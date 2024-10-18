100Yen店Seria推薦家品25選！洗米棒、篋轆套款款大受日本人歡迎

日本百元商店三巨頭之一的Seria一向走時尚路線，雖然只要100日圓，但看起來卻像在高級用品店買到的東西，所以深得很多日本女生的喜愛(畢竟大家都不想讓人覺得自己在用便宜貨)。而且Seria的商品不只美觀，實用性也非常高，這次就推薦給你25款CP值極高的人氣商品，絕對要放在你的購物清單中！

註: 日文商品名也一併附上，方便妳找尋時可以直接詢問店員喔~~



1. 角落夾子(コーナークリップ)

1. 角落夾子（Instagram / @100kin_mag）

想要整理數頁的文件，但又不想用騎馬釘，讓紙張留下痕跡，那可以這個角落夾子。一個夾子最多可夾40張紙，夾在角落也很方便翻頁。重點是有多顏色，半透明的設計也很可愛！

除了整理文件，也可以夾在本子的中央固定頁數，方便閱讀或書寫。或是夾在指定頁數當便利貼使用，用法多樣。

2. 懸浮海綿鈎（浮かせるスポンジホルダー）

2. 懸浮海綿鈎（Instagram / @yagigigi1234）

2. 懸浮海綿鈎（Instagram / @a.paris_room）

有在洗碗與清潔廚房的朋友相信很容易有共鳴，就是洗碗海綿很容易弄得洗碗盆濕濕髒髒的，又或是洗碗盆原本沒有附放海綿的地方，要特地再買架子去裝。

如果你面對以上的困難，那這個商品就可以幫到你了，這個懸浮海綿鈎一面是吸盤，另一面帶小鈎子，所以可以緊緊地把海綿掛在洗碗盆，水直接滴下流走，不再有積水和污垢的問題了。

3. 多用途開蓋器(ペットボトル・プルトップオープナー)

3. 多用途開蓋器（Instagram / @100kin_mag）

自問握力比較弱，常常扭不開膠瓶的瓶蓋，或是做了美甲不方便打開罐裝飲料的拉蓋嗎？這個開蓋器可以一器兩用，幫你輕鬆開蓋！

鐵環的圈圈可以套在瓶蓋，上面的鋸齒可以固定蓋子，不需很用力就能扭開。

而開蓋器的另一端可以取代指甲來打開易拉罐蓋。開蓋器一個小小的，放到手袋不佔空間，帶到外出使用也可以！

4. 濕紙巾套與蓋子(ウェットシートケース)

4. 濕紙巾套與蓋子（Instagram / @ran_baby.09）

在疫情期間，消毒濕紙巾成為很多人外出的必備用品，但打開過的包裝很容易讓內裏的濕紙巾乾掉，所以最好買一個附有蓋子的濕紙巾套！這類型的商品在每家百元商店都可以找到，不過seria這款實在太可愛了！圖中的白熊款其實是分別兩個商品 – 白熊濕紙巾套與白熊蓋子，把它們組合在一起就會變成這個可愛的款式了！不妨去店裏找找看喔！

5. 背包帶子固定扣(#リュックのヒモ固定バンド)

5. 背包帶子固定扣（Instagram / @usagi.works）

對於身型細小的人，通常背包的背帶都是調到最低，這樣就會留下長長的帶子，不只不太美觀，走路時也會打到自己，用上這個固定扣就可解決這問題！

首先把固定扣放在帶子的尾端，然後把帶子捲起來，最後把它扣起來。這樣帶子就會卷起來，不再礙事。簡易又好用的設計在網絡上爆紅，還曾一度售罄超受歡迎！

6. 便條紙膠帶(キッチンラベル用マスキングテープ)

6. 便條紙膠帶（Instagram / @nobchi0120）

6. 便條紙膠帶（Instagram / @nobchi0120）

無論是廚房的調味料瓶子還是冷凍包存用的食品，想要在包裝上清楚標明內容物和日期的話，用上這個便條紙膠帶就方便又好看了！紙膠帶上已經印好Content及Date的字樣，直接寫上內容就可輕易統一所有標籤的款式，讓廚房變得時尚的秘訣就在這裏了！

7. 行李箱輪子矽膠套(キャリーケースシリコンカバー)

7. 行李箱輪子矽膠套（Instragram / @usagi.works）

7. 行李箱輪子矽膠套（Instragram / @usagi.works）

每次去完旅行回到家，還要先把行李箱的輪子擦乾淨才可以放到屋內非常麻煩。使用這個矽膠套就可以減輕一點麻煩。

一套矽膠套有8個，足夠用在行李箱4個輪子。它具有防止噪音、靜音效果，還能防止輪子的損耗，因為是矽膠質材所以安裝與拆卸都很簡單，而且可以清洗等容易保養。使用完行李箱，回家後只要把矽膠套拆下來，行李箱就可以直接帶進房間，另外找時間清洗矽膠套便可以。除了用在行李箱，用來保護椅子的輪子也可以喔！

8. 圓點貼紙(ポイントシール)

8. 圓點貼紙（Instagram / @emu_bungu）

圓點貼紙有甚麼特別？其實現在日本女生很流行把明信片及照片貼在牆壁上當裝飾，還會選擇好看的紙膠帶或是這類圓點貼紙。以往在文具店買到的圓點貼紙都是螢光等比較搶眼的顏色，但seria卻推出一系列粉色系，正正撃中了女生的心，成為了最近大受歡迎的商品！

給大家參考一下如何用圓點貼紙做出好看的牆壁裝飾！（Instagram / @jun___na7）

9. 洗臉用手腕套(洗顔用リストバンド)

9. 洗臉用手腕套（Instagram / @ninpokataomoinojyutsu）

9. 洗臉用手腕套（Instagram / @feltmaglietta_official）

相信很多女生會有共鳴的事情，就是用洗臉時常常會弄到手腕、衣袖都濕掉。如果你也常常不小心弄濕衣服，就應該買這個手腕套了！一包有兩個手腕套，設有橡皮圈方便套在手腕上，使用吸水布料把手上的水滴都吸收，這樣水滴就不會往下流，洗完臉清爽手上也不會再濕漉漉的！

10. 書型盒子(ブック型ボックス)

10. 書型盒子（Instagram / @lily36myhome）

10. 書型盒子（Instagram / @lily36myhome）

接着再介紹大家一款時尚的小物，近年日本女生也很流行在家中放洋書當裝飾，但可不是所有人都喜歡看那種外國時尚雜誌或寫真集，但買了書不看又好像有點無謂，那麼這個兼備裝飾與收納用途的書型盒子就實用多了！而且它只要一百日元，看起來完全要貴幾倍啊！

11. 日圓硬幣分類套(コインホルダー)

11. 日圓硬幣分類套（Instagram / @makik0_h）

這個商品非常適合不習慣日元硬幣的外國人！每次付款時拿出一堆硬幣搞不清，又怕弄太久讓後面排隊的人不耐煩，這個日圓硬幣分類套可以把硬幣事先整理好，一目瞭然！

分類套設有1元、5元、10元、50元、100元及500元所有日圓硬幣的種類，每個位置大小不一，並標示好是甚麼面值，所以一眼就可分清楚每個硬幣。一個面值可放4~5個硬幣，放滿後總金額會是2830日圓。薄薄一片放進零錢包也可以，讓每次結帳更便利！

12. 磁石D型掛鉤(マグネット付D型フック)

12. 磁石D型掛鉤（Instagram / @chiyuki_sampei）

12. 磁石D型掛鉤（Instagram / @chiyuki_sampei）

每次把衣服收好後，會不會有一大堆衣架很佔位置的感覺呢？如果在煩惱衣架不知收納在哪裏好的話，那可以考慮買這個磁石D型掛鉤。

磁石可以貼在洗衣機，然後把衣架掛在鉤子上就可以了。一個鉤子可以掛上4~6個衣架，好好利用洗衣機旁的空間就能把衣架都整理好，而且洗完衣服要使用時還很方便就拿到呢！

13. 書本文件夾子(書類ホルダー)

13.書本文件夾子（Instagram /@m.m__life）

13.書本文件夾子（Instagram /@m.m__life）

用來收納文件及書本的架子其實不新奇，但這個夾子的好處是可以調整寬度，從薄薄的文件夾到厚厚的IPAD跟筆電都可以夾起來垂直擺放，更省位置！而且還可以像照片中(請按箭頭看後方的照片)把食譜書等等夾起來一邊閱讀一邊煮菜，用法非常多！

14. 芝士片收藏盒(チーズがスッキリ入るケース)

14. 芝士片收藏盒（Instagram / @oleolatte）

小編常常很佩服日本人的貼心，他們就是會考慮周全到連起司片都要為他們推出一個專用的收藏盒子！芝士片是很多家庭早餐吃吐麵包、做三文治時必備的食材，但是把包裝打開後，只靠那薄薄的膠膜包着，會讓起司片的邊緣很容易在冰箱裏乾掉。Seria這個收藏盒子的尺寸讓你剛好可以放入正方的芝士片，方便收納，也可更好保存，一舉多得！

15. 個人情報保護用印章(個人情報保護用スタンプ)

15. 個人情報保護用印章（Instagram / @mono_tama3）

15. 個人情報保護用印章（Instagram / @mono_tama3）

在現代社會中，我們都很注重個資安全，不希望個人資訊流出，以免被不法人士利用。如果你手上有一些印有個人資料的文件，你會怎樣處理呢？相信很多家庭都不會有碎紙機，自己撕碎也很花力氣。其實在Seria就可買到個人情報保護用印章，它印出來是一堆密集的數字，剛好遮蓋你不想讓人看到的資料，十分方便！

16. 軟管裝架子(吸着シート チューブホルダー)

16. 軟管裝架子（Instagram / @setsuyaku_box）

16. 軟管裝架子（Instagram / @setsuyaku_box）

相信很多女生都有遇過類似的問題，這種軟管裝的護膚品或是牙膏等就這樣放着可是很容易自己倒下，特別是用到一半輕飄飄的狀態，更是不穩定。這個專門為軟管裝物品而設的架子剛好可以裝一支東西，背後則是吸盤，可以隨便貼到不同地方，很適合在浴室和洗臉盆周邊使用。

17. 矽膠軟管裝容器(シリコンチューブ)

17. 矽膠軟管裝容器（Instagram / @miiiiico.jp）

另一個女生常遇到的小問題，在去旅行時想要把家中的化妝品/護膚品分到小瓶子裏想要省行李位置，但一般的膠瓶子最後剩下的部分很難倒出來，就會變得有點浪費。這個矽膠軟管裝容器可以完美解決這個問題，半透明的白色矽膠不只輕便，也可看到內裏還剩下多少，軟身的矽膠也方便你把東西擠壓出來，以後想分裝東西就更方便了！

18. 防止倒下杯架 (転倒防止コースター)

8. 防止倒下杯架（Instagram / @haruchannel3）

8. 防止倒下杯架（Instagram / @haruchannel3）

這幾年在家工作的時間變多了，很多人都愛泡一杯咖啡放在旁邊，一邊提神一邊用電腦。而底部圓圓的隔熱玻璃杯子好看又好用，更是很多人家中的必備品，不過一不小心掃到杯子打翻了可是讓人欲哭無淚。為了防止這種事情發生，你可以多買到一個杯架好好固定杯子，用起來更安心。

19. 替換裝架子(詰め替えホルダー)

19. 替換裝架子（Instagram / @kirari_porte_bonheur83）

日本很多推出替換裝的商品，從洗潔精、洗衣劑到護膚品都有，因為減少了瓶子的包裝，所以會比較便宜一點。但每次把它倒進容器內也是很麻煩，一不小心可能還會倒翻。這個連帶瓶嘴的架子就是為替換裝商品量身而設，你只要把替換裝的袋子放進去，打開蓋子，連接按壓瓶嘴就可以直接使用！省下很多功夫讓日本主婦們都讚好！

20. THANKS & LOVE 文具系列

0. THANKS & LOVE 文具系列（Instagram / @m.19851213.m）

這個美麗的湖水藍與白色的對比，再加上銀色的英文字是否讓你覺得很眼熟，很像那個女生們都喜愛的T字頭品牌的設計呢？這個THANKS & LOVE 文具系列因為很有高級感而在日本網路上引發話題，除了小卡，還有貼紙、筆記本及日本的紅包袋等等，100日圓就有名牌風格超划算！

21. 矽膠固定帶(シリコーンリーフベルト)

21. 矽膠固定帶

這個推薦給會常常做便當的人，用這個矽膠固定帶可以好好綁着便當盒，不會發生蓋子打開倒出飯菜的情況。仔細一看這個固定帶子還是可愛的葉子造型，讓你的便當餅每天更加好看。

22. 粉末調味料瓶子(粉末ボトル)

22. 粉末調味料瓶子（Instagram / @u_t0m0n0）

專門盛載的粉末調味料的瓶子好像沒甚麼特別，但這兩個設計各有特別之處。左邊的設計帶有網狀，讓你可以平均地把粉末灑出來，裝麵粉、太白粉、糖霜等等都好用。右邊的則是設計成剛好每次倒出來就是一茶匙的份量，所以你不用再特別拿匙子去量，裝雞粉、咖哩粉等等調味料就最適合了！

23. 洗米棒(米とぎ棒)

23. 洗米棒（Instagram /@haru2422）

23. 洗米棒（Instagram /@yamanotch）

雖然有說現在的白米都處理得很乾淨，日本甚至有無洗米的商品，但很多人還是會把米洗好幾遍才拿去煮飯，而這個洗米的過程對於手部有傷口的人或是冬季時泡在冷水都讓人很痛苦。

如果你也討厭洗米的過程，那就去Seria買一枝洗米棒吧！洗米棒用法很簡單，就是把棒子放到泡水的米中攪拌，它的底部是用矽膠質材，確保不會傷害到鍋子，而中間有着斜紋的地方其實是放在鍋子旁，在水倒出來時隔着米粒，整個洗米過程都能發揮作用。

24. 切菜夾(野菜ホルダー)

24. 切菜夾（Instagram / @tuntandayo）

24. 切菜夾（Instagram / @tuntandayo）

對於不太擅長烹飪的人，或是以前曾經切到手的人，可能會對於用刀切東西感到害怕。Seria這個切菜夾可以取代你的手扶着蔬菜，讓你的手跟蔬菜有一些距離，就不怕容易切到手了。在教小孩烹飪時也可以用到，更加安全。

25. 旋轉式攪拌器(回転式ホイッパー)

25. 旋轉式攪拌器（Instagram / @color.of.picnic）

在打發雞蛋、奶泡時，如果使用一般的手動打蛋器都會很花力氣，但在Seria竟可找到一款不用電也可輕鬆打泡的攪拌器。使用獨特的構造，只要把攪拌棒往液體壓就會自動旋轉，做出高速攪拌的效果，多壓幾下就可打出鬆軟的泡泡質感，家裏再不用需要佔位置又要花電的電動打蛋器了！

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