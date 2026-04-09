百潔布藏362種細菌！洗潔精洗都無用！3招正確洗碗 3物代替更防菌

日常生活中，幾乎每天都在用的洗碗海綿看起來很乾淨，實際卻遠比想象中髒。這些使用事項，要注意。



你「最信任」的清潔工具 可能是細菌發源地

你知道嗎，洗碗海綿可能是家裏細菌數量最多的物品之一，甚至超過馬桶刷。研究顯示，一塊長期使用的洗碗海綿上，細菌種類可達362種，每立方厘米的細菌數高達540億個。

如果你每次洗完碗都習慣用海綿把餐具、灶台都擦一遍，雖然看着乾淨，但很可能均勻地把細菌抹在了所有東西表面。

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為何洗碗海綿會成為微生物的培養皿？這可能與以下3點有關

1. 洗碗海綿結構特殊

洗碗海綿獨特的疏鬆多孔結構，不光有利於我們在使用時快速吸水、擠水分，在使用洗潔精時還能快速起泡，為細菌生存營造了絕佳的條件。

2. 洗碗海綿常處於濕潤狀態

洗碗海綿在洗完碗後，即使不滴水了，也常處於濕潤狀態，無法立馬、徹底變乾燥，為藏在海綿裏的細菌提供了適宜滋生的環境。

3. 洗碗海綿是個「細菌收集器」

洗碗海綿常用於清潔不同物品，比如切過生肉的案板、油膩的炒鍋、殘留食物殘渣的碗盤等，這些物品上不同的細菌最終聚集於此，異常豐富。

定期清理洗碗海綿 效果如何

定期清理洗碗海綿能否減少其中的微生物量？曾經有研究者用市面上常見的具有抗菌作用的洗潔精對使用過的洗碗海綿進行了實驗。結果發現，如果按照商家的建議定期把洗潔精抹在洗碗海綿表面，並不能有效減少洗碗海綿中的微生物量。

海綿多孔的結構為細菌的附着、生長提供了良好的環境和天然的「避風港」。特別是一塊長期使用的洗碗海綿，在定期補給食物殘渣的情況下，它的表層會形成一層生物膜，使得具有抗菌作用的成分失活。

就算使用較高濃度的洗潔精或酒精等來浸泡消毒，抑或用熱水、微波爐高温消毒，也很難將洗碗海綿中的微生物量降低到一半以下。一旦洗碗海綿回到正常環境中，時不時補給點水分和食物殘渣，裏面殘留的微生物很快又會發展壯大起來。

使用洗碗海綿時，注意這2點：

1. 用完及時清洗乾淨，擠幹水分，放置在乾燥、通風處

2. 最好每2周更換一次



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「洗碗搭子」除了海綿 還可以試試這3個

洗碗時，也可以試着用其他產品代替，比如換成以下幾款相對沒那麼容易滋生細菌的清潔用品。

1. 洗碗刷

洗碗刷結構單一，不容易附着微生物，更容易甩幹、清潔，對微生物繁殖沒那麼「友好」。一項對比實驗發現，在用過的刷子中觀察到的細菌水平低於海綿，並且沙門氏菌在刷子中的死亡速度更快。

2. 一次性廚房抹布

每次都是一張乾淨的抹布，用完就扔，不存在交叉感染。不建議使用傳統的棉質抹布，雖然它的結構不如洗碗海綿複雜，但同樣容易滋生微生物。

3. 木漿海綿

木漿海綿與洗碗海綿長得相似，但這種海綿每次用完後能很迅速幹掉——直接變成硬邦邦的一塊，它的大孔隙和速幹特性讓微生物沒那麼容易滋生。

小提示

只要涉及重複利用的清潔用品，無論本身效果多麼好，都要勤換。如何正確清洗和存放餐具？看看你家做對了嗎

清除食物殘渣

吃完飯立即倒掉食物殘渣，也可以用廚房紙巾擦去表面油脂，降低後續清洗難度。

使用洗潔精清洗餐具

將洗潔精倒入水中，攪拌均勻，然後用洗碗海綿蘸着洗潔精水清洗餐具，洗乾淨後再用清水將餐具沖洗乾淨。

正確存放餐具

將洗過的餐具立起來存放在通風處，瀝乾水分。

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