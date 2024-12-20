冬至｜中醫師教你四大養生保健方法 附9款冬至湯水食譜

冬至是二十四節氣之一，標誌著一年中最長的黑夜和最短的白天，通常在每年的12月21日至23日之間，2024年冬至是在12月21日。

作者：博愛醫院闕冬玲中醫師



冬至的氣候特點和中醫意義

冬至的「至」字，意指極致。在香港，冬至時的平均氣溫大約是17度。

冬至不僅是寒冷的象徵，同時也是一個轉折點。陰氣在這一天達到巔峰，隨後開始衰退，而陽氣則悄然萌動，預示著大地即將迎來春天的生機。中醫認為，在這個陰陽轉換的關鍵時刻，我們應該特別注意養生，遵循「冬藏」的原則，以「斂陰護陽」為根本，注重保護身體的陽氣，避免過度消耗，保持人體陰陽平衡，以便在來年保持健康。

冬至養生保健妙法

1. 宜早睡晚起

冬季日短夜長，應該適當調整作息時間，中醫提倡「早臥晚起」，是為了順應自然的變化，早睡能讓陽氣潛藏，晚起則有助於陰精的蓄積，促進身體的恢復。然而，早臥晚起是相對而言，長期臥床不利於養生，反而會造成人體氣血瘀滯。

2. 運動宜緩、宜微汗

雖然冬天寒冷，但仍要適度的運動。中醫建議在陽光出現後進行輕緩的運動，如太極拳、八段錦或散步等，以微微出汗為度。這些運動不僅能促進血液循環，還能增強身體抵抗力。冬季建議盡量避免劇烈運動，過度運動會使毛孔大開，導致寒氣入侵，且汗多泄氣，違背「冬藏」的養生原則。

3. 宜進行天灸

從冬至開始，每九天算一「九」，稱二九，三九。在三九天進行天灸療法，採用具有辛溫助陽的中藥貼敷在人體特定穴位上，可疏散風寒、溫通脈絡、調補臟腑，對一些慢性、虛寒性疾病可達到提高免疫力和未病先防的目的，特別是一些每逢冬季就容易加重的疾病，如鼻敏感、慢性咳嗽、哮喘、反覆感冒等；對於月經不調、痛經等婦科疾病，頸椎病、腰椎病、肩周炎等痛症亦有一定療效，建議體質合適者可於此時進行天灸療法。

4. 避寒就溫

冬季防寒非常重要，尤其要注意背部和下肢的保暖。中醫認為，背部是足太陽膀胱經循行的主要部位，是人體防禦外邪的主要部位，保持這些部位溫暖能有效防止陽氣外泄。

飲食調養

冬至是進補的理想時機，除了可以適量食用一些溫補的食材，如羊肉、 牛肉、桂圓和肉桂等，還可以選擇一些滋補類的食物，例如木耳、黑豆、海參等。然而，在進行補養之前，必須先了解自己的體質。此外，進補也應該講求適量，過量的溫補會引起內熱，而過度滋補則可能導致腸胃不適。

冬至是家人團聚的美好時刻，很多人會在團圓飯後享用湯圓來應節，然而湯圓是由糯米製成，質地黏稠難以消化，易造成體內濕氣積聚，因此建議適量品嚐。對於腸胃較為虛弱的人來說，更需小心。

冬至建議食療

紅棗桂圓雞湯（4人份量）

材料：雞1隻、 紅棗（去核）10顆、桂圓肉（乾）12粒、生薑3片、料酒適量、清水適量、食鹽適量

做法：

1.將雞洗淨斬件，汆水備用，紅棗和桂圓肉用清水稍微沖洗一下，生薑切片

2.在鍋中加入適量清水，放入雞肉、生薑片、紅棗和桂圓肉，加入料酒，然後用大火煮沸

3.煮沸後轉小火，蓋上鍋蓋煮約60分鐘

4.加入適量的食鹽，即可食用

註：各人體質不同，上述食療建議食用前諮詢註冊中醫師

博愛醫院 闕冬玲中醫師

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