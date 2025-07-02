富國島親子酒店10間推介｜別墅／私人泳池／水上樂園／人均$346起

撰文：陳映蓉
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富國島親子酒店推介2025｜富國島擁有漂亮的沙灘、水上樂園、動物園等好玩的親子景點，島上酒店豪華之餘更有超多設施，非常適合親子旅行！《香港01》整合10間親子友善的富國島酒店，大部分設有私人泳池，且提供免費玩樂門票、親子工作坊、瑜珈體驗等，人均只需$346起！

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富國島親子酒店推介【1】富國島帆船俱樂部簽名度假村（Sailing Club Signature Resort Phu Quoc）

富國島帆船俱樂部簽名度假村（Sailing Club Signature Resort Phu Quoc）於2022年開幕，鄰近海灘及夜市，地理位置優越。酒店共有100間獨棟別墅，別墅內均設有私人泳池、大露台、完備的廚房等設施，最多可容納6人入住，空間十分寬敞。酒店亦設有專屬海灘區、戶外無邊際游泳池、迷你高爾夫、遊戲室、兒童俱樂部、餐廳等。

富國島帆船俱樂部簽名度假村（Sailing Club Signature Resort Phu Quoc）
房價：人均HK$843起（一卧室泳池別墅｜私人泳池；包早餐；5歲或以下不加床可免費入住）
地址：Group 6, Duong Bao Hamlet, Duong To Commune, Phu Quoc City, Kien Giang, Vietnam
交通：富國國際機場車程12分鐘
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富國島親子酒店推介【2】新世界富國島度假村（New World Phu Quoc Resort）

新世界富國島度假村（New World Phu Quoc Resort）於2021年開幕，坐落於富國柯瑪海灘，設有專屬海灘區，步出酒店即可直達沙灘！酒店有375間別墅，配備獨立戶外平台及私人泳池，設備及設計都十分奢華！酒店亦設有水上樂園、兒童遊樂場、無邊際游泳池、健身室、水上活動、餐廳等設施，並提供免費穿梭巴士、接送機、自行車租借服務。

新世界富國島度假村（New World Phu Quoc Resort）
房價：人均HK$852起（一卧室花園泳池別墅｜私人泳池；包早餐、日落小鎮《海之吻》演出門票、Kiss Bridge 門票、新世界水上樂園；15歲或以下不加床可免費入住）
地址：Khem Beach, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang, Vietnam
交通：富國國際機場車程23分鐘
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富國島親子酒店推介【3】富國島温佩奇境度假酒店（Vinpearl Wonderworld Phu Quoc）

富國島温佩奇境度假酒店（Vinpearl Wonderworld Phu Quoc）鄰近富國島珍珠遊樂園及長灘，曾於2019年翻新，擁有306間獨棟別墅。別墅私隱度高，設有私人庭園及私人泳池，客廳、飯廳、廚房等亦一應俱全。酒店同時配備專屬海灘區、國際標準高爾夫球場、室外游泳池、兒童俱樂部、兒童游泳池、健身室、餐廳、酒吧等設施。

富國島温佩奇境度假酒店（Vinpearl Wonderworld Phu Quoc）
房價：人均HK$310起（兩卧室別墅｜私人泳池；包早餐、機場接送；4人入住）
地址：Bãi Dài, Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang, Vietnam
交通：富國國際機場車程47分鐘
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富國島親子酒店推介【4】富國島麗晶酒店（Regent Phu Quoc）

富國島麗晶酒店（Regent Phu Quoc）於2022年開幕，坐落於白色沙灘上，一出酒店即達沙灘！酒店共有298間房，內有免費迷你吧及特大露台，部分房型另設戶外平台、私人泳池及半開放浴室。酒店擁有6間餐廳、4個無邊際泳池、健身室、Spa等設施，以及球類與水上活動體驗，並提供托兒服務、兒童遊樂場、兒童游泳池等兒童設施。

富國島麗晶酒店（Regent Phu Quoc）
房價：人均HK$1,409起（套房；包早餐；3歲或以下不加床可免費入住）
地址：Phu Quoc Marina Integrated Complex, Bai Truong, Duong To, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam
交通：富國國際機場車程16分鐘
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富國島親子酒店推介【5】富國島翡翠灣JW萬豪度假酒店（JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa）

富國島翡翠灣JW萬豪度假酒店（JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa）位於島嶼南部，擁有柯瑪私人海灘！酒店共有231間客房，房內樓底高，提供大露台、特大睡床、奢華浴室及浴缸等奢華設備，別墅另配備私人泳池。酒店亦設有室外游泳池、健身室、水上活動、桌球室等，並提供托兒服務、兒童俱樂部、兒童泳池等兒童設施。

富國島翡翠灣JW萬豪度假酒店（JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa）
房價：人均HK$1,205起（翡翠灣房間；包早餐、兒童工作坊、瑜珈課程、立槳和皮划艇、日落小鎮海之吻表演門票；11歲或以下不加床可免費入住）
地址：Bai Khem, An Thoi Town, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam
交通：富國國際機場車程22分鐘
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富國島親子酒店推介【6】富國拉菲斯塔-希爾頓格芮精選酒店 （La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton）

富國拉菲斯塔-希爾頓格芮精選酒店 （La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton）於2023年開幕，鄰近日落小鎮、接吻橋、海洋之吻等娛樂景點。酒店擁有197間客房，房間充滿夏日度假風情，大部分配備特大露台更坐擁無敵海景！酒店同時設有戶外無邊際游泳池、健身室、水療中心、兒童游泳池、兒童俱樂部餐廳及酒吧等設施。

富國拉菲斯塔-希爾頓格芮精選酒店 （La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton）
房價：人均HK$442起（經典特大床房；5歲或以下不加床可免費入住）
地址：Sunset Town, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang, Vietnam
交通：富國國際機場車程26分鐘
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富國島親子酒店推介【7】鉑爾曼富國島海灘度假村（Pullman Phu Quoc Beach Resort）

鉑爾曼富國島海灘度假村（Pullman Phu Quoc Beach Resort）於2020年開幕，坐落於西南海岸，設有專屬海灘區而且鄰近夜市，非常方便。酒店共有331間客房，房間均配備露台或戶外平台，大部分更坐擁海景！酒店同時配備室外游泳池、兒童泳池、兒童遊樂場、健身室、網球場及2間餐廳，並提供定時專車接送機服務。

鉑爾曼富國島海灘度假村（Pullman Phu Quoc Beach Resort）
房價：人均HK$432起（高級雙床房；包早餐；12歲或以下不加床可免費入住）
地址：Ban Quy Hamlet, Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang, Vietnam
交通：富國國際機場車程14分鐘
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富國島親子酒店推介【8】富國島星灣皇冠假日酒店（Crowne Plaza Phu Quoc Starbay）

富國島星灣皇冠假日酒店（Crowne Plaza Phu Quoc Starbay）於2020開幕，位處白岱海灘西北岸。酒店配有308間客房、套房和別墅，均配備戶外平台、半開放浴室及奢華浴缸，部分房型坐擁海景，別墅另設私人游泳池。酒店亦提供專屬海灘區、無邊際游泳池、水療中心、健身室、兒童遊樂場、兒童游泳池、餐廳、夜店及酒吧等休閒娛樂設施。

富國島星灣皇冠假日酒店（Crowne Plaza Phu Quoc Starbay）
房價：人均HK$382起（甄選特大床房；包早餐、免費機場及富國島大世界接駁車；11歲或以下不加床可免費入住）
地址：Khu Du Lich Bai Dai, Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang, Vietnam
交通：富國國際機場車程45分鐘
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富國島親子酒店推介【9】富國島 Waverly 瑞享度假酒店（Movenpick Resort Waverly Phu Quoc）

富國島 Waverly 瑞享度假酒店（Movenpick Resort Waverly Phu Quoc）於2020年開幕，鄰近庫阿坎海灘，酒店設有專屬海灘區，可從酒店直接通往海濱。酒店共有305間奢華客房，配備海景或園景露台，寫意舒適。酒店亦有室外泳池、健身室、Spa、兒童遊樂場、兒童游泳池等娛樂設施，並提供托兒、免費定時專車接送機、自行車租借等服務。

富國島 Waverly 瑞享度假酒店（Movenpick Resort Waverly Phu Quoc）
房價：人均HK$346起（海景高級特大床房；包早餐；11歲或以下不加床可免費入住）
地址：Group 1, Ong Lang Hamlet, Cua Duong Village, Phu Quoc City, Kien Giang Province, B4V5 Phu Quoc, Vietnam
交通：富國國際機場車程32分鐘
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富國島親子酒店推介【10】富國島長灘洲際度假酒店（InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort）

富國島長灘洲際度假酒店（InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort）於2018年開幕，鄰近夜市及椰子樹海灘，酒店設有私人海灘，部分房間更有露台和通道直通沙灘。酒店另有公寓房型，提供開放式廚房、客廳及飯廳，最多可容納5人入住。酒店亦設無邊際游泳池、桌球室、健身室、兒童遊樂場等，並提供托兒、自行車租借及穿梭巴士服務。

富國島長灘洲際度假酒店（InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort）
房價：人均HK$754起（經典雙床房；包早餐、蠟燭製作車間、家庭電影、桌遊和 PlayStation 4、兒童瑜珈；5歲或以下不加床可免費入住）
地址：Bãi Trường, Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang
交通：富國國際機場車程15分鐘
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