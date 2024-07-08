7月新手爸媽講座｜講座贈送豐富福袋 紙尿片/學習褲/汗巾/濕紙巾

《香港01》旗下「01親子」於2024年7月14日即將舉行「新手爸媽講座」，為一眾預備做父母、正等待BB出生的父母、BB剛出生的新手爸媽，解決懷孕疑問。



一連四場新手爸媽免費講座題目包攬「如獲至寶，一切從母乳開始」、「產後坐月調理攻略」，「產後全方位調理」以及「產前後痛症舒緩教學」。現場設有 Q&A 歡迎家長即時提問，活動期間更加入突擊送禮環節。而當天出席並完成登記的家長亦可獲豐富母嬰產品福袋，登記從速！

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7月新手爸媽講座

率先睇豐富福袋禮品

新手爸媽講座福袋禮品【1】：B&H 99%純水加厚特大嬰兒柔濕巾 (含蘆薈萃取液 - 無酒精) 20片

B & H Swiss送出品牌旗下極受家長歡迎的99%純水加厚特大嬰兒柔濕巾 (含蘆薈萃取液 - 無酒精) ，濕紙巾材質柔軟堅韌、耐用且不易撕爛，可用作清潔嬰幼兒手, 口部及屁股，方便衛生。

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新手爸媽講座福袋禮品【2】海天堂 龜苓膏特飲劵+ 優惠券 總值達350 元

清熱至強 , 海天堂龜苓膏特飲！全新推出嘅龜苓膏特飲，將龜苓膏半固體化，成為味道甘甜支裝健康飲品，方便攜帶，隨時隨地清熱消滯，滋陰降火，冷飲熱飲皆宜。

新手爸媽講座福袋禮品【3】華人藥業 Mary Ruth Organics- 兒童奧米加軟糖

純素omega-3脂肪酸由亞麻籽製成的α-亞麻酸(ALA)提練而成，無腥味；促進兒童腦部及智力發展；提升記憶力，加強學習能力；有助視力良好發展

建議用量：2歲或以上兒童及成人，每日1粒，直接咀嚼食用

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新手爸媽講座福袋禮品【4】Baby Love Group 送出 Pcare 英國母嬰消毒護理產品、Baby Swipe BB 威寶嬰兒產品、Mega Clean 抗菌搓手液、思詩樂抗菌整潔棉 ( 6pieces )等等

Pcare 乳頭清潔噴霧及私密噴霧、Baby Swipe BB威寶 奶瓶及蔬果濃縮洗劑, Baby Swipe BB威寶嬰兒衣物濃縮洗劑、Mega Clean抗菌搓手液、思詩樂抗菌整潔棉。

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新手爸媽講座福袋禮品【5】Bliss and Bless Dr. Brown 汗巾、Babyganics 全棉汗巾，以及優惠券

Babyganics 全棉汗巾，質地柔軟舒適，吸汗性好，透氣度高。用途：墊於寶寶背部吸汗

Dr. Brown's 全棉紗巾，100% 純棉，柔軟舒適，透氣度高。

新手爸媽講座福袋禮品【6】Huggies 送出一系列嬰幼兒產品(試用裝)

純水嬰兒濕紙巾、天然加厚嬰兒濕紙巾、天然透氣纸尿片(初、細、中碼)、天然透氣學習褲(中、大、加大碼)試用裝。（圖片僅供參考）