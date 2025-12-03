大雪節氣｜濕冷天氣易關節痛腸胃不適　中醫推介2湯水驅寒補脾腎

踏入大雪節氣，天氣漸冷，人體陽氣潛藏、陰氣盛極，是一年中最需要保養身體的時候。濕冷氣候容易令人體氣血運行緩慢，稍一不慎便可能引起感冒、關節疼痛或腸胃不適。註冊中醫師游家賽提醒，這段時間除了注意保暖外，懂得順應時節調理身心尤為重要，並分享了兩款湯水助補脾腎和散寒。



大雪，是一年中第二十一個節氣。2025年大雪定於12月7日始，時值仲冬，此時天地間的陽氣潛藏，陰氣盛極，《月令七十二候集解》有云：「大雪，十一月節。大者，盛也。至此而雪盛矣。」

香港地處嶺南，雖不見北方銀裝素裹，但寒氣漸深，風露侵肌，人體陽氣內斂，氣血運行趨緩，若起居不慎，易生感冒、關節疼痛、腸胃不適等症，需注重養生調理。

謹慎起居——寒冬臘月，防寒保暖

《黃帝內經》有言：「冬三月，此謂閉藏。」大雪時節，當早臥晚起，保證充足睡眠，涵養人體陽氣陰精，可預防心身疾病。氣候寒冷，凝滯收引，香港雖無霜雪覆地，然海風挾濕，陰冷入骨，而有肢體疼痛，關節屈伸不利。

衣著應分層穿搭以適應室內外溫差，尤須防範頭、頸、手足等部位受寒。冬季也是心腦血管疾病的易發時期，晝夜溫差較大，三高人群要警惕心腦血管病變，同時也應重視預防呼吸道疾病的發生。

情志調和——安靜自若，順應冬藏

冬日陰晦，易令人心緒低沉。《黃帝內經》有云：「使志若伏若匿」，這是冬藏養心要旨，此時宜收斂心神，猶如潛龍在淵，含章未曜，當避過度思慮，似深潭止水，波瀾不興。

養心之道，首在知足，可細數生活之美，懷感恩之心，存喜樂之念。若遇煩憂，不妨靜坐調息，或緩步徐行，或聽舒緩音律，使心神歸於平和。冬月養心，貴在動靜相宜，若能持守此道，則寒暑不能擾其心，寵辱無以動其神，方寸之地，自得淡然。

運動導引——動靜結合，調和陰陽

冬主藏，運動宜和緩，不可大汗淋漓，可擇緩坡慢跑，或習太極、八段錦、瑜伽，以舒展筋骨，促進氣血流通。戶外運動時，最好選擇陽光充足的午後，此時氣溫相對較高，若逢晴日，宜曬背採陽。

運動前切記要充分熱身，提升體溫，降低肌肉的黏滯度，達到運動的狀態，否則容易引起關節及軟組織的損傷。運動量應由小至大，循序漸進，汗出應及時更衣，勿令當風。

除了肢體運動，亦可輔以穴位按摩以固護腎氣。可按摩頭頂的百會穴，有助通達全身陽氣；常按足底的湧泉穴與腹部的關元穴，以溫補腎陽，引火歸元；手掌摩擦腰部的腎俞穴，能強壯腰腎；配合按揉手腕的內關穴與神門穴以養心安神。每日3-5次，每次3-5分鐘，有酸脹感為宜，此法簡便易行，是冬日養生的絕佳輔助。

飲食調攝——先養脾胃，再進補益

《黃帝內經》云：「脾胃者，倉廩之官，五味出焉。」脾胃為後天之本，中氣健運則生化有源，使人氣血充盈，則能涵養先天之本。冬令進補當以調理脾胃為先，猶如園丁藝花，先沃其土，而後施肥。

日常可選山藥、蓮子、芡實、五指毛桃等健脾益氣之品煲湯溫養，待晨起舌苔薄白均勻、大便成形規律、餐後無脹悶感、食欲穩定之時，便是脾胃調和，較易補進之兆。

不過，現代人營養多半充足，進補時機可選在寒流來襲時，建議一周不多於三次。進補之道貴在溫潤平和，羊肉雖補宜多佐白蘿蔔、馬蹄以防燥熱，冬日早上可飲生薑紅糖飲驅寒暖胃，午後一盅陳皮普洱茶能溫陽順氣，那縷縷醇香裡，藏著「以通為補」的養生智慧。冬日當遠離生冷瓜果冰飲，以免折傷脾腎陽氣。養生不在珍饈，貴在脾胃健運。

大雪節氣，天地閉藏，人亦當順應自然，斂陽養精。起居有常，飲食溫潤，情志安和，運動有度，方能避邪防病。今冬雖無雪，養生不可缺，但得四時順，何懼歲寒深，願君守此道，靜待一陽生。

當維港的霓虹映在冬至的玻璃窗上，願您捧著一杯桂圓紅棗茶，感受那份由內而外的暖意，這便是中醫養生最樸素的浪漫：「與四時合其序，與日月合其明」。祝諸君冬安，身心俱暖。

山藥芡實排骨湯：平補脾腎，氣陰同調

材料：（4人份）

排骨 600克、新鮮山藥 300克（或乾山藥30克）、蓮子 15克（去心，新鮮或乾品皆可）、芡實30克、黑豆30克、紅棗 6-8顆（擘開）、枸杞 15克、生薑 5片、陳皮1個（3年以上）

步驟

處理食材

1.排骨洗淨，冷水入鍋焯水（加3片薑、少許料酒），煮沸後撈出沖淨浮沫。

2.新鮮山藥去皮切塊（戴手套防手癢），若用乾山藥片需提前浸泡30分鐘。

3.蓮子、紅棗、枸杞、芡實、陳皮洗淨備用。

燉煮

1.將排骨、蓮子、紅棗、生薑、芡實、黑豆放入湯鍋，加清水大火煮沸。

2.轉小火慢燉40分鐘，至排骨軟爛。

3.加入山藥、枸杞、陳皮，續燉20分鐘（新鮮山藥易熟，久煮易化）。

4.關火前加鹽調味。

當歸生薑羊肉湯：溫陽養血，散寒暖中

材料：3-4人份

羊排600g、當歸10g、生薑20g、馬蹄8-10顆、白蘿蔔300g、甘蔗50g、枸杞10g

步驟

食材處理

1.羊排洗淨，用冷水浸泡20分鐘，冷水入鍋焯水（加3片薑、少許料酒），煮沸後撈出沖淨浮沫。

2.馬蹄去皮，甘蔗對切

3.白蘿蔔去皮滾刀切塊

燉煮

1.將焯好的羊排、當歸、生薑、甘蔗放入湯鍋

2.加入清水，大火煮沸後轉小火慢燉1小時

3.放入馬蹄、白蘿蔔，繼續燉煮30分鐘

4. 最後加入枸杞燜5分鐘

5. 起鍋前加鹽調味即可