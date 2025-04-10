惠東海龜灣｜中國唯一海龜保護區！親睹海龜游戈、產卵生活真面貌

有多少家長和小編一樣，等躲過了深圳這波寒潮就要帶孩子去海邊！但是！深圳的海真的去膩了，想換一換口味，今天就帶你們前往深圳周邊的海灣。

中國大陸18000公里海岸線上，海龜的最後一張產牀，也是中國唯一的家海龜自然保護區：惠東海龜國家級自然保護區。



即睇惠東「海龜灣」（惠東海龜國家級自然保護區）環境：(按圖了解)



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「中國大陸最後一塊海龜產牀！」

惠東海龜國家級自然保護區，也被不少人叫做惠東海龜灣。說到要去看海龜，想必一定是這裏了。海龜灣是中國唯一一個海龜自然保護區，也是中國大陸18000公里海岸線上唯一仍有海龜上岸產卵的沙灘，被譽為「海龜最後的產牀」。

惠東海龜灣在廣東惠東縣稔平半島的最南端，就在大星山上，自駕出行更為方便，從深圳出發，大約1.5小時就能到達。

如果有人說，惠州的海、深圳的海都一樣，沒必要自駕那麼遠去這裏，那麼可以在雙月灣快樂遊玩之後，還能來海龜灣看到各種各樣的海龜，一定是來這裏的理由之一。

園區可遊玩的部分總體來說可以分成三個部分——濱海棧道徒步，海龜馴養中心看巨型「水族箱」，科普園和百龜園觀賞了解各種烏龜。

我把整個園區的遊玩地圖放在這裏，家長們點擊大圖就能查看，去之前可以好好了解一下哦～

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「三面環海的無敵海景綠道！」

海龜灣的棧道不算太長，大概二十到三十分鐘就能走完全程。但是風景絕美。一整條沿着大星山海岸線修建的生態步道。它依山傍海，一邊是碧波盪漾的大海，一邊是鬱鬱葱葱的植被，彷彿大自然親手繪製的一幅畫卷。

由於海龜灣坐落在三面環山的大星山，一路漫步，耳邊是海浪輕拍礁石的聲音，遠處是翱翔的海鳥，近處是搖曳的椰樹。每一處風景都像是精心安排的景緻，卻又自然得毫不做作。

整個棧道好像是一個飄揚在海傍的黃絲帶，蜿蜒曲折，是觀賞海景的絕佳地點。

家長們可以帶孩子，沿着棧道漫步，一路感受海風拂面，欣賞壯麗的海景和礁石，整個路線，視野真的太好了。深圳的海，一到節假日就擠滿了人，而這裏好像是一個世外桃源。

整條棧道並沒有設置非常多的台階，就算是帶着老人和非常低齡的小朋友來，也不會覺得太累。

唯一要注意的就是棧道沒有設置明顯的遮陽區域，夏天可能會比較曬，一定要給小朋友們做好防曬措施哦！

而除了海邊棧道，園區裏也有森林步道，現在正值春天，隨便一拍就是春天的氣息！

「來看巨型海龜水族館啦！」

沿着海邊棧道走到終點，則是海龜馴養中心。外形好像是一個海底宮殿一般，沙灘、貝殼、大海作為設計元素相融合，十分吸引人。

馴養中心分為兩層，由室內越冬池、室外馴養池和人工沙灘三部分組成，是全國首個海龜馴養中心。

這裏既是海龜救助中心，又是仿生態海龜馴養中心，集科研、救護、科普教育於一體。

下層就好像是一個巨型的水族箱一樣。這裏是整個海龜灣最熱門的打卡地了，大朋友小朋友們都聚集在這裏！

水族箱內，清澈的水體中游弋着各種海龜，它們或優雅地穿梭，或悠閒地漂浮，憨態可掬的模樣讓人忍俊不禁。

這裏就彷彿是一個海龜版本的海洋世界，海龜們在巨型水族箱裏來回巡遊，有的海龜好像通人性一般，會專門遊弋到遊客的身邊！

需要注意的是，整個海龜灣是沒有海龜表演的，最大限度的保護海龜，給海龜們自由的生長空間。也請家長們拍攝海龜時，不要使用閃光燈哦～

參觀完巨型水族箱，可以前往馴養中心上層，這裏就是水族箱的頂部。可以看到海龜爬到沙灘遊玩、產卵，自由自在！

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「也別錯過海龜科普館與百龜園哦！」

除了海邊棧道和馴養中心這兩個最不可以錯過的必打卡之處外，一進園區就能碰見的海龜科普館也一定不要錯過！！

海龜科普館裏有着各種各樣大大小小的海龜標本，生動形象地展示海龜及海洋生物的生態面貌，海龜的樣子活靈活現，好像真實生活着一般。

海龜科普館還會放映3D海洋科普知識電影，小朋友們可以在這裏更好地了解海龜們是如何進化、洄游、繁殖。

海龜科普館裏還設置了圖書館區域，遊玩累了的小朋友們可以在這裏休息、閲讀，從書本上學習海龜相關的知識～

而另外一處必打卡之處就是白龜園區域，這裏有着非常多的陸龜和不同的種類的烏龜，從大型到小的烏龜都有！許許多多小朋友們都愛在這裏觀看小烏龜們的互動～～

這個周末，就帶上孩子出發，在海龜灣感受快樂吧！

（深圳親子部落提供）

惠東海龜國家級自然保護區



地點：廣東省惠州市惠東縣平海鎮港尾村港口濱海旅遊度假區海龜灣1號

門票：人民幣30元（園內有觀光車，成人單程5元，兒童單程2元）

開放時間：8:30-17:30

交通方式：建議自駕，導航至惠東海龜國家級自然保護區



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