白露24節氣｜易出現乾咳/皮膚乾燥 附10款白露滋潤湯水及甜品

白露為二十四節氣的第十五個節氣。倘若清晨早起，在公園走上一圈，不難發現地面和葉子上會有很多夜晚水氣凝結而成的露珠，正如《月令七十二候集解》所云：「八月節⋯⋯陰氣漸重，露凝而白也。」這也帶出白露節氣夜晚氣溫較低的特點，此時出門可多帶件外套做好保暖措施，避免著涼。

本文作者：博愛醫院楊倩倩中醫師



除此之外，秋天天氣乾燥。燥邪之氣侵犯人體，最先襲及肺氣，容易出現乾咳、咽乾鼻燥、皮膚乾燥等一系列秋燥症狀。所以我們在均衡飲食的基礎上，還需加強滋陰潤肺以避燥邪。平日可根據個人具體情況，適當多進食性味甘淡滋潤的食物，例如芝麻、雪梨、百合、蜂蜜等食物。以下推薦2款適合在秋天飲用的一人份湯水：

秋分湯水「無花果雪梨水」

材料：雪梨（中）1個、無花果乾1-2顆、蜜棗1粒、陳皮1片

做法：

1. 將陳皮浸泡至軟

2. 切開雪梨（去核），無花果乾、蜜棗（去核），各一分為二

3. 將陳皮、浸泡過陳皮的水、雪梨、無花果乾等食材放入鍋內，加入2L水，大火煮沸

4. 最後轉小火再煲煮15分鐘

秋分湯水「百合杏仁蘿蔔燉瘦肉湯」

材料：新鮮百合1顆、杏仁10g、小胡蘿蔔1條、瘦肉1塊（約150g）

做法：

1. 洗淨瘦肉，加適量的水及2片生薑煮開去血水

2. 撈出瘦肉備用

3. 將新鮮百合、杏仁、小胡蘿蔔洗淨，並將小胡蘿蔔切塊

4. 把所有食材倒入鍋內，倒入2升清水

5. 先用中火煲滾，再轉小火，整個過程約30-45分鐘

6. 最後加入適量鹽調味

在情志方面，萬物隨寒氣增長而逐漸蕭落，人也易生傷感淒涼之情，可適時在家做些拉伸運動如八段錦、五禽戲等；亦可到戶外爬山、散步舒展筋骨，以調達氣機，舒暢心情。如有任何疑問，請向註冊中醫師查詢。

博愛醫院楊倩倩中醫師

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