深圳福田好去處｜舊工廠活化成新「A Park」 慢活享受藝文氛圍
撰文：ShenzhenWeekly
出版：更新：
你聽説了嗎？深圳梅林又多了一個週末好去處。
長得像廠房，其實是一個公園
+6
A Park一個公園，由圳成豐電子工廠改造而成的一個慢氧式藝術生態綜合體。園區由慢氧花園、紅磚小鎮、發條工廠、美麗營地、有戲內院等七棟單體建築構成。在這裏，藝術、生態和人文觸手可及。
咖啡店門口閒聊的人們、趴在主人腳邊玩耍的寵物、空地上騎車炫技的少年，園區內的一景一物都透露着鬆弛感。
愜意社交，肆意「躺平」。作為一個寵物友好和騎行友好公園，A Park成為了狗狗們以及騎友們的社交天堂。
+1
每到週末，這裏會舉行各種社群活動。在這裏，人們的活力一目瞭然。
除了慢氧花園，目前其他區域都還在完善中。各層商鋪也還在持續招商。從「廠房」生根發芽成「公園」，A Park 還有很多等待我們去挖掘的獨特之處~
尋個周末，一同去逛逛吧。
A Park 一個公園
地點：深圳福田區下梅林梅麗路9號
交通：深圳地鐵9號線下梅林站D出口步行100m
門票：免費，免預約
停車：園內有停車場，車位有限
深圳這家店反內卷、反焦慮、撐躺平 文案搞笑抵死 慰藉社畜心靈深圳後花園藏4000㎡植物迷宮 大屏嶂森林公園似夢遊仙境(附詳情)深圳福田美食｜延邊朝鮮族料理¥60位 必食烤肉包菜木魚花海鮮餅深圳美食｜重慶洪燈籠麻辣火鍋登陸福田 必食盲盒、地道泥鰍深圳地鐵遊｜坪山美術館8大展覽介紹 沉浸藝術免費好去處深圳好去處｜龍崗童話式「彩色小鎮」免費入場打卡！附地鐵懶人包深圳美食｜福田最chill燒肉酒場 專人炭火烤肉！必食和牛包海膽深圳地鐵遊｜1隻膏蟹3隻蝦只收¥29？海鮮蝦蟹煲仔粥平價美食首選深圳龍崗萬達全新室內遊樂場 ¥168任玩賽車溜冰保齡飛鏢50+項目深圳好去處「雲海公園」正式開放 海拔380米看山看海看書歎咖啡
【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】