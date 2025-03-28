有的嬰孩4個月就加固？了解10大添加副食品原則　不是越早就越好

寶寶何時開始吃副食品？奶水量明顯不足，寶寶厭奶，開始對其他食物表現出興趣，頸部能挺直，還有哪些應該注意的事項？



嬰兒約在6個月大時，神經及腸胃道的發展逐漸成熟，適合開始嘗試不同的食物與餵食方式。純母乳哺育滿6個月後，應適時添加副食品。

研究顯示，與4個月後即添加副食品的寶寶相比，6個月後再開始添加的寶寶，其消化道感染的風險較低，生長發育不受影響，且母親在產後體重恢復較快，自然避孕的時間較長（即月經較晚來）。同時，滿6個月後添加副食品對寶寶抵抗傳染病的能力，以及母親身體恢復均有幫助，目前亦無證據顯示延遲至6個月後添加副食品有任何不利影響。

為嬰孩加固（添加副食品）10大建議：（按圖了解）



+ 17

寶寶何時開始吃副食品？

4個月內（矯正年齡）不宜添加副食品，純母乳哺育滿6個月後應開始添加。但如有以下四種情況，應在醫生專業評估後，考慮於滿4個月後，提早添加副食品。

1. 奶水量明顯不足，無法持續以純母乳哺育至6個月，寶寶也常常表現出餓意

2. 寶寶厭奶，但並非由疾病或其他原因導致

3. 寶寶開始對其他食物表現出興趣，例如觀看大人進食時表現興奮、伸手抓食物並放入口中

4. 寶寶的神經發展已準備就緒，如頸部能挺直、可扶持坐穩且咀嚼時頭不晃動，舌頭不再將湯匙上的食物頂出



添加副食品的原則

副食品是指母乳之外的補充食物，並非斷奶或以配方奶取代母乳。以下是添加副食品的訣竅：

逐一引入新食物

每次只添加一種新食物，由1-2湯匙開始，逐步增加，觀察3-5天。若無紅疹、腹瀉或嘔吐等過敏症狀，可繼續餵食；如有反應，暫停該食物1-2個月後再嘗試，或諮詢醫生。

選擇低過敏食物

建議從嬰兒米粉開始，依序添加嬰兒麥粉、蔬菜、水果、肉類，並優先選擇口味清淡的食物。

混合餵食

已接受的穀類可與新食物（如蔬菜）混合餵食。

使用強化鐵質的米粉

選擇嬰兒專用米粉，以水或奶調成糊狀餵食，避免使用市售米麩。

避免奶瓶混合餵食

以湯匙餵食副食品，避免將副食品與奶混合放入奶瓶內餵食。

選對時間

在寶寶較餓時（如吃奶前1小時）餵食副食品，並依進食量調整下一餐奶的時間。

相關文章：嬰兒別吃「這食物」！或染肉毒桿菌 事主驚訝她媽媽竟從未聽聞

+ 7

保持餵食姿勢正確

餵食時應抱起寶寶，面對面餵食。寶寶會坐後，應確保其坐穩再進食，避免追逐餵食。

尊重寶寶意願

若寶寶拒絕張口、轉頭或哭鬧，不應強迫餵食，可暫停1-2周後再嘗試。

鼓勵寶寶嘗試

寶寶僅露出嫌惡表情但無明顯拒絕時，可多次嘗試幫助習慣新食物。

營造輕鬆進食氛圍

餵食過程應輕鬆愉快，寶寶吃飽即可停止，不需強迫吃完。

相關文章：嬰兒可咬式玩具有多骯髒？媽媽實測 見到嘔心狀況後連較剪也棄丟

+ 14

添加副食品注意事項

稀飯是良好的半固體食物，但需添加蔬菜、蛋黃、肉類等提高營養與熱量。製作過程中應避免添加鹽、糖等人工調味品，保持口味清淡。避免含澱粉賦形劑的罐裝嬰兒食品，打開後需冷藏並儘速食用。若寶寶大便中有未消化的食物殘渣，如蔬菜纖維，屬正常情況，無需停止餵食。

另外要避免過早飲用鮮奶，1歲前不建議飲用全脂牛奶，因其鐵質不足且可能引發過敏。

添加副食品應避免的食物

1歲以下寶寶應避免食用蜂蜜，避免因肉毒桿菌孢子污染引發中毒風險。硬且圓的食物可能導致窒息危險，如堅果、葡萄、果凍、糖果等。

遵循以上原則，適時且正確地為寶寶添加副食品，能有效促進其健康成長與發展。

【延伸閱讀，更多兒童健康建議】



嬰兒健康｜孩子一歲前別吃蜂蜜、半熟蛋！4種禁忌食物吃錯恐致命

+ 14

嬰兒健康｜孩子肚仔脹卜卜？或與哭太多、奶粉成份5大原因有關

+ 32

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：有的寶寶4個月就添加副食品？四種情況才提早添加副食品】