深圳福田好去處｜舊工廠活化成新「A Park」　慢活享受藝文氛圍

你聽説了嗎？深圳梅林又多了一個週末好去處。



長得像廠房，其實是一個公園

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A Park一個公園，由圳成豐電子工廠改造而成的一個慢氧式藝術生態綜合體。園區由慢氧花園、紅磚小鎮、發條工廠、美麗營地、有戲內院等七棟單體建築構成。在這裏，藝術、生態和人文觸手可及。

咖啡店門口閒聊的人們、趴在主人腳邊玩耍的寵物、空地上騎車炫技的少年，園區內的一景一物都透露着鬆弛感。

愜意社交，肆意「躺平」。作為一個寵物友好和騎行友好公園，A Park成為了狗狗們以及騎友們的社交天堂。

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每到週末，這裏會舉行各種社群活動。在這裏，人們的活力一目瞭然。

除了慢氧花園，目前其他區域都還在完善中。各層商鋪也還在持續招商。從「廠房」生根發芽成「公園」，A Park 還有很多等待我們去挖掘的獨特之處~

尋個周末，一同去逛逛吧。

A Park 一個公園

地點：深圳福田區下梅林梅麗路9號

交通：深圳地鐵9號線下梅林站D出口步行100m

門票：免費，免預約

停車：園內有停車場，車位有限



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