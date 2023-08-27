深圳龍華好去處｜數百年古村變身地標藝術村　塗鴉壁畫處處有驚喜

辛苦了一週，週末是時候犒勞一下自己，去深圳玩玩度個假，放鬆一下了～



上圍藝術村

上圍藝術村位於深圳龍華區觀湖街道樟坑徑社區，被網友們稱為「深圳最像麗江的地方」。👇👇👇

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據史料記載，上圍村始建於清朝，由內陸遷移沿海地區的客家人建立，因該村地理位置較為偏僻，三面環山，且位於山腳下，像個盆地，村前有樟坑徑河經過，村落位於河流源頭，因此得名。

自2017年開始，政府以原生態為基礎、以文創為特色，成功引進藝術人才入駐，大興文藝創作之風，用藝術活化古村。

獨特的人文氣息，吸引了數十種不同藝術領域的工作室和藝術人才駐紮此地。（來這裏探店，全憑運氣，上午時間開門的工作室比較少，建議下午再來）

如今的上圍已經實現「美麗嬗變」，成為一個開滿鮮花的村莊，村裏的眾多古舊民房，在藝術家和設計師手中重獲生機。

街頭巷尾都被花草點綴着，窗台上、馬路邊，就連牆上都掛滿了花盆，無論走到哪都能聞到花香。

漫步在村子裏，隨處可見別具一格的塗鴉牆繪，牆上，門上，窗户，樹上，圍牆、電線杆、井蓋……每一處地方都染上了色彩斑斕的圖案。

在上圍藝術村，還藏着榮獲三項健力士世界紀錄的熨斗博物館，博物館收藏了1600多把古代熨斗，從戰國、漢代、元代到民國期間，各種款型熨斗擺放在有三層樓高的碉樓裏，儼然一部「古代熨斗演變史」。👇👇👇

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PS：熨斗博物館為私人博物館，想進去參觀的朋友請到上圍藝術村黨羣服務中心，詢問工作人員當天是否有可以開放參觀。



此外，上圍藝術村還擁有上圍當代藝術館、電影博物館、2017深港雙年展留下來的多米諾展館等特色鮮明的展館。

安靜的巷子，長了青苔的牆頭、充滿歷史痕跡的石凳、高高的碉樓……在這裏享受一天的慢時光生活，漫無目的地走走，在古老與現代交錯的時光中穿梭，也能尋一片難得的寧靜。

上圍藝術村

地址：深圳龍華區觀湖街道樟坑徑上圍老村

門票：免費

交通指引：

深圳地鐵+龍華有軌電車：在地鐵4號線清湖站轉乘有軌電車2路至下圍站，往南步行800米

公交：附近公交站點有上圍藝術村站、樟坑徑上圍站

途徑上圍藝術村站公交線路：M344路、M578路

途徑樟坑徑上圍站公交線路：M226路、M289路、M292路、M339路、M342路、M477路、M504路、M525路、M545路、M578路、328路

自駕：停車不便，推薦綠色出行，或到附近停車場停車後步行前往



鰲湖藝術村

鰲湖藝術村位於深圳龍華區觀瀾街道牛湖社區，因湖得名。👇👇👇

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鰲湖村始建於1706年，具有300多年歷史。兩面靠山，一面面水，村裏現存建築多數是近百年的客家建築，具有厚重的歷史感。

村內有祠堂5座、碉樓6座、民國學堂1間、客家排屋100多間，其中位於村落後方的啓明學校及碉樓是鰲湖村的「鎮村之寶」，亦是深圳近代教育的搖籃之一，著名華僑李光昌就曾求學於此。

2012年以來，通過對原生態建築的保護、修復和藝術再創，鰲湖村從一個平凡的城際邊緣村，轉型為深圳文化藝術領域重要地標。

進駐鰲湖藝術村的藝術家越來越多，藝術門類也逐漸涵蓋了國畫、油畫、版畫、雕塑、陶藝、剪紙、舞蹈……在任何一條古巷道里穿行，都可以看到一些老房子門口，不同材料、不同藝術形式的招牌。

鰲湖藝術村沒有大型的藝術園區，但身處其間，遊覽者可以實實在在地，近距離體驗到藝術的魅力。👇👇👇

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更可以近距離感受到鰲湖老村村民的生活日常，不像大多數藝術園區，鰲湖藝術村在建成之後，並沒有對村民做出搬遷請求。相反，現在鰲湖還住了許多村民和其他租户，藝術家和村民和諧共處，甚至互有影響，保留了一種更鮮活的煙火氣。

村裏至今還保留着幾家宗祠，作為祭拜祖先的場所，路過這些宗祠的時候，甚至還能看到正在供香的村民，這些都是鰲湖最傳統、最原始的宗祠文化。

藝術牆繪、燈光裝置、繪畫雕塑等公共藝術作品隨處可見，新舊相交，帶給人們不一樣的視覺衝擊。

種滿綠植鮮花，藝術塗鴉壁畫無處不在，轉角就有可能碰到驚喜……有空的小夥伴可以過來逛逛，相信一定不會讓你失望～

鰲湖藝術村

地址：深圳龍華區觀瀾街道牛湖社區

門票：免費

交通指引：

深圳地鐵4號線至牛湖站B出口，步行約13分鐘

公交：鰲湖藝術村站

自駕：停車不便，推薦綠色出行，或到附近停車場停車後步行前往。



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