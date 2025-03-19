服藥禁忌｜吃中藥忌食白蘿蔔？一文看清常見食藥禁忌要間隔這時間

吃中藥不能吃白蘿蔔嗎？你一定聽過家裡的長輩這樣告誡，這個說法對嗎？台灣中醫師黃獻銘在網路節目《來聽醫師碎碎唸》中解析這個廣為流傳的迷思，其實只有參類的中藥與蘿蔔會相剋！而吃了人參又吃蘿蔔，會有毒嗎？大家一起來了解。



蘿蔔湯、滷蘿蔔、蘿蔔乾、關東煮裡的蘿蔔……，白蘿蔔是日常生活常見食材，但人們也常服用中藥養生治病，你一定聽過家裡的婆婆媽媽叮囑，「吃中藥不能吃白蘿蔔」，這個說法正確嗎？黃獻銘中醫師指出，只對了一半！

▼藥物與食物禁止併用組合（點擊下圖看清！👇👇👇）

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人參與白蘿蔔相剋？黨參、刺五加也會

黃獻銘說，在眾多中藥當中，其實只有人參、黨參、刺五加等藥材，才會與白蘿蔔產生相剋作用。

人參與白蘿蔔相剋？（健康2.0授權使用）

蘿蔔「下氣」、人參「補氣」兩者會抵消

黃獻銘解釋，中藥典籍裡有記載，人參與萊菔籽這2味藥會互相抵消。萊菔籽是什麼？其實就是白蘿蔔的種籽，在傳統醫學裡被當做中藥使用，它的功效是「下氣」、「除痰」；但由於人參的功效是「補氣」，吃了人參又吃蘿蔔，兩者的功效就可能會抵消，也就是白吃了！

蘿蔔「下氣」、人參「補氣」兩者會抵消（健康2.0授權使用）

人參與蘿蔔同吃會產生毒性嗎？

既然人參與白蘿蔔相剋，那會產生毒性嗎？黃獻銘說明，並不會！他解釋，蘿蔔沒有任何毒性物質，主要的影響是讓人參失去藥效，浪費昂貴的藥材，兩者不會對人體產生不良的交互作用反應。

蘿蔔是當季美食，倘若民眾在服用人參後，還是想吃蘿蔔的料理，像是關東煮、蘿蔔湯，黃獻銘建議至少間隔30分鐘以上，避免人參和蘿蔔直接在胃裡作用，就不會有太大問題。

人參與蘿蔔隔多久吃？（健康2.0授權使用）

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黃耆、甘草、大棗也會和蘿蔔相剋？

除了人參，黃獻銘進一步說明，其他常見的補氣中藥例如黃耆、甘草、大棗等，與白蘿蔔並沒有禁忌限制，尤其它們多是「藥食同源」的中藥材，相當安全，民眾可以安心搭配食用。

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