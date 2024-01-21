深圳最新13個展覽推薦：萬曆帝后一級文物、西方人物畫、絲路藝術

年末之際，深圳各大藝術館的壓軸大展都相繼開放了。今天，跟着我們一起到深圳看看展吧。



1. 萬曆那些年：萬曆文物主題特展

南山博物館，即日起至3月31日

萬曆，是明神宗朱翊鈞的年號，他是明朝在位時間最長的皇帝。定陵，是萬曆皇帝與孝端皇后、孝靖皇后的合葬墓，也是我國第一座也是唯一一座被發掘的明代帝王陵。

以「萬曆文物」為主題的年末大展在深圳南山博物館拉開序幕。以物敍事，以物證史，展現萬曆時代的恢弘大氣。透過文物看大明風華精彩紛呈，也閲見萬曆年間的絢爛多姿。

123件/套明代珍貴文物 閲繁華萬曆時代👇👇👇

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本次展覽的123件（套）展品中，包含萬曆帝后的冠冕服帶、陪葬明器、宮廷用具、青瓷書畫等，僅國家一級文物就有19件。

一件件流光溢彩、莊重華美的皇家珍寶陳列在眼前，帶領我們回溯歷史長河，品味大明王朝獨特的生活意趣與審美潮流的同時，也感知此時百花齊放、海內外文化交流互鑑的繁華盛景。

黃緙絲十二章福壽如意袞服、大碌帶， 明十三陵博物館藏👇👇👇

通體緙制而成，地紋緙壽字、蝙蝠和如意雲紋，象徵萬壽鴻福。十二團龍分別緙制在前後身及兩袖部位，每一團龍又單獨構成一組圓形圖案。在十二團龍圖案之外，又緙十二章紋樣，這是屬於帝王特有的十二章袞服。

明孝靖皇后十二龍九鳳冠，明十三陵博物館藏👇👇👇

明萬曆孝靖皇后的十二龍九鳳冠，龍鳳均口銜珠寶串飾，間插飾翠雲翠葉。全冠共由121塊寶石、3588顆珍珠和18塊紅寶石組成，冠總重2595克。珠翠簇擁，明豔依舊。

3大單元，沉浸式還原大明場景

展覽分為三個單元：

「以禮永續」通過大批世所罕見的華麗隨葬品，展現了明代的宮廷生活日常與禮儀規範。

「物裏乾坤」通過器與用、技與賞，用皇家器具、手工藝品等各種時代特色鮮明的器物，詮釋晚明的多彩和個性。

「中外交融」則回望中外文化、貿易碰撞的花火，感受這一時期藴含的文化趣味和精神魅力。



《萬曆那些年：萬曆文物主題特展》

日期：2023.12.29-2024.3.31

時間：10:00-18:00，週一閉館

地址：南山博物館二層二號專題展廳



注意事項：

免門票，需在【南山博物館】公眾號預約

定點講解：14:30



2. 對望與凝視：東京富士美術館珍藏西方人物畫展

南山博物館，即日起至2月28日

逛完萬曆文物展，不妨看看南山博物館的另一場新展「對望與凝視：東京富士美術館珍藏西方人物畫展」。

展覽選取了安東尼·凡·戴克、德拉克洛瓦、夏加爾、安迪·沃霍爾等著名藝術家的56幅作品，共分為四章：神聖光輝、王公貴族、女性羣像、世間百態。它以時間作針腳，展現了人物繪畫在西方藝術史中的表現形式、發展和演變歷程。

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從繁複的巴洛克風格到明快輕鬆的洛可可，再到崇尚古希臘羅馬完美、高貴、理性和智慧的新古典主義，隨着時代變遷，歐洲文藝復興之後的創作風格不斷演化。

通過藝術家的筆下，我們能解析不同的繪畫風格和多樣的創作手法。流連其中，彷彿進行了一場穿越時光的對話，深切感知那個時代的獨特審美。

《對望與凝視：東京富士美術館珍藏西方人物畫展》

日期：2023.11.28-2024.02.28

時間：10:00-18:00，週一閉館

地址：南山博物館一層一號專題展廳



注意事項：

免門票，需在【南山博物館】公眾號預約

定點講解：10:50



3. 文明麗迹：北魏平城與雲岡石窟藝術特展

深圳博物館，即日起至5月24日

距今1500多年歷史的雲岡石窟，與敦煌莫高窟、洛陽龍門石窟齊名，是中國規模最大的古代石窟羣之一。

作為歷時近70年精心打造的皇家佛教聖地，它以規模宏大、造像壯麗豐富、雕刻藝術精湛、雕飾奇偉而冠於一世。年末壓軸大展「北魏平城與雲岡石窟藝術特展」落地深圳博物館，讓我們一睹佛教石窟雕刻藝術的輝煌風采。

1:1等比例復刻雲岡第12窟 佛教石窟雕刻藝術的巔峯之作👇👇👇

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雲岡第12窟，是因彩繪異常絢麗而得名的雲岡「五華洞」之一。為了精準還原形態各異的雕塑，深圳博物館採用數字化掃描、3D打印技術進行了1:1等比例全景復刻。

洞窟採用前堂後室的形制，前室雕刻了眾多演奏各類樂器的伎樂天人形象，又被譽為「音樂窟」。伎樂天人靈動而曼妙，從窟頂延伸至四壁，匯聚成生動和諧的樂舞景象。後室則靜坐着氣宇恢弘的佛像，讓人頓感肅穆莊嚴。

同時展出237件/套北魏珍貴文物、史料

在二樓的第二專題展廳，同時展出了大量北魏文物珍品和石窟相關史料，共計237件/套。其中106件/套為三級以上珍貴文物。

它們皆是北魏平城時代民族大融合、中西文化交流匯融的豐碩成果，訴説着民族融合深入、多元文化薈萃的昔日盛景。

《文明麗跡：北魏平城與雲岡石窟藝術》

日期：2023.12.6-2024.5.24

時間：10:00-18:00，週一閉館

地址：深圳博物館歷史民俗館第二專題展廳



注意事項：

免門票，需在【深圳博物館】公眾號預約



4. 香林寶像：犍陀羅藝術展

深圳博物館，即日起至3月24日

乾陀越國，字或作揵，應雲「乾陀婆那」，此譯雲「香林」。《明度經》雲「香淨國」，《阿闍世女經》雲「香潔」，一雲「香風」，皆一也。 唐·玄應《一切經音義》卷三

犍陀羅，大部分人會感到陌生。它主要指犍陀羅地區發展傳承的佛教藝術，大約起源於公元1世紀。

在長達千年的歷史長河中，犍陀羅一直為不同的王朝政權所掌控，文化面貌豐富多樣，地區間文化類型互相混雜。通過絲綢之路沿線多元文明的交流互鑑，犍陀羅呈現出無與倫比的活力與創造力，在亞洲文明傳播史上產生了深遠影響。

3大單元，犍陀羅藝術從誕生到衰落👇👇👇

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展覽分為3個單元，分別呈現了犍陀羅藝術在公元前1世紀-公元5世紀的誕生、1-5世紀的繁榮輝煌以及6-14世紀衰落餘暉階段。

一路觀賞，姿態萬千的犍陀羅文物或宏偉壯麗，或生動和諧，一場跨越時空的古代犍陀羅文明之旅也就此開啓。

《香林寶像：犍陀羅藝術展》

日期：2023.12.26-2024.3.24

時間：10:00-18:00，週一閉館

地址：深圳博物館歷史民俗館第一專題展廳



注意事項：

免門票，需在【深圳博物館】公眾號預約



5. 典冊耀中華：20世紀初中國古文獻四大發現展

深圳博物館古代藝術館，即日起至3月10日

十九世紀末二十世紀初，殷延漢簡、敦煌遺書、明清檔案四大古文獻的出土發現，成為中國乃至世界文化史和學術史上的一次盛宴。

甲骨學、敦煌學、簡牘學和清內閣大庫檔案學，被稱為中國近現「四大顯學」，深圳博物館古代藝術館的年末新展「典冊耀中華」，便將這經歷風霜的四大文獻薈萃一堂。

本次展出文物共238件，其中包括有甲骨殘片、居延新簡、肩水金關漢簡、大般涅槃經卷、文科大金榜等。

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這是迄今為止「四大顯學」主題相關文物展出規模最大的一次展覽，大家可以一站式瞭解中國典籍發展歷程中的各種載體，踏上中華文脈的溯源之旅。

《典冊耀中華：20世紀初中國古文獻四大發現展》

日期：2023.11.17-2024.3.10

時間：10:00-18:00，週一閉館

地址：深圳博物館古代藝術館1/2/3/4號展廳



注意事項：

免門票，需在【深圳博物館】公眾號預約

定點講解時間：14:30



6. 絲路留金：亞洲文明古國冶金藝術

深圳博物館古代藝術館，即日起至4月7日

約公元前3500年，銅錫合金的製作標誌着青銅時代的真正開始。兩河流域高度發達的青銅冶鑄技術，通過貿易、移民、文化交流等方式，在亞歐大陸廣泛傳播，西亞蘇美爾文明、南亞哈拉帕文明以及中亞阿姆河文明交相輝映，閃耀着不朽光輝。

亞歐大陸上，跨越四千年的政權更迭，不僅產生了古老文明的交匯，更在金石錘鍊中碰撞出冶金技術的絢爛花火。

展覽分為三個單元及兩個專題，展出平山鬱夫絲綢之路美術館藏的從公元前3000年到公元后1000年間，各類青銅、金銀質地的珍貴文物263件/套。

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其中包括西亞、中亞、印度及東南亞國家的金屬器皿、造像、貨幣、武器、飾品等等。例如四輪銅牛車、裂瓣紋銅盤、山羊首銅來通、鳳鳥紋鎏金銀壺……皆能近距離觀賞跨越千年的金屬製品之美。

《絲路留金：亞洲文明古國冶金藝術》

日期：2023.12.22-2024.4.7

時間：10:00-18:00，週一閉館

地址：深圳博物館古代藝術館7/8/9號展廳



注意事項：

免門票，需在【深圳博物館】公眾號預約

定點講解時間：16:00



還有更多免費新展

7.《走進田野：潘魯生藝術特展》

地址：深圳市當代藝術與城市規劃館一樓綜合展廳

展期至2024.2.25

免門票，需在官方公眾號預約



8.《遊牧在南方：河流、隧道、濕熱、星羣》

地址：坪山美術館1-6層

閉展日期待定

免門票，免預約



9.《時間的凝視：OCAT十八週年典藏在光明》

地址：光明文化藝術中心美術館

展期至2024.2.26

免門票，需在官方公眾號預約



10.《一羣斑馬橫穿馬路：沈少民作品展》

地址：光明文化藝術中心美術館

展期至2024.3.10

免門票，需在官方公眾號預約



11.《花發南北枝：關山月、於希寧花鳥畫藝術專題展》

地址：關山月美術館

展期至2024.6.2

免門票，需在官方公眾號預約



12.《願年年人月雙清：紀念何香凝誕辰145週年藝術精品展》

地址：何香凝美術館

展期至2024.5.5

免門票



13.《多彩的繪畫與世界：國際油畫雙年展》

地址：大芬美術館

展期至2024.5.12

免門票，免預約



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