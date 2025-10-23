霜降節氣容易精神不振？中醫推薦養陰潤燥湯水及養腎五大穴位

24節氣｜霜降｜這麼快就來到了秋季的最後一個節氣——霜降。當霜露凝結在枯草之上，寒風悄然浸透衣襟，你是否感到心頭泛起一絲難以言喻的蕭索與低落？ 這種情緒，古人稱之為「悲秋」。霜降，天氣轉寒，萬物收斂，人在這個時節容易感到傷悲。

本文作者：博愛醫院楊倩倩中醫師



為何霜降會感到「悲秋之愁」？

霜降，自然界草木搖落，生機內藏，天地間一片肅殺收斂之象。天人相應，人體陽氣也隨著內收，生理狀態趨向于「靜」與「藏」。外在環境的蕭條感，容易引發我們內在情緒的共鳴，產生寂寥、傷感甚至焦慮的情緒。 除此之外，秋季日照時間顯著縮短，人體受到陽光照耀的時間減少。缺乏陽氣溫煦、推動，人也更容易感到精神不振、情緒低落、缺乏活力。

中醫觀點認為：秋季對應五臟中的肺。 肺主氣，司呼吸，在志為悲。霜降深秋，燥氣未退，寒涼已至。肺氣不宣或肺氣不足時，人更容易產生悲傷、憂愁的情緒，且難以排解，形成「悲易傷肺，肺傷更悲」的惡性循環。

適當進行戶外活動 溫通陽氣 改善情緒

化解悲秋，並非強顏歡笑，重在順應秋收冬藏之勢，調和氣機，安養心神。首先我們需要調整認知，知道秋季情緒低落是人體順應天時的正常反應，學會接受這份感傷，不必抗拒或者怪責自己。然後，我們可以抓住上午8點到下午6點這段陽光明媚的時間，適當進行散步、太極、八段錦等活動，讓陽光驅散心情的陰霾，溫通陽氣，改善情緒。抑或選擇「慢下來」、「靜下來」的生活方式，挑選喜歡且讓自己能平靜投入其中的活動，例如烹飪、書法、品茶、整理舊物、讀書等，給身心休整的時間。

養陰潤燥湯水

三國吳韋昭謂「霜降之後，清風先至，所以戒人為寒備也。」霜降，天氣顯著轉寒，我們要適當添加衣物以保暖。此時養生之道核心在於：溫而不燥，補而不滯，平補為主，慎用大熱，兼顧養陰潤燥。以下將推薦「懷山板栗玉竹清燉雞湯」這款湯水：

懷山板栗玉竹清燉雞湯（2人份）

材料：乾懷山40g、板栗4顆、玉竹40g、枸杞子10g、南棗4顆、雞半隻、生薑三片

步驟：

1. 將半隻雞洗乾淨並剁成小件，用生薑及料酒過水並撈起用冷開水沖洗一次。

2. 浸泡干懷山、乾玉竹、枸杞子、南棗。

3. 將雞、懷山、板栗、玉竹、枸杞、南棗、以及生薑一起放入鍋中，大火煲煮15分鐘後轉小火慢燉45分鐘。

4. 待湯煲好之後，下適當的鹽調味即可食用。

按揉5大穴位 養腎固腎

除食療外，每日也可按揉以下穴位，每穴3-5分鐘，以感覺酸脹為度：

1. 太衝穴（足背，第1～2跖骨間隙的後方凹陷處）

疏肝理氣鬱怒

2. 合谷穴（手背，第一、二掌骨間，第二掌骨橈側中點）

調暢氣機，與太衝穴合，用稱「開四關」，達解鬱效果

3. 內關穴（前臂，腕橫紋上2寸，兩筋之間）

寧心安神除煩

4. 太溪穴（足內側，內踝尖與跟腱之間凹陷處）

益腎滋陰

5. 湧泉穴（足底，約足底第2～3趾趾縫紋頭端與足跟後端連線的前1/3折點）

滋陰補腎

《黃帝內經·素問·四氣調神大論》雲：「使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清，此秋氣之應，養收之道也」。霜降的「悲秋」，是生命對季節流轉的深沉回應。 它並非軟弱，而是提醒我們放慢腳步，接納秋日的沉靜，以溫和的方式疏通鬱結之氣，滋養肺金，涵養心神。 此時天氣轉寒，我們不僅要注意適當添加衣物保暖，也可在飲食方面注重溫潤平補，潤肺益腎，以此迎接秋季的最後節氣，告別秋天。