嬰兒發燒｜退燒該抹身還是吃藥？何時要求醫？一文了解應對須知

對於大人來說，發燒有時可以吃個退燒藥就好了，但是如果是寶寶發燒該怎麼辦呢？對於新手家長來說，寶寶一旦有甚麼症狀常常都會讓家長憂心忡忡。本文將帶你了解，對於嬰兒來說，幾度才算發燒、發燒的症狀以及建議應對方式，下次如果孩子有發燒時，不再手足無措。

文：文子齊 醫學審稿：台灣註冊醫師林怡樺醫師／Hello醫師



幾度算發燒？

一般定義核心體溫≥38度為發燒，不過根據量測工具的不同，定義為發燒的溫度也會有差異，例如肛溫和耳溫比較接近中心體溫，因此以38度作為有無發燒的判斷基準並無問題。但其他部位如口溫會低於肛溫0.5度，腋溫則低0.5~0.85度，因此發燒基準分別為口溫≥37.5度與腋溫≥37.2度。

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為甚麼會發燒

嬰兒不明原因發燒大多是由感染所引起，其中一些自限性病毒感染的機率又比細菌感染高出許多。一項研究指出，2個月~3歲大不明原因發燒的小朋友，有近8成是由病毒感染引起。

其中有近6成是腺病毒、人類疱疹病毒第6型（引起玫瑰疹）、腸病毒感染。其他可能感染原因包括可以被檢驗出來的呼吸道融合病毒、副流感病毒和水痘病毒等。而3歲以下發燒最常見的細菌感染是泌尿道感染。

1~3月大寶寶 優先以肛溫、腋溫測量

每天跟寶寶相處的你，若伸手一摸寶寶發覺體溫偏高，但沒有穿過多衣物，環境溫度也正常，那通常就是發燒了。這種時候建議家長不要慌，第一步先幫寶寶量體溫。

如果你的寶貝只有1~3個月大，肛溫是比較準確的測量方式，或者也可採腋溫測量，耳溫槍則較容易失準；若僅1個月大或低體重的新生兒，則建議量測腋溫或背溫。

甚麼時候要幫寶寶退燒

寶寶發燒時往往會因為不適而哭鬧或沒有胃口，因此醫生可能會幫孩子開口服退燒藥如乙醯胺酚（Acetaminophen）或布洛芬（Ibuprofen），可以讓孩子感覺舒服一點。

醫生也提醒，不是所有小孩都適合用退燒藥，6個月以下通常盡量不要使用布洛芬類的用藥，若是3個月以下的寶寶，通常需要住院治療，請家長切勿未經醫生診斷，擅自給寶寶服用退燒藥。

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寶寶發燒家長可以怎麼做

寶寶發燒一開始可能會出現四肢發冷或打冷顫的狀況，家長應幫寶寶蓋上薄毯或其他保暖衣物。如果寶寶因為核心體溫上升而開始出汗，請適時幫孩子減少衣物、保持通風，幫助散熱，或是以用29~32度的溫水幫寶寶擦澡。需要注意的是，若寶寶出現顫抖的狀況，應該停止擦澡或提高水溫。

物理降溫還是吃退燒藥？

發燒的降溫方式依其成因而有所不同。若因發炎性疾病所引起的發燒，不應使用冰枕等物理退燒法，而該選擇可以矯正腦部體溫定位點的退燒藥；若是衣服穿太多、中暑等體溫過高的情形，腦部體溫定位點正常，就適合採物理退燒改善產熱與散熱失調的狀況。

建議家長可以用29~32度的溫水幫寶寶擦澡，需要注意的是，若寶寶出現顫抖的狀況，應該停止擦澡或提高水溫。至於其他如退燒貼片、冰枕等方式則較不適合寶寶使用。有些長輩會採「酒精擦澡」幫寶寶降溫，然而這可能會導致寶寶血管收縮，反而更難以散熱，而且酒精如不慎讓小孩吸入會有中毒的危險，建議應避免使用。

此外，物理降溫法也應避免用於代謝疾病、慢性心肺疾病、慢性貧血的病患，以免導致代謝機制崩潰或心肺衰竭。

看醫生時機

發燒本身只是疾病的表徵，最重要的是要找出發燒的原因，才能達到有效治療。一般而言，越年幼的寶寶，出現嚴重感染的機率越高，因此若寶寶年齡小於3個月，發燒時請盡快就診。

另外，有以下症狀的寶寶也建議就醫，讓醫生做專業的診斷與處置：

1. 體溫超過40度

2. 發燒天數過長（超過2~3天）

3. 心律不整（心跳過快或過慢）

4. 呼吸困難、皮膚發紫、出現紫斑

5. 嚴重腹痛、腹瀉（拉肚子）、嘔吐、大便有血

6. 昏迷、意識不清

7. 全身無力、喪失活動力

8. 哮吼、喘鳴

9. 痙攣



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：嬰兒發燒怎麼辦？了解退燒方法與就醫時機】

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