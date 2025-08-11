產後衰老｜新手媽媽經常睡眠不足 或加速衰老3-7年！附抗衰老湯水

產後睡眠不足｜相信所有新手爸媽都經歷過，在孩子出生後每天都發生睡眠不足的情況。有研究證實生育後六個月的新手媽媽如睡眠不足，身體會加速衰老3至7年，甚至增加患上其他疾病的風險！



加洲大學洛杉磯分校曾在《睡眠健康》期刊發表研究結果，原來新手媽媽睡眠不足會比睡眠充足的媽媽提早衰老！研究團隊邀請了33位23至45歲媽媽參與研究，追蹤她們懷孕期間和BB出生後一年的血液樣本，以確定她們的生理年齡，結果發現新手媽媽在生育後六個月睡眠不足7小時，比睡眠充足的媽媽，生理年齡會衰老3至7年！

研究同時強調，睡眠不足的媽媽會更易患上癌症、心血管疾病等，增加死亡風險。事實上，每多睡一小時，生理年齡就更年輕。研究人員得出研究結論，衰老的大部分原因是源自基因，但生活習慣的影響也是不容忽視。

睡眠不足4大長期影響

長時間缺乏優質睡眠，除了會加劇衰老速度外，同時會對身心健康造成深遠影響。

1. 情緒波動加劇，出現焦慮或產後抑鬱

2. 專注力下降、記憶力變差

3. 抵抗力變弱，容易患病

4. 親密關係受影響，容易有夫妻衝突或變得疏離

育兒對睡眠的影響，比不少人預期的還要深遠。香港生活節奏急促、對育兒的支援較弱，家長往往會把孩子放在第一位，忽略了自己的身心狀態。要重建平衡的作息不容易，但只要肯慢慢調整，仍有機會找回穩定的節奏。

人參果牛蒡湯 助抗癌抗衰老

人參果牛蒡湯

材料：人參果6個、牛蒡3條、紅蘿蔔1隻、粟米2條、豬肉適量、南北杏少許、蜜棗2粒、鹽適量

做法：

1. 牛蒡和紅蘿蔔去皮切件，人參果切半，粟米切件備用；豬肉汆水備用。

2. 鍋中倒入約9碗水，將所有材料倒入。

3. 大火煲滾水後，轉中小火煲約個半小時。

4. 煲至水份減半，再加鹽調味即可。