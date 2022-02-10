日本拉麵不只一蘭！後起之秀一風堂「撞手神」靠設計創新突圍而出

作為一家1985年才開業的拉麵店，一風堂和前輩們相比非常年輕，並不是一家老字號，湯鍋裏也沒有傳承了數百年的那口老味道。



但是它卻在博多這個拉麵如戰場的地區，從數千家拉麵店中搏殺出圈。沒靠別的，居然靠的是一手設計。同時，它還是拉麵界裏最愛「玩」的品牌，各種創新品類和項目，把拉麵生生的打造成了時髦的明星產品！今天，日站君就帶大家，一起來揭開一風堂背後的秘密。

看看只有三十年多歷史的一風堂拉麵 如何靠創新設計取勝（點圖放大瀏覽）：

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一個開酒吧的人，開了拉麵店

街頭和女性客戶聊了聊，就開了個店

河原成美，這個現今在全球掌控著300家店鋪，遍及15個國家，年流水超300億日元的一風堂品牌持有者。在1976年還是博多車站旁開著僅僅5坪大小的小酒吧的店主，酒吧名叫「After the rain」。

實際上，連開酒吧都是個意外，河原成美最初的想法是：「我先做個演員」，結果劇團沒進去，被朋友勸著開了個酒吧，一開就是好幾年。

而一風堂的誕生，也是河原成美在店門口的街上，和女性客人們聊天的時候萌發的：談論到吃什麼的時候，河原發現女性們都很喜歡拉麵，但是實際進門吃的人卻非常少。

博多拉麵多是豚骨拉麵，所以當時油膩膩的桌台加上豚骨湯的臭味、店內臟亂喧鬧的環境制約了一大部分女性用戶進門。

河原成美就想：我為什麼不開一家特別乾淨的拉麵店，來網住這部分客戶呢？

於是開第2家酒吧的計劃被臨時改掉，1985年，第一家一風堂，就此面世！

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通過設計，改進店面與菜單

設計改良的第一步，首先要從店頭的「清潔感」開始。河原成美採用了白色和紅色，作為一風堂的主題色來設計店招，並使用大大的白色燈籠，作為整個店的特色。

與博多普通的拉麵店固有的「骯髒、黝黑」的感覺不同，白色瞬間讓整個店的氣氛提亮了很多，並且顯得非常乾淨和整潔，紅色又能帶來一些視覺上的調和，不至於過分清冷。

這種白與紅的主題色，也在之後被運用到了一風堂門店的很多設計之中，讓一風堂的設計感變得現代又時尚，去除了傳統拉麵店老氣的感覺。

針對女性不喜歡的豚骨的臭味，河原成美也做了改良，通過研究熬製方法把骨湯的臭味去掉，同時保留了湯頭的濃郁，還加入自家制的拉麵，讓整碗拉麵變得容易入口，極受女性的歡迎。

在這個基礎上，又開發出了一直保留到現在的「赤丸」與「白丸」，吃過一風堂的朋友們應該非常熟悉了。

店頭設計的好看，味道也適合女性，開業之後逐漸知名，到了實際營業第三年，一天就有接近300人來排隊。由於不僅把酒吧運營的風生水起，跨領域開拉麵店也越來越火，33歲的河原成美在當地逐漸有了一個名號：「天才的河原」。

隱藏在背後的，依然是設計

讓一風堂走的越來越遠的，除了匹配女性的定位，最大的原因，還是它的設計力。這也是河原成美之所以一擊制勝，從博多萬千拉麵館中脫穎而出的秘訣。

LOGO設計，頗有門道

從LOGO設計開始，相對於一般麵館的隨便找個日式手寫水墨字做個招牌，一風堂就顯得非常特別。

比如這個LOGO，其實蘊含了「金木水火土」五個字形在其中，看起來非常特別。而「一風堂」的名字，蘊含著河原成美「想要給業界帶來一股新風」的觀念，其實初始是東京澀谷河原成美很喜歡的一個樂隊的名字。

菜單的設計也非常清晰，附有圖片，讓人一看就懂。在現在看起來雖然已經是很普遍的事情了，但是在當時大多數博多拉麵店只是日文手寫個看板，和這些店相比，一風堂的設計就顯得非常親和方便。

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門店設計堪稱業界標杆

而大多數的一風堂門店設計，則更加凸顯出它「年輕有活力」、「現代」的氣質。比如濱松的這家一風堂門店，採用紅白雙色色帶+大燈籠的設計，簡潔利落，又非常具有現代格調餐廳的感覺。

金澤店在門頭保留原始「小京都」風味的同時，在外立面上做了特殊處理。產生的凹凸的浮雕感設計，讓古今風味融合在一起，加上白色的一風堂大招牌，特別好看！

橫濱店通體雪白，突出一個海港的清新乾淨。

札幌麻生店，用柵格式設計，燈籠也做了特殊改良，一個小圓燈籠帶上一個拉麵的「ら」字，顯得特別可愛。

店內的設計也可圈可點，比如福岡門店就加入了以日本「陣太鼓」為特色的裝飾，與店內紅黑的配色映襯，突出一個熱鬧喧囂的氣氛。

就連海外的門店，一風堂也經過了精心的設計，舊金山店店內流暢的線條設計，加上大紅燈籠，洋氣十足，又潮又現代！

可以說，隨便去看一風堂的門店設計，幾乎都沒有重樣的！一部分門店完美凸顯當地風情，還有的展現現代簡潔主義設計的特徵，又能與傳統拉麵的熱鬧氣氛相容，完全可以說是拉麵界設計的領銜標杆！

愛搞花樣，讓一風堂更「能打」

如果是一風堂家的常客，應該都會留意到它家「五花八門」的各種活動。比如沒事搞一搞什麼期間限定、慶祝紀念的麵食，讓拉麵愛好者不去都覺得有點血虧。

像「東西大合戰」這種玩法，在一風堂這邊簡直已經玩到膩啦！而且怎麼海報設計的也這麼好看！

而且一風堂很早就推出了在家裡就可以做的速食麵，簡直是拉麵界速食圈的領頭羊。

和7-11、日清等牌子推出聯名泡麵、聯名薯片之類的更是不用說了，另外不知道大家留意過沒有，在各種各樣的跨界領域，一風堂都特別重視自己的視覺表現，基本上所有的產品，都設計的非常出彩。

而在運營方面，一風堂也像個「愛搞事的年輕人」，比如經常會發最近大熱的「動物之森」的內容，在周一玩玩「打工人」的梗（是的日本也有這個梗）。

還要搞一些賽事活動，挑挑事，引發「粉絲之間的戰爭」。

豐富的活動，優秀的設計展現，都牢牢的抓住了粉絲們的內心，幫助一風堂走的更遠。

麵食是關鍵？設計是關鍵？

在今天，餐飲界搏殺激烈，一風堂硬是殺出一條血路，將一風堂拉麵這個品牌帶向了全世界。

是它的面特別好吃？還是它的服務有過人之處？其實都並非如此。

和別的老牌博多拉麵店相比，一風堂的面並沒有特別的出彩，老店沉澱下的歲月更非其可比，它背後最強大的武器，無疑是優秀的設計。

在當今消費市場疊代越來越快，餐飲品牌花樣翻新的時代，除了產品符合大眾口味之外，針對消費者的視覺營銷更成為了重中之重。

一道美食中，色、香、味俱佳中的色，已經遠不止美食本身的「色」，那麼簡單了。

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