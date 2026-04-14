醫證實「椰菜冰敷」可舒緩乳房脹奶痛！提醒：出現3症狀應即就醫

產婦分享以高麗菜（椰菜）冰敷脹奶經驗，引發討論。醫師指出，此法源自古歐洲醫療傳統，現代研究亦證實可減輕疼痛與腫脹，但關鍵在低溫而非特殊成分。若症狀加劇或疑似乳腺炎，應盡速就醫處理。



產後脹奶與乳房腫痛，是不少新手媽媽在哺乳初期必經的不適階段。近日一名產婦在社群平台Threads分享，坐月子期間冰箱裏擺滿高麗菜，並非備餐，而是為了脹奶時冰敷使用，引發網友熱議。台灣婦產科醫師蘇怡寧發文指出，高麗菜外敷並非民間憑空想像，而是有歷史淵源與研究基礎，但真正發揮效果的核心在於冷敷原理。

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產婦分享脹奶時高麗菜冰敷經驗

該名媽媽在貼文中提到，朋友前來探望時看到冰箱裏滿滿高麗菜，一度誤以為是準備料理，經解釋才知道是拿來冰敷乳房，對方相當訝異。貼文曝光後，不少網友留言回應：

「真的有效」

「月子中心也會教」



顯示此做法在產後照護中並不少見，也在媽媽社群中廣泛流傳。

蘇怡寧醫師說明，早在古希臘與古羅馬時期，高麗菜便被視為「窮人的藥箱」，哪裏腫就往哪裏敷。在羅馬時代的農業與醫療書寫中，也曾記載以甘藍類蔬菜作為外敷材料，甚至提及用於乳房相關傷口與腫脹處理。這類做法後來自歐洲流傳，成為助產士與產婦之間口耳相傳的舒緩方式。

葉片服貼降溫，效果近似冷凝膠墊

醫師指出，高麗菜葉片大且柔軟，能貼合乳房曲線，冷藏後即可達到降溫效果，使用上方便且取得容易。在缺乏專業冰敷設備的年代，可說是日常生活中的替代工具，而非神秘療法。

從現代醫學研究來看，蘇怡寧引述隨機對照試驗指出，冷藏高麗菜葉可減輕乳房腫脹時的疼痛與硬度，其效果與冷凝膠敷墊相近。相關系統性回顧也認為，對緩解疼痛具有一定幫助。

醫師提醒：出現發炎症狀應就醫

不過，醫師強調，主要作用仍來自低溫本身，加上葉片服貼、包覆均勻，能降低局部充血與不適感。產後脹奶屬常見生理現象，適度冷敷可協助舒緩；若出現發燒、紅腫劇痛或疑似乳腺炎症狀，仍應儘速就醫評估。

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【本文獲「媽媽寶寶(或bobo小天才)」授權轉載，原文：產後乳房脹奶痛，敷高麗菜可緩解？ 醫師說明：確實可行！】