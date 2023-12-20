冬至24節氣 全年黑夜最長白晝最短一天 中醫教煲六款袪寒助陽湯水

長輩常道：「冬大過年」中的冬，正正是說二十四節氣中的冬至。周朝時由周公制定了當時的系統制度，將農曆的十一月定為正月，由於這天是黑夜最長白晝最短的一天，這時陰氣盛極而衰，陽氣亦隨之而萌生，就這樣冬至便演變成為迎接陽氣的日子，有一年之始的意思。因此才有冬大過年的說法。

（本文作者：註冊中醫師陳志勇）



冬至時節常見陰天、寒濕、寒冷的氣候特點，而陽氣潛伏於體內，對能量和營養的需求亦會相對增多。飲食調養方面我們可主動多食一些補益食物，例如牛肉、羊肉、花膠、海參、烏雞等。不過不宜過量進食一些辛燥發散的食物，以免生陽動火而致內熱積聚。同時亦應少食肥甘厚味來避免脾失健運，聚濕生痰。

適度運動不宜過激

在寒冷的天氣下，應盡量減少陽氣的消耗，保精養氣。當人體的陽氣不足時可見精神不振、畏寒怕冷、四肢不溫等狀態，我們可加強身體鍛煉有效地振奮陽氣，但不宜過於劇烈反倒耗傷陽氣。

冬至一陽生，在養生學上非常重視陽氣初生的階段，應重點保育。在陽氣初生時需像農民育苗、婦人懷孕般精心調養，使其逐漸壯大。而當人體內的陽氣充足，才會達到祛病延年的目的。

中醫推介6款冬至袪寒助陽湯水

1. 蟲草花淮杞水鴨湯

材料：蟲草花30克、杞子40克、淮山60克、元肉20克、黨參40克、水鴨350克

功效：滋肺補腎、補氣養血

2. 杜仲巴戟豬尾骨湯

材料：杜仲20克、巴戟15克、牛膝15克、牛大力30克、豬尾骨1條

功效：補肝益腎、強筋壯骨

3. 黨參石斛湯

材料：黨參30克、石斛15克、女貞子20克、麥冬15克、桂圓肉15克、瘦肉350克

功效：健脾補氣、滋陰生津

4. 首烏黃精烏雞湯

材料：首烏15克、黃精15克、杞子20克、黑豆15克、烏雞350克

功效：滋陰補腎、補精益血

5. 熟地杞子核桃湯

材料：熟地黃30克、淮山30克，杞子20克、栗子30克、核桃30克、豬𦟌350克

功效：滋陰補血、養肝益肾

6. 當歸生薑羊肉湯

材料：當歸10克、生薑4片、大棗12克、羊肉250克

功效：活血養血、補腎助陽

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《文章獲陳志勇中醫師授權轉載》

註冊中醫師陳志勇。

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