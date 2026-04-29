春分節氣情緒易波動中醫拆解3大養生重點　附2款時令湯水茶飲食譜

24節氣｜春分食譜｜春分時節，博愛醫院徐啟聰中醫師分享春分養生的3大事項，以及2款時令食療養生食譜，包括枸杞葉豆腐瘦肉湯、蒲公英枸杞茶的做法及注意事項。

本文作者：博愛醫院徐啟聰中醫師



公元2026年3月20日，時值春分。此乃春季九十日之正中，陰陽相半，晝夜均而寒暑平。此時天地之氣達至精妙的平衡，陽氣自地面溫和升騰，陰氣漸斂入地，萬物進入舒展的生發階段。春意自此不再羞怯，而是浩浩蕩蕩地鋪陳開來。人處天地之間，氣機亦隨之而動，貴在順應這份「升降出入」的自然節律。

養生核心：順應氣機「升降出入」之大道

《素問·六微旨大論》有云：「是以升降出入，無器不有。故器者生化之宇。」此句道破生命玄機：宇宙萬物，皆賴氣機之升降出入以生生不息。春分時節，天地之氣正處於由「藏」轉「出」、由「降」轉「升」的關鍵節點。

草木破土是「升」，枝葉舒展是「出」。人體亦當如是，助冬日潛藏之陽氣溫和升發，令氣血如春溪般暢流，精神隨新綠一同煥發。若此機不暢，則易現春困纏綿、心緒不寧、舊恙萌動之象。

春分養生3大要訣：從容中道，以合天時

1.舒形體，以助肝氣升發

春氣通於肝，肝主筋。當是時也，最宜鬆緩形骸，導引氣血。並非劇烈勞作，而在於「廣步於庭」的從容——或晨起漫步，吸納清氣；或舒展肢體，仿生發之態；亦可習練太極，動中求靜。此舉旨在鬆解情緒鬱結，直接疏導肝氣，使其如春風般和暢地升發。

2.調飲食，以平衡氣機升降

春月肝氣當令，易有偏旺之勢。酸味收斂，過食反礙肝氣疏泄（升）。

故飲食宜趨清淡甘平，可稍增甘潤之品，如棗、山藥、百合之屬。蓋因甘味入脾，脾土乃人身氣機升降之樞紐。土氣敦厚，則肝木之升發方能有序而不至亢逆，飲食之「味」實為調節體內「氣機」之巧妙法門。

3.暢情志，以安氣機出入

「怒則氣上，喜則氣緩，悲則氣消，恐則氣下，驚則氣亂，思則氣結。」七情過極，最易擾亂氣機之平穩出入。春日陽氣萌動，情緒亦易波動。養生之要，在於「恬惔虛無，真氣從之」。多親近自然，看山花漸染，聽流水潺潺；或與友人清談踏青，寄暢懷抱；亦可藉靜坐、琴音以安神定志。

若感煩躁，可輕按摩太衝穴（足背第一、二跖骨結合部前凹陷處），此為肝經原穴，能導引上逆之氣回歸平和。

多親近自然，看山花漸染，聽流水潺潺；或與友人清談踏青，寄暢懷抱；亦可藉靜坐、琴音以安神定志。（Freepik）

春分食療養生食譜：枸杞葉豆腐瘦肉湯

功效：

此湯清潤平和，契合春分「平衡」之旨，有清肝明目、健脾益氣之效。

材料（約四人份）：

枸杞葉150克、豆腐1塊、豬瘦肉200克、生薑3片、枸杞子15克、鹽適量。

做法：

1. 豬瘦肉切片，汆水備用。豆腐切塊。

2. 鍋中注入清水約六碗，煮沸後下瘦肉、豆腐、薑片及枸杞子。

3. 轉小火煲約30分鐘，湯色漸潤，放入洗淨之枸杞葉。

4. 待葉熟湯成，以少許鹽調味即可。

方解：

春分時節，人體陽氣外發，易見目澀、心煩或納差。方中枸杞葉清肝明目，助升發之氣保持清透；豆腐甘涼，潤燥兼能固護中焦脾土；瘦肉滋陰益氣。全方性味平和，清補兼施，正合時宜。

春野之約：蒲公英的約定

田野之中，蒲公英與春天有一場無聲的約定。它於三月的邊緣準時醒來，將金黃的宣言化作雪白的絨球，待風起時，便將無數細小的願望託付給天空，完成生命既漂泊又堅定的傳承。

從中醫視角觀之，蒲公英是清熱解毒、消腫散結的良藥。現代亦視其為天然抗菌之品。春日適量以嫩葉涼拌或泡茶，可助清解體內鬱熱。

中醫視角觀之，蒲公英是清熱解毒、消腫散結的良藥。現代亦視其為天然抗菌之品。春日適量以嫩葉涼拌或泡茶，可助清解體內鬱熱。

蒲公英枸杞茶做法

沖泡方法與搭配

．基礎配方：乾蒲公英3克，枸杞 10-15克。

做法：

1. 將蒲公英、枸杞放入杯中，用沸水沖泡，蓋上蓋子燜 10分鐘後飲用。

2. 可反覆沖泡至無味，最後可將枸杞嚼服。

關鍵提醒：

．其性偏寒涼，絕不可濫用。

．脾胃虛寒（易腹瀉、肢冷）、陽氣不足者及孕婦須慎用。其適用於有實熱證者（如咽喉腫痛、癰瘡），且僅宜短期少量食用。

．中醫用藥核心在於「辨證論治」，務必經註冊中醫師辨別體質後指導使用，切勿自行長期服用。

養生是學習與天地節奏共舞

養生之事，究其根本，是學習與天地節奏共舞。恰如《莊子·人間世》所言：「乘物以遊心，託不得已以養中。」願我們皆能如春分之氣，中和平衡；亦如風中的蒲公英，順時舒展，生生不息。