家長必學夏季藥物存放法：防潮避光控溫　5類藥物須放入雪櫃冷藏

夏季氣溫持續攀升，不少人擔心高溫會使藥品變質從而影響藥效，習慣將各類藥品一股腦放入冰箱（雪櫃）。這個看似穩妥的「保藥效」操作真的科學合理嗎？家中常備藥品是否需要專門「避暑」儲存？



冰箱≠「藥品保險箱」

冰箱能給食物保鮮，但絕不是所有藥品的「保險箱」。盲目將各類藥品塞進冰箱，不僅無法延長保質期，反而可能帶來以下安全隱患。

1. 濕度入侵固體藥品發霉變質

冰箱內部濕度較大，片劑（藥片）、膠囊、散劑（藥粉）等需防潮的固體製劑放入冰箱後極易吸潮，出現變軟、粘連、鬆散等問題，甚至發霉變色。

2. 低溫沉澱，液體藥品濃度不均

止咳糖漿、解熱鎮痛溶液等液體製劑，在低溫環境下易析出結晶沉於瓶底，造成整瓶藥液上下濃度不均。對於退燒藥、止痛藥等需精確給藥的藥品，濃度波動會造成極大安全隱患。

3. 劑型破壞，外用藥品藥效減弱

低溫可能破壞乳膏、軟膏的乳化結構，導致油水分離，藥效下降；噴霧劑、氣霧劑罐內配有精密加壓系統，低溫可能影響推進劑壓力，導致噴出藥量不準、霧化效果不佳，也無法均勻覆蓋患處。

哪些藥品需放入冰箱「避暑」？

哪些藥品需放入雪櫃避暑？（01製圖）

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部分藥品高溫下會發生性狀或化學結構變化，導致藥效喪失，甚至產生有害物質，需冷藏保存。那麼，究竟哪些藥品需冷藏？

1. 生物製劑

包括未開封的胰島素、干擾素、疫苗等。這類藥品本質上是蛋白質或多肽，溫度過高可能發生脱酰胺、氧化水解等結構變化，從而失去藥理活性，需在2℃-8℃環境下冷藏保存。

2. 活菌製劑

雙歧桿菌三聯活菌、陰道用乳酸桿菌、活菌膠囊等藥品中含有活性益生菌，必須冷藏保存以保證菌群存活率和活性。

3. 部分眼用或外用液體製劑

滴眼液、滴鼻液、滴耳液等雖然常含防腐劑，但夏季高溫仍易滋生細菌；部分不含防腐劑的液體製劑更應密封冷藏保存。

4. 栓劑

夏季氣溫升高，退熱栓、直腸栓、婦科栓易軟化變形，不便使用，放入冰箱冷藏可讓其重新塑形。

5. 醫院代煎中藥

多數真空包裝的藥湯劑成分複雜、含水量高，常溫下極易酸敗變質，務必放在冰箱冷藏室保存。

提醒：冷藏保存的藥品儘量不要貼近冰箱內壁，避免溫度過低影響藥效。



你家的藥品「住」對地方了嗎？

除考慮冰箱存放方式外，夏季藥品儲存還有諸多細節需留意。記住這套家庭存藥準則：控溫、防潮、避光、分存。

1. 控溫

嚴格按照藥品說明書的貯藏要求存放。藥品有效期基於特定貯藏條件才成立，不少人服藥前只查看是否過期，完全忽略了貯藏要求是否達標。

儲存溫度有講究：

藥品說明書「貯藏」一欄常會標註常溫、冷處、陰涼處、涼暗處等存放要求，具體該如何區分？

常溫：指藥品儲存溫度為10℃~30℃，即一般家庭的室溫（《中國藥典》規定，未標明貯藏溫度的藥品默認按常溫存放）。

冷處：指藥品儲存溫度為2℃~10℃，家用冰箱的冷藏層即可滿足要求。

陰涼處：指藥品儲存溫度不超過20℃，可放置在家庭空調房或陰涼通風處。

涼暗處：指避光且儲存溫度不超過20℃。

2. 防潮

衛生間、廚房水槽濕度高，切勿存放藥品。藥瓶內的棉花或乾燥劑僅用於未開封時吸收微量水分，開封后它們會從空氣中吸收水分，造成藥品受潮變質，需立即丟棄。

3. 避光

陽光中的紫外線會催化藥物的光化學降解反應，比如硝酸甘油片遇光會迅速分解，可能導致藥品失效；維他命C接觸空氣與光照後可能迅速氧化變黃，同樣影響藥效。建議使用原裝棕色瓶或避光容器儲存藥品，遠離陽台、窗邊等光照較強區域。

4. 分存

藥品分開存放，可隔離交叉污染隱患。口服藥與外用藥分開存放，避免因氣味、顏色相近造成混淆；成人藥與兒童藥分區存放，以防兒童誤服引發意外；保留藥品原包裝，切勿為節省空間混裝不同藥品，防止錯服或混淆有效期。

夏季外出時，攜帶冷藏類藥品需注意

2小時以內的短途旅行，可採用「冰袋+保溫袋」的方式存放藥品，避免陽光直射；

2小時以上的長途旅行，建議使用「保溫箱+冰塊」進行低溫儲存，注意藥品不可直接接觸冰塊，應用毛巾或專用隔離層包裹；

切勿將藥品遺留在車內等易被高溫暴曬區域。



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