霜降節氣｜晝夜溫差大宜增強體質抵寒 附滋陰潤肺益氣老鴨湯食譜

霜降｜「氣肅而霜降，陰始凝也」，標誌著秋冬季溫柔過渡之際。霜降之時，自然界萬物開始凝霜掛枝，氣溫驟降，寒風漸起，晝夜溫差增大。故人體也需順應時令，調整養生策略，以抵禦寒冷，增強體質。

本文作者：博愛醫院 鄭苑怡中醫師



霜降中醫養生4大守則：溫潤健脾與關鍵部位防寒法

溫潤養胃：飲食應以甘潤、健脾、養胃為主，可食用南瓜、淮山、甘薯、小米、粳米等。

滋陰潤燥：天氣轉寒，秋燥尚存，需注意滋陰潤燥，可適量食用梨、蜂蜜、銀耳等具有潤燥功效的食物。

避免生冷：減少攝入生冷苦寒之物，以免損傷脾胃陽氣，影響消化功能。

保暖防寒：腹部、頭部、腳部及膝關節易受寒邪侵襲，需特別加強保暖。

腹部：可佩戴腹帶或使用暖貼/熱水袋

頭部：外出時可佩戴帽子以避風寒

腳部：應穿保暖性好的鞋襪

膝關節：可佩戴護膝或穿長褲加以保護

適時添衣：根據天氣變化及時增添衣物，避免受寒感冒。尤其是早晚溫差大時，更應注意保暖。

運動調養：建議選擇散步、慢跑、太極拳、爬山等輕盈有氧運動，既能促進血液循環和新陳代謝，又能避免過高強度而勞累。盡量選擇陽光充足、氣溫適宜的時段進行運動，如上午9-11點或下午3-5點。此時陽光溫和，又能避開較陰寒的時段，有利於身體健康。

情志調養：霜降時節萬物凋零，易引發人的悲秋情緒。此時應保持積極樂觀的心態，多與家人朋友溝通交流，參加有益身心的活動以緩解壓力。另外，保持充足的睡眠時間並養成良好的作息習慣有助於調節情緒、增強免疫力。

霜降養生食療推介：滋陰潤肺清燥「玉竹淮山老鴨湯」

功效：滋陰潤肺、健脾益氣

材料：玉竹15克、淮山（鮮品30-50克，乾品20克）、老鴨1隻、生薑3片、鹽適量、胡椒粉少許、料酒。

做法：

1. 玉竹洗淨，淮山洗淨刮皮切塊，老鴨斬件。

2. 煮沸一鍋水，放入生薑、鴨塊及少許紹興料酒汆水，撈起並洗淨血水浮沫備用

3. 放入玉竹、淮山，文火煲約2小時

4. 調味加鹽、胡椒粉少許，熄火

博愛醫院 鄭苑怡中醫師

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