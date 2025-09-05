白露節氣｜白露秋意漸濃 中醫教你養生驅邪護陽 附3款白露湯水

白露節氣｜當清晨的草葉上，凝結出晶瑩的露珠，便代表「白露」悄然而至。 《月令七十二候集解》云：「水土濕氣凝而為露，秋屬金，金色白，白者露之色，而氣始寒也」。暑熱漸消，陽氣收斂，晝夜溫差顯著增大。

本文作者：博愛醫院黃慧欣中醫師



一、養生關鍵

1. 「燥邪」當令，易傷肺部

白露過後，雨水減少，空氣濕度下降，秋燥日益明顯。中醫認為「肺為嬌臟，喜潤惡燥」，燥邪經口鼻侵襲肺部，容易導致口鼻發乾、舌燥、咳嗽，甚者出血。

2. 「寒邪」初顯，易傷正氣

由夏入秋，寒氣漸重，若貿然貪涼，則易傷肺氣，加重肺系疾病，如感冒、過敏性鼻炎、哮喘、慢性支氣管炎等。

3. 脾胃易困，運化減弱

夏末初秋，濕氣未退，脾胃功能減弱，水濕運化不暢，容易導致嗜睡、食慾不振、大便溏稀、黏滯不爽等。

白露陽氣收斂，晝夜溫差顯著增大。

二、養生建議

1. 起居調養，防寒護陽

民間有「白露身不露」之說，適時添衣，護好關鍵部位，如肚臍（神闕穴）、腰部（命門穴）及雙足底（湧泉穴），避免赤膊露體，少穿赤腳涼鞋。夜間入睡亦應蓋好薄被，確保充足睡眠，順應「秋收」自然規律，早睡早起，有助陽氣收斂，養陰潤燥。

2. 飲食應季，健脾潤肺

應減少食用辛溫發散（如蔥、薑、蒜、辣椒）以及寒涼（如西瓜、冷飲）之品，多食味酸及甘潤之物，以保護脾陽及收斂肺氣。

食療推薦（一人份）：

蜂蜜桂花烏龍茶

材料：蜂蜜1-2茶匙、乾桂花2克、烏龍茶葉5克、水250毫升

老鴨蓮藕湯

材料：老鴨150克、蓮藕200克、南杏10克、無花果2顆、紅棗2顆、水600毫升、薑2-3片、鹽1/4茶匙

紫薯燕麥粥

材料：紫薯1個（打碎）、燕麥片30克、粳米30克、栗子蓉30克、水600毫升

3. 適當運動，形神皆充

中醫認為「汗為心之液」，故應避免劇烈運動過汗，傷陰耗氣。可選擇溫和運動，如慢跑、太極、八段錦、瑜珈等，並於陽氣充足，氣溫相對較高時進行，如上午9-10時或下午3-4時。亦可練習「導引吐納」，利用腹式呼吸，吸氣時清氣入肺，呼氣時緩慢深長，有助宣發肺氣，緩解秋燥不適。

4. 調節情志，平和為宜

「自古逢秋悲寂寥」，萬物開始凋零，易引發人的悲秋之感。應保持心情舒暢，多接觸大自然，登高望遠，欣賞秋景之美，避免憂思悲愁。

5. 穴位保健，簡單方便

揉按迎香：用食指指腹輕揉迎香穴（鼻翼兩旁），揉按至微覺酸脹為度，以預防感冒，緩解鼻炎。

敲打肺經：從鎖骨下方沿手臂內側，向大拇指方向輕輕拍打或按揉，有助宣通肺氣。

熱敷神闕：可用暖包、熱水袋或艾箱熱敷神闕穴，以溫補陽氣，防病保健（艾灸需在專業人士指導下進行）。

白露是夏秋之交的轉捩點，應運用中醫「天人合一」的智慧，著重防寒保暖、潤燥護脾，為迎接深秋寒冬打下堅實基礎，安然享受金秋的清爽與寧靜。

上述建議僅供參考，如有疑問，應尋求註冊中醫師的意見，根據相應症狀及體質進行調整。