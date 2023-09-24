深圳美食｜龍華壹方天地咖啡店推介　9間網紅Cafe任打卡人均¥20起

如今在現代年輕人的生活方式中，「咖啡續命」成為常態，隨之而來的是各式各樣的咖啡店鋪、咖啡口味。



深圳龍華壹方天地作為深圳最大的商圈，裏面集合了多家各有特色的咖啡店，快跟着我們一起去打卡吧～👇👇👇

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1. Home·Cafe

店內環境很好，很多人前來打卡拍照，吧枱和卡位都是滿人的，好不容易找到一個空位坐下，享受這悠閒的午後時光。

人均：50元（人民幣，下同）



2. KUDDO COFFEE

這家主題店的風格定位是自修室，每個座位都有插座方便自修辦公，還貼心的安置了護眼燈。自修位置不多，趁早來哦～

人均：30元



3. Manner coffee

極簡風裝修，店鋪較小，沒有座位，採用「即買即走」經營模式，自帶杯點咖啡還可減免5元哦～

人均：20元



4. 山池

位處壹方天地D區外圍的山池5.0，可以說是很吸睛的存在了，半開放式的落地窗戶，綠植環繞，陽光的照射，讓這片區域更加舒適愜意。他們這次與農畉結合在一起營造了一個公共花園，妥妥的露營戶外風格。

人均：50元



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5. 紅盞

中式美學空間，結合了原木色的吧枱及軟裝桌椅，真正做到將中式傳統文化融入日常，在門頭採用了大家日常生活中經常見到的屋檐元素，更具個性。

人均：60元



6. 燕嶼

在壹方城D區B1層有家不起眼的咖啡店，全黑的風格，門口大大的杯子擺設，店鋪招牌燕窩果奶成為新時代養生潮飲。

人均：25元



7. 11001 COFFEE LAB

位於C區和D區的交界處，麻雀雖小，五臟俱全，裝修很有自己的風格，讓人感覺很舒服，店內的桌椅高度很適合學習辦公。

人均：30元



8. att-coffee

可以喝茶，也可以喝咖啡，露營氛圍max，還有衣服和小家居類產品可以逛，被稱為「藏在服裝店裏的咖啡店」。

人均：30元



9. M Stand

這個品牌分為精品店和概念店，採用「一店一景」模式，所有門店均有位置和空間。

人均：38元



壹方天地實在是太大了，走了一天都沒逛完，這裏還有更多驚喜咖啡店，等着你們自己去探索發現哦～

【本文獲「深圳生活研究所」授權轉載，微信公眾號：shsz0755】