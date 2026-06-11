小朋友食荔枝易引發荔枝病？醫揭中毒3大關鍵：兒童一次最多食5粒

每逢夏季荔枝盛產，網路上便會流傳「荔枝病」警告。過敏氣喘免疫專科醫師鄭堪弘指出，荔枝病在醫學上是指「急性空腹荔枝中毒」，就是在空腹、飢餓狀態下，大量進食荔枝所引發的急性低血糖症，並不是具備傳染性的疾病，但嚴重時會引發腦病變，甚至危及生命安全。



台灣醫師鄭堪弘在Facebook發文說明，荔枝病低血糖的關鍵，並非大眾誤解的「糖分攝取過多」，而是因為荔枝內含有兩種天然毒素：

次甘氨酸A（Hypoglycin A）與亞甲基環丙基甘氨酸（MCPG）。



當人體空腹且大量吃下荔枝時，這2種物質會干擾肝臟進行「糖質新生」與脂肪酸代謝。

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鄭堪弘指出，由於兒童體內的肝醣儲存量本來就比成人少，加上肝臟的解毒功能尚未完全發育成熟，一旦天然毒素進入體內，體內的防禦機制根本無法有效應對，低血糖症狀會在短時間內迅速惡化。不過，一般民眾不需過度恐慌，患者通常必須同時符合「長期營養不良」、「空腹飢餓」且「大量進食未成熟荔枝」這3個極端條件才會發病。

鄭堪弘也提醒，其實只要掌握荔枝正確吃法，完全可以安心享受美味。

1. 絕不空腹吃

嚴禁在清晨、空腹、飢餓或兩餐之間大量吃荔枝。最好在飯後適量食用。

2. 不吃未成熟的

未成熟的青綠色荔枝，其毒素含量遠高於成熟的紅荔枝，採摘和購買時應選擇熟透的。

​3. 控制食用量

成人一天建議控制在10-15顆以內；兒童一次最好不要超過5顆。

此外，鄭堪弘提到，血糖控制不佳或糖尿病患者是另一個需要特別警惕的族群。荔枝屬於高糖水果，富含大量的果糖與葡萄糖，升糖指數（GI值）極高。這類族群如果盲目過量攝取，非但不會引發低血糖的荔枝病，反而會導致體內血糖在短時間內直接快速飆升，對血管與健康造成嚴重威脅。

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