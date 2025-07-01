蔡瀾離世｜不愛吃蛋黃有原因！生於二戰亂世的他　童年就是這樣過

被封為香港四大才子之一的蔡瀾先生，一生過得精彩燦爛，但他的童年故事你又知多少？以下內容節錄自《蔡瀾活過》一書，讀着讀着，你就會知道他的傳奇人生，早在成長時已過得跟你我不一樣。



一：童年

由出生到三歲這段期間，我沒有記憶，那段時期的事情，只能從父母和家人的口述中得悉，有件事相當滑稽。

我出生於太平洋戰爭爆發的 1941 年。

童年全家福。左起：蔡瀾、母親洪芳娉、幼弟蔡萱、父親蔡文玄、大哥蔡丹，後排為大姐蔡亮。（天地圖書授權使用）

日本鬼子入侵，我們一家，父、母、姐姐、哥哥及奶媽六人逃難，從市中心一直跑到鄉下躲避，情勢之險惡有如豐子愷先生的漫畫，炸彈的碎片把人頭削去，肚腸橫流的畫面舉目皆是。

逃難沒有東西吃，母親身體也流不出乳汁，奶媽是養姐姐的，一直跟隨着我們，變成了姑媽之類的家族成員，對八年後出生的我，已不負責當年的工作！

一路上，我到底靠甚麼活下去，後來我好奇，提出這問題。

「吃蝴蝶粉呀！」奶媽說。

「甚麼叫蝴蝶粉？」我問：「是奶粉嗎？」

奶媽解釋：「當年奶粉還沒發明，那是一種用白米磨成的粉末。英國製造。鐵罐上印着一隻蝴蝶，大家都叫它蝴蝶粉，舀一湯匙出來，用滾水泡開，大力攪拌，變成像漿糊一樣的東西。

「甚麼？」我說：「我是吃漿糊的？」

大家都笑了。

即刻又很自然地反應；「逃難的時候，哪來的木頭燒滾水？」

母親呆了一呆，笑着說；「現在想起來，那時候大家顧着逃命，都沒吃東西，你也空肚。」

「好彩沒餓死。」我拍拍胸口。

大家都跟着拍拍胸口：「好彩，好彩。」

「沒遇到日本兵嗎？」我問。

姐姐記得最清楚：「日本兵沒遇到，但是頭上的飛機不斷飛過。」

「炸彈炸個不停吧？」我問。

「何止炸彈。」姐姐說：「飛機飛得很低，機關槍掃射，達、達、達、達。」

「大家怎麼躲避？」我問。

「都跳進溝渠裏呀！」姐姐說。

「我也跟着跳進去了？」我問。

「你連路也不會走，哪會跳？」姐姐說。

「那麼我在哪裏？」

「媽媽背着你呀！」

「這就是我的問題了。」我急了起來：「媽背着我跳進溝渠裏，我不是暴露在外面？」

蔡瀾先生撰述此書時，分享了不少他與家人昔日的生活照片：（按圖了解）



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腦中閃出那麼一連串的畫面：遠處聽到飛機的聲音，眾人一面跑一面回頭看。飛機飛得愈來愈近。眾人的腳步愈來愈快。背上的嬰兒受到顫動，大聲哭泣，炸彈投下。轟隆轟隆，椰林中彈，爆發巨火。震盪令到逃難的人把頭一縮，繼續往前奔跑。

達、達、達、達，一排子彈掃了下來，逃在後面的人被子彈穿胸而過，血液飛濺。

家人見情勢不妙，紛紛各自跳進溝渠。(那溝渠也不是很深，不然不敢跳進去。)

第一架飛機當頭飛過，以為沒事，忽然又聽到第二架飛機低飛的引擎聲，轉頭一看。飛機雙翼噴出閃電般的火光，達、達、達，又是一排子彈掃射下來，柏油路被打得一個個的洞洞，碎石飛揚。

路上的嬰兒，揮動雙手，張口大哭，達、達、達、達，炮火聲掩沒了哭啼聲。

眼見又一枚炸彈由高空投下。

炸彈由遠至近，發出噓噓的尖聲。

說時遲，那時快，一棵路旁的巨樹被炸中倒下，剛好倒在嬰兒旁邊，炸彈爆發時炮殼橫飛，一片片鐵皮直飛，鑲進了樹幹。

嬰兒已經哭得疲倦，耳朵又被炮火震得聽不到聲音，周圍椰林的火焰，變成橙黃色的海洋。炸彈的爆裂，是無數的煙花。那陣濃煙是各類動物的化身，中間有隻巨鷹，飛來飛去，飛進一個很大的鳥巢。嬰兒仔細一看，原來是媽媽蓬鬆的頭髮，他哈哈嘰嘰咭咭嘻嘻笑了出來。

驚魂甫定，看到溝渠中流着的山泉，清澈可喜，就舀了一些來沖蝴蝶粉。冷水泡製，當然搞不出漿狀。弄得一塌糊塗，餵將起來。嬰兒有東西吃，也不管好壞狂吞，笑得更厲害了。

「完全不是那樣的。」姐姐說：「後來的事，大家都嚇得記不起來了。」

好生失望，故事那麼說，才有趣嘛。

所謂大難不死，必有後福，後來我的一生做人不太努力，也沒有經過甚麼風浪，活到今天。

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我有記憶時，是住在一家叫「大華戲院」的三樓。從客廳走出去，就看到銀幕。

「大華戲院」是一座很古老的建築物，戲院外面有四幅畫，設計完後請景德鎮師傅燒好後拼上，每幅有四五十尺高，七八尺寬，畫着=劇的人物。瓷磚從大陸運到南洋，由內地工人一塊塊牢牢地砌上去。七八十年後，一片也不殘缺剝脫，顏色鮮艷，表面光亮，真是不可多得的藝術品。

家父蔡文玄，跟着邵仁枚、邵逸夫兩兄弟來南洋發展電影事業，除主管電影的發行之外，還當「大華戲院」的經理，所以我們的家被安頓其中。

媽媽做買賣，姐姐、哥哥上學。奶媽忙着做家務。剩下我，每天看電影，放映多少場看多少場，反正小孩子對重複又重複的事，不感厭倦。

那是一個專門做來監察戲院一切的包廂，下面望上，像個陽臺。從那裏，可以看到一樓和二樓的觀眾席，包廂有如一個大貝殼，邊上有條鐵欄杆，我不夠高，家人搬了一張椅子給我半蹲半跪看戲。

你知道小孩子是靜不下的，有時我會在黑暗之中爬上去抱住欄杆，看電影看到疲倦了我就那麼睡着，要是一下不小心就摔了下去，也就拜拜了。

每天看的多數是上海的一些舊片，日本軍入侵，也有些日本片，其中有一部是一個士兵逃亡的，記得很清楚。後來重看，才發現是叫《曉之脫走》，由池部良和李香蘭主演的黑白片，川喜多監製，他那時權力很大，軍閥管不到他，很大膽地拍一些帶有少許反戰意識的戲。

至於電影中的主題曲，則由李香蘭唱的《賣糖歌》，歌詞和旋律還能背出來。

那時候，我三歲......

生日那天，家人做了些甜麵，潮州家庭有那麼一個傳統，生日要吃用糖煮湯汁的麵，相當難吃，麵本來應該吃鹹的嘛。

甜麵之外，還有一個煮得全熟的雞蛋。用張寫春聯的紅紙，乘雞蛋還濕的時候在殼上磨一磨，就染紅了。

那時候要吃到一個雞蛋並不是很容易的事，所以那顆雞蛋要小心翼翼，慢慢地欣賞。先剝了蛋殼，鹽也不沾，保持原味，一小口一小口嚼蛋白。

忽然，警報響了，飛機來轟炸。來的是英國機，投下的是英國炸彈，當時淪陷，又是戰爭結束的前一年，英國空軍飛來反攻。

爸媽姐姐哥哥和奶媽趕緊拉我去防空壕逃避，我那捨得留在最後才吃的蛋黃！

黃澄澄的蛋黃，像睜着眼睛望着我，要求不要拋棄它，我一急，一手抓住，往口中送。我那麼一卡，嗆住了喉嚨，一面跑一面喘不了氣，差點憋死。

從此，一生人，看到蛋黃就怕，再也不碰。

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之後，在那段時間，只有零零星星的回憶。

姐姐很乖，書讀得好。哥哥頑皮透頂，一次回家給爸媽罵，上寫毛筆字課時，忘記帶水，就小便去磨墨硯，他人老實，自己告訴大家的。

哥哥又喜歡剪報紙，一有空就把報紙中所有的廣告都剪下來，盤着腿，坐在地下剪，一不小心，剪到小雞雞，血流得滿地，長大後也不用割包皮了。

還有一次，哥哥追一隻貓，追到閣樓，踏進脆薄的天花板，整個人跌下來，昏倒了，爸媽也不知道怎麼辦才好。只有一個抓手一個抓腳，把他搖來搖去，搖醒了。

一天，家裏出現一個日本兵，穿着長靴。拿了一件日本浴衣和水果白桃罐頭來當禮物，後來據爸爸說，他是個軍醫，又深好中國文學，打聽到父親是個詩人，專程來拜訪。

那人看着我，從褲袋中抓出一把糖給我吃，外層白顏色，還可口。裏麵包的東西又黃又綠，味道古怪。

長大後，由爸爸補充，得知這個軍醫看到南洋女子都怕曬太陽，致力研究出一種藥，吃了令皮膚的黑色素消除，原來他是拿我當白老鼠。

每次來，和家父在紙上筆談，漢字大家熟悉。我在旁邊看，他又給我吃糖。說也奇怪，當今想起，我一生人皮膚一直潔白，臉還帶紅，就算在沙灘上拍戲，黑了一兩天，又轉白了，不知道是否這藥真的有效。

有天一家人吃晚飯，吃到一半，飛機又來轟炸，說時遲那時快，還沒來得及逃跑，一枚大炸彈隆一聲出現在我們頭頂，給天花板夾住，還清清楚楚看到彈頭，好在彈頭裏的撞針失靈，不然爆炸起來，一家大小都沒命。

父親打電話給那軍醫，他派工兵來把炸彈拆除搬走，爸爸要求工兵把炸彈的翼部鋸開留下，後來又𠝹了一片圓玻璃，當成餐桌，以志不死之難。

那軍醫送的衣服，沒人穿，因為一碰就爛，我們拿來玩，像紙一樣，可以用手指一片片撕開，天下再也沒有那麼壞的布料，皆因日本窮兵黷武，已到滅亡前夕，所有物資都短缺。軍醫再次來訪，說是最後一次見面，父親送他一雙皮鞋，他把長靴脫下來當禮物，走後，我穿着靴，直插入腿，到了胯下，是個好玩具，至今不忘。

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《蔡瀾活過》（天地圖書授權使用）

書名：《蔡瀾活過》

作者：蔡瀾，祖籍廣東潮州，出生於新加坡。16歲離開新加坡，到日本留學專攻電影，之後在紐約、漢城、印度、尼泊爾各地流浪。22歲定居香港，其後任嘉禾電影公司副總裁。80年代起至今出版逾六十本著作，種類包括遊記、人物、食經、笑話、人生哲學等。



【本文獲「天地圖書」授權轉載。】