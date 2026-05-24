家長如何正確對待期末考！3句話別再對孩子說　小心孩子崩潰擺爛

周一上班乘電梯，聽到有位媽媽跟同事抱怨：昨晚11點才寫完作業，說他兩句，他還在那哭上了。那期末作業多點不是很正常嗎？他要是好好寫，能寫到這麼晚嗎？真是氣死我了。唉，要不是電梯到了，我都想加入她們促膝長談一下。



一到期末，家裏的氛圍，怎麼說呢？多少「詭異」了些。別人學霸家庭，跟往常無異，太陽照常升起、孩子照常學習。CC這種不上不下的，那才叫一個戲精附體。

一會兒吐槽老師，說留那麼多作業是為了累死她們；（怨氣值max）

一會兒給自己猛灌雞湯，說要考它個驚天地泣鬼神；（雞血模式ON）

一會兒也不知道朝哪作揖~嚯，為難不了自己，就為難佛祖唄。（玄學模式開啟）



說白了，馬上到檢驗成果的階段，她自己估計也緊張。一緊張就敏感，看什麼都像導火索。這兩天我說話都有點小心翼翼，很怕觸了她的雷點。期末階段的老母親，主打一個卑微求生。好了，訴苦完畢，正題來了！如果你家孩子也正處於「考前敏感期」，這份溫馨提示，請務必收好！

相關文章：「為考試而讀書」只會累了孩子！3件事「學校不會教」但父母要懂

+ 15

1. 這一件事別做

昨天老師往群裏發消息，點名某項作業沒寫的孩子。有位家長的回覆，emmm，雖然不應該這樣說，但真的給我氣笑了：

家長看到孩子作業沒完成容易「衝動上頭」做出懲罰（CC爸媽提供）

要知道，現在學校給老師的壓力是非常大的，這些壓力會流向哪，就是孩子啊。比起平時，考試期間老師抓作業、抓學習要更嚴一些。在群裏公開處刑的頻率也高了，三不五時的@你孩子什麼什麼問題。很多家長一看這陣仗就衝動上頭，覺得「小樹不修不直溜」。此乃一大忌！

這時候跟老師「同仇敵愾」，去批評孩子，就相當於學校把壓力給了老師，老師給了你，你給了孩子，這條壓力傳送鏈就給鎖死了！最後倒黴的，都是小孩。因為他已經是壓力終端，沒有對象再去發泄了，只能沒臉沒皮的躺平，或者脆弱的崩潰。不管是考前，還是平時，這招都血虧。

今天我想點醒很多人：

老師是學校的，孩子是我們自己的。

我們把孩子送去學校，是去享受一種服務的。

這種服務不是隻有學有所成，也有身心健康，你不是去送他受苦受難、去當出氣筒的。

學校服務做的完美，那我們自然省心；學校做不完美，我們就要學會過濾。



辦公室有位姐妹就分享了一件事。她兒子數學小測，把計算題的減法全做成了加法。氣的老師找過來一頓輸出：

你說家長生氣嗎？氣炸了！但人家消化完情緒，轉頭對孩子卻「誇」了起來：別說，這要都是加法，你算得還都對了呢！比起原封不動轉達老師的評價，甚至加碼的斥責孩子一頓，哪個更能保住孩子學習的積極性？

為人父母，理當如此。

老師給到的壓力、負面評價、負面情緒，假裝沒聽見，幫孩子擋在外面，做好過濾器。積極的，正面的反饋，毫不保留的傳達，保護孩子的向師性、學習的積極性。

最不可取的是什麼？就是做放大器，把學校給的壓力，二次放大，傳遞給孩子。最後，學習沒上去，心態先崩了！越到期末這個關口，越應該去過濾一些負面的訊息，讓孩子能輕鬆進考場。

相關文章：你也是這樣？網民列典型亞洲父母4大特徵 家長睇到有共鳴又心虛

+ 11

2. 這三句話別說

事兒不能亂做，話也不能亂說。尤其有些話，你以為是一片好心打雞血，但在孩子看來，卻是別有用心的「緊箍咒」。搞不好，分分鐘放棄給你看。

第一句：「加油，相信你一定能考好。」

怎麼，我鼓勵一下也不行？聽上去矯情，但事實真就如此。因為你重點在「加油」「相信你」，但孩子抓取到的關鍵詞卻是「一定考好」。這不叫鼓勵，這就成了期待綁架。

記得之前看過一個話題#高考前的轉賬根本不敢收#。

為什麼？評論區說得好呀~期待是一種微妙的暴力。過度的期待，堵住的是孩子的退路。

孩子以往水準就中等，你非期待他考進前三名，他就得在腦海裏反覆思索結局：萬一考不好怎麼辦？我讓父母失望了怎麼辦？媽媽會不會責怪我？與其鼓勵他「一定考好」，倒不如為結果託底——「就算考砸了，也是賺到了。」

因為「高考」前的每一次考試，都只是查漏補缺。

你丟了20分，就發現了20分的問題。

以後的學習，才有側重點去鞏固練習，不用兩眼一抹黑啊，精準補缺才是最高效的！

算起來，高考前，每丟的一分都是賺到了！



第二句：你再不抓緊，期末可就考不好了啊！

我知道，有時候看着孩子快考試了，好像也沒那麼上心，你就比他還急。恨不得讓孩子再多刷兩套試卷，多背一頁單詞......更想着言語刺激刺激他：再不好好準備，結果一定完蛋了！甚至還要跟上一系列的「懲罰」，譬如暑假就不能去哪哪玩啦；哪個哪個玩具你就得不到啦~

表面看，是為了孩子取得個好成績；實際上，這就是明晃晃的威脅呀。本來人家心態穩得很，被咱這麼一描繪「恐怖的考後生活」，焦慮值直接拉滿！

第三句：「考得好，多虧了我.……」「考不好，都怪你……」

這兩句，是考試成績下來後，父母常常掛在嘴邊的話。別以為成績下來，就塵埃落定了。咱若回應不好，孩子的心態可比考前還容易崩。來反思一下，你有沒有跳過這樣的坑。

當孩子考試成績不錯，你會說：你看吧，我讓你加練試卷是有用的吧/幸好我讓你做了那幾道應用題吧~但當孩子沒考好，你又會說：早就說讓你好好複習，多做幾套題，100個不願意，現在好了，沒考好吧？！

簡單總結：結果若好，功勞都是父母的；結果若差，原因都在孩子身上。

孩子可真冤啊！本來開開心心報喜，在你這，付出的努力原來這麼不值一提；本來沒考好就自責，在你這，又遭受一輪暴擊。內驅力再強的孩子，也架不住這麼消耗。反正結果都是一樣的，那麼很有可能，下次他寧願故意擺爛，也不想再聽你的「成功學」了。

所以，正確的打開方式——

功勞，給孩子，告訴他們，取得這樣的成績，是因為你付出了很多辛苦和努力。

搞砸了，一起扛，讓我們一起來看看問題出在哪，一起查漏補缺。



相關文章：教育｜要孩子「享受學習」是說笑嗎？搣甩5個心態改變將悄然而至

+ 10

3. 這兩句話多說

還有一小波孩子，過分焦慮，考試還沒來，已經開始災難化思維：萬一數學題我都不會怎麼辦？萬一作文我來不及寫怎麼辦？

也分享兩句緩解焦慮的小技巧。

1. 「緊張很正常。」

千萬別說「沒關係，別緊張」。因為孩子沒法兒不緊張呀！這麼說只會讓孩子覺得緊張是一件可怕的事情。可以說「緊張很正常，這是身體在幫你『熱身』，為挑戰做準備呢！」 正向解碼孩子的感受，肯定這種感覺存在的意義，孩子就會卸下對情緒的恐懼。

2. 有壓力，反而是好事！

「你知道嗎？適度壓力能刺激多巴胺和去甲腎上腺素的分泌，這兩種激素，反而容易讓人超常發揮！」這是一句強大的心理暗示，讓孩子知道，我的壓力其實是我的一種動力、一個外掛。孩子就不會懼怕他，能坦然擁抱它。

考試考的不僅是知識，更是心態——幫孩子讀懂情緒的語言，比補習十道題更重要！

好啦，今天的分享就到這了。希望大家都能平穩（且儘量愉快地）度過期末季！

相關閲讀：「3句話」千萬別說！日本媽媽分享養育秘訣 教出子女都是高材生

+ 6

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



【本文獲「CC爸媽」授權轉載，微信公眾號：cc-bama】