吃魚補腦反變笨？專家揭4種魚重金屬極高　3個部位千萬別給孩子吃

「Omega-3脂肪酸」被視為人體每日不可或缺的營養，有助心血管健康、抗發炎、腦部功能維持，也因魚類、海鮮相較紅肉脂肪較低且富含此類營養，成為許多民眾的補充首選，但近日專家提醒，若吃魚時忽略「魚種大小」、「食用部位」，反而可能衍生健康風險，而引發關注。



魚沒吃對反成負擔？專家示警這4種魚別常上桌

魚類富含DHA、EPA，向來被認為有助心血管健康並降低失智風險，但有台灣「無毒教母」之稱的譚敦慈在節目中指出，國外研究發現部分以魚類為主食的地區孩童智力表現反而偏低，關鍵並非魚本身，而與長期攝取大型魚類有關。

推測原因在於大型魚位處食物鏈高層，體內更容易累積重金屬、環境污染物，若長期攝取恐對神經系統、整體健康造成影響。

其中鮪魚（吞拿魚）、旗魚、油魚與鯊魚等屬大型魚類，建議降低食用頻率並避免長期大量攝取以減少風險，這項提醒也與多國食品安全機構對高汞魚種的警示方向一致。

台灣環境部也曾引述美國食品藥品管理局指出，民眾應留意含汞量較高的7種魚類，包括國王鯖魚（高汞品種）、旗魚、橙鯛魚、鯊魚、劍魚、墨西哥灣方頭魚與大眼金槍魚。

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專家公開「3不碰」關鍵原則

從毒物學觀點來看，譚敦慈提出廣為人知的「3不吃」原則，即不吃魚頭、魚皮、魚內臟，因這些部位較易累積脂溶性毒素、污染物，長期攝取恐加重身體負擔，因此以魚肉為主要食用部位，才能在補充營養的同時兼顧安全。

另外，日常飲食可優先挑選小型魚類，簡單判斷方式是整條能放進盤中、頭尾一眼可見的魚種，通常都屬於體型較小的魚。

而鯖魚魚油含量高、Omega-3比例豐富，譚敦慈表示，挑選時可留意魚肉是否有彈性、氣味是否新鮮，魚眼需清澈明亮、表面不宜出現過多黏液，購買後請店家先行去除內臟，有助延緩變質並維持品質。

針對台灣常見的虱目魚，譚敦慈直言，其魚肉確實含有優質脂肪，但魚肚部位的油脂並非Omega-3而是一般脂肪，過去也曾出現民眾誤以為多吃魚肚能補充魚油，反而造成膽固醇上升的情況，因此虱目魚以食用魚肉為主較為適當。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不是鮭魚、鱈魚！這4種魚千萬別常吃，專家：兒童智力恐下降、身體越吃越差，3部位毒素最多】