸體驗等方式，向世人系統講述甲骨文字體系，重現三千年前的殷商文明，讓我們讀懂甲骨文背後的故事。

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超大規模2000㎡展廳，3大部分呈現

本次大展落地粵港澳大灣區地標級文旅目的地「灣區之眼」（全球最大實體書城）南區的灣區民俗館，免費向公眾開放。

展覽面積達2000㎡，以「玄鳥生商·文明啟世」、「骨契成文·卜鑑萬象」、「古今一脈·基因永續」三大主題展區呈現，是華南地區首個大型甲骨文主題聯展。

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六館呈現，120餘件展品，文物原件近半

這場跨年大展由深圳出版集團、國家圖書館（國家典籍博物館）主辦，山東博物館、安陽博物館、甘肅簡牘博物館、古陶文明博物館、中國文字博物館聯合主辦。共展出120餘件展品，其中文物原件約55件，涵蓋甲骨、簡牘、古籍等多種類型。

Tips：甲骨文實物大多微小，現場文物原件均有額外貼圖，呈現契刻細節，普通人也能輕鬆讀懂甲骨上的殷商故事；此次展覽，文物原件將展出至2026年12月25日，此後展陳內容將作階段性更新



穿越殷商 人人都能親手「卜一卦」

值得一提的是，展覽準備了雙層沉浸式甲骨占卜體驗。一樓數字「占卜陣」，輸入出生年份，即可解鎖專屬甲骨卜辭。上到二樓，入口場景還原商王出征、祭祀的占卜儀式，人人都能上手體驗，觸碰三千年前的甲骨文明。

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必玩體驗 婦好傳說沉浸式VR

展覽配套推出全國首個商代女戰神婦好主題VR體驗《婦好傳說》，以MR+VR雙技術融合，沉浸式探秘殷商。婦好是商王武丁的王后，也是中國有史可查的第一位女性軍事統帥。

戴上設備，故事便從甲骨文故鄉殷墟（今河南安陽）開啟，當河南方言開場，我們即刻化身考古學者深入地宮。跟着鴞尊引路，穿過雲層來到宮殿，看婦好在沙盤上調兵遣將。

戰馬嘶鳴、箭矢紛飛，硝煙瀰漫......戰事之後，便是甲骨戰前占卜儀式。待到占卜禮成，思緒才緩緩從三千年前的殷商，落回現實。

何以甲骨——殷契三千年

地址：深圳灣區之眼（民俗館1-2樓）

展期：2026年9月30日-2027年3月21日

開放時間：週日至週四 10:00-19:00（18:00後停止入場）；週五、週六 10:00-20:00（19:00後停止入場）

入場須知：免費入場，需預約領票

*婦好傳說VR體驗需額外購票



婦好傳說VR體驗票價

1. VR體驗：78元／人（人民幣，下同）

2. VR體驗+甲骨文手作體驗：128元／人

3. VR體驗+甲骨文輕食套餐：128元／人

4. VR體驗+甲骨文手作+輕食三合一套票：178元／人



120餘件展品 55件文物原件 必看展品

第1部分：玄鳥生商・文明啟世

看商代歷史、王權、婦好、方國征伐

「一片甲骨驚天下」，殷墟甲骨文的發現，令商朝成為了中國歷史上第一個有當時文字直接記載的王朝。自商湯滅夏立國，共歷17世31王，前後五百餘年。

商朝與甲骨文，從來都是分不開的。隨着殷墟考古發掘、甲骨學研究的推進，商王朝的城址格局、禮制體系與文字系統被逐步還原。通過甲骨文，得以窺見三千年前殷商社會生活的真實圖景。

部分文物原件一覽：

國圖甲骨13036

這片牛骨卜甲，是商代廩辛康丁時期的甲骨。卜辭用來占卜：沿用記載舊禮儀的典冊舉行祭祀是否合適，占卜結果為 「吉」。甲骨上出現象形字「冊」，字形像編聯竹簡的樣子，證明商代已經使用竹木簡冊記錄記事。同時能看到甲骨文的文字體系已趨於系統化，同類字會使用相同偏旁，見證漢字早期構字邏輯。



詩經·清抄本

中國現存最早的詩歌總集清抄本，收錄西周初年至春秋中葉詩歌三百餘篇。其中《商頌》五篇，相傳是商族後裔祭祀先祖的樂歌。名篇《商頌・玄鳥》記載 「天命玄鳥，降而生商」，講述商族始祖誕生的古老神話，串聯起殷商先祖的傳說，與本次甲骨展覽的殷商故事遙相呼應。泛黃紙頁上工整的字跡，見證文字跨越千年，從甲骨契刻走向典籍傳抄。



國圖甲骨11942

商代田獵占卜甲骨，刻有兩組卜辭。商王占卜，選擇清晨或傍晚去畫地狩獵，預測能否獵獲獵物，兩次占卜結果皆為吉兆。文字記錄下殷商王室田獵活動，是了解商代社會生活的實物證據。



國圖甲骨5145

甲骨殘片，鐫刻六十甲子干支表。商代以干支紀日，此片或是貞人的練字範本，也可作為占卜參考的日曆。反覆抄寫的干支文字，直觀展現商代曆法體系，也是難得的甲骨 「習字」 實物。



第2部分：骨契成文・卜鑒萬象

看甲骨學史、天文、醫療社會生活

甲骨文的誕生，最早便是用於王室占卜。商代形成了一套嚴格而系統的占卜制度，涵蓋甲骨整治、鑽鑿燒灼、占驗刻辭，以及卜辭行文體例等。商王和貴族遇事多行卜問，涉及祭祀、征伐、農事、禍福、天文、氣象等諸多範疇。

殷墟甲骨和卜辭重現了早已湮沒的商代占卜活動，為研究當時的政治、經濟、文化、社會等提供了珍貴的實物資料。

部分展品一覽：

舉方鼎

原件是商代晚期舉族的宗廟禮器，方腹微微鼓起，器身帶有立體扉稜，腹部獸面紋威嚴大氣，鼎足刻有寓意永生的蟬紋。腹內銘文 「舉祖辛禹」，記錄着商代東方大族舉族的家族故事。



亞醜鉞

這件神似現代表情包的青銅器，是山東博物館鎮館之寶亞醜鉞的仿製件。這件商代青銅重器原件鉞身鑄有標誌性人面紋，神態猙獰又自帶幾分憨趣，器上銘文 「亞醜」，是商代東方亞醜方國的權力象徵，仿製件完整還原了國寶的樣貌與神韻。



YH127坑

現場還以數字影像還原YH127坑，畫面裏一個個甲骨文字，從坑中緩緩 「浮現」。1936年殷墟第13次發掘，在小屯村北張家七畝地發現 YH127 坑，出土武丁時期刻辭甲骨多達17096片，體量在甲骨發掘史上空前絕後。

藏品以龜甲為主，輔以少量獸骨，卜辭涵蓋征伐、祭祀、天象、生育等內容，是研究商代歷史系統完整的一手史料。

甲骨文「動物園」

第二部分還有一處可愛的「甲骨文」動物園，這裏設計了甲骨文椅，可以給大家倚靠休息，前面的方台上還雕刻了12生肖的甲骨文，可以帶上本子來這拓印你喜歡的動物的甲骨文~

第3部分：古今一脈・基因永續

看漢字的載體與演變

第三部分「古今一脈・基因永續」，追溯漢字源流。

展區呈現甲骨文到現代簡體字的演變歷程，一覽甲骨、青銅、縑帛、竹木、陶石、磚瓦等各類文字載體，窺見中華文明多樣的典籍裝幀風貌。

部分展品一覽：

晉祠銘

唐太宗李世民於貞觀二十年（公元646年）親自撰文並書丹，是其唯一存世的原碑，也是現存實物中最早的行書碑刻。



辟雍碑

西晉咸寧四年（公元278年）刻立，全稱《大晉龍興皇帝三臨辟雍皇大（太）子又再蒞之盛德隆熙之頌》。該碑為隸書，已顯現橫化的特徵，是我國現存晉碑中的代表作。



居延新簡

1974年出土於甲渠候官遺址。簡文 「羊皮冒萆一」，是漢代邊塞軍備登記。羊皮冒為羊皮帽子，萆是草製雨衣。簡牘留存鮮活隸書，記錄河西烽燧的軍械物資，窺見兩千年前戍邊日常。



敦煌懸泉漢簡

西漢木簡，出土於敦煌懸泉置遺址。簡上抄錄朝廷赦令，寫明可赦免的罪行，是傳達到邊塞的官方詔令。墨書隸書留存至今，見證漢代政令遠播邊疆，是漢代律法制度難得的一手實物。



現已正式開展 就在全球最大的實體書城

9月30日，展覽在灣區之眼正式開展。如果來深圳遊玩，對甲骨文感興趣，大可以來逛逛，親眼見證華夏文明的瑰寶——文字的發源與誕生。

觀展後，逛逛甲骨文文創店

逛完展覽，如果想要把甲骨文明帶回家，大可以回到入口處的「甲骨文文創店」，帶上一份甲骨文周邊，有由甲骨文字衍生而成的可愛毛絨掛件、龜甲冰箱貼……將甲骨文融入生活日常，在這裏還可以品嚐一杯「甲骨文」咖啡，休息片刻。

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可付費體驗人工導覽、租借導覽器

本次大展中，展品多達120件，如果想深入了解展品和甲骨文歷史，可以付費體驗人工導覽。如果你對歷史知識有一定的接觸，只需要針對性的講解，還可以在入口處自助租借導覽器，隨時隨地邊講解邊觀展。

骨存卜辭，字見殷商。

甲骨文珍品展：何以甲骨—殷契三千年

地點：深圳市寶安區新安街道寶華路1號深圳灣區之眼（民俗館1-2樓）

交通：地鐵5號線寶華站A1口出

開放時間：2026年9月30日-2027年3月21日

週日至週四 10:00-19:00（18:00後停止入場）；週五、週六 10:00-20:00（19:00後停止入場）

門票：免費入場，需提前預約領票

Tips：因文物保管需要，展廳温度較低，請觀眾注意保暖，酌情增添衣物



婦好傳說VR體驗票價

1. VR體驗：78元／人

2. VR體驗+甲骨文手作體驗：128元／人

3. VR體驗+甲骨文輕食套餐：128元／人

4. VR體驗+甲骨文手作+輕食三合一套票：178元／人

