兒童身高｜暑假熬夜難長高！醫生教3大增高習慣　幾點入睡最好？

「曾有一名體重過重的國小男生，因為家長擔心他的生長速度變慢而就醫檢查。抽血赫然發現，他的生長因子（IGF-1）數值偏低。經過詢問才得知，這名男童非常愛喝手搖飲，每週都要喝3、4杯珍珠奶茶。」



台灣臺中榮民總醫院兒童遺傳代謝科顏欣茜醫師表示，「常常攝取甜食、零食或長期熬夜，都會導致體內的生長因子偏低，讓生長速度變慢。」經過說明，男童也配合調整生活習慣，同時增加規律運動。後續再抽血追蹤時，他的生長因子便出現極為明顯的上升，生長曲線也順利恢復到更好的狀態！

相關圖輯：兒童身高｜只補鈣不足夠！6大營養應充足攝取 3個時段避免吃甜食

+ 23

每逢暑假，孩子的生活作息往往變得不規律，容易在不知不覺中養成傷身也傷身高的不良習慣。顏欣茜醫師分享，放假期間，許多家長常放任孩子熬夜看平板或手機、長期吃過多加工零食，都有機會使生長激素的分泌大打折扣。想要讓孩子在黃金期健康長高，家長必須留意日常生活中常見的長高NG行為。

顏欣茜醫師指出，影響長高的NG行為可以簡單分成四種，第一是「長期熬夜與睡眠不足」，生長激素雖白天也會分泌，但主要是在深層睡眠時分泌最為重要，晚睡導致睡眠不足或作息混亂皆會干擾生長速度。

第二是「挑食與營養失衡，孩子若攝取過多含糖飲料、炸物、糖果、餅乾等加工食品，雖然熱量破表，但較容易出現維生素與礦物質攝取不足的情形。

第三則是「缺乏運動」，長時間久坐缺乏運動，會減少骨骼刺激與生長激素分泌。

第四是容易被忽視的「兒童體重過重」以及「兒童肥胖」問題，傳統觀念常誤以為胖胖的代表營養好、先長肉再長高，但事實上肥胖會促使骨齡提早成熟，孩子剛開始雖然看起來比別人高，後面反而會比較早停止生長。

家長必做的三大長高行動（照護線上提供）

一年長不到4公分！三大成長警訊要當心

孩子的長高就像一扇逐漸關閉的門，錯過黃金期就很難再追回，因此家長平時必須密切留意生長曲線之變化。如果發現孩子的身高發育有異常，家長務必及早尋求小兒內分泌代謝專科的專業協助。

顏欣茜醫師說明，以下三個孩子成長的警訊是家長們要特別留意的，第一個是「一年長不到4公分」，只要低於這個數值大多有問題。

第二個是「身高明顯落後同齡孩子」，也就是在生長曲線圖中小於第3個百分位，或者本來有照曲線長，後來生長速度卻突然停滯不前。

第三個則是出現性早熟、體重增加過快但身高沒跟上等狀況。除了遺傳、甲狀腺功能低下、慢性器官疾病等病理性原因外，長期壓力、睡眠不足、營養失衡，也都可能間接影響生長速度，都需要綜合評估。

掌握黃金期！何時該就醫與常見治療（照護線上提供）

若家長想要幫孩子抓緊成長窗口，顏欣茜醫師也分享了三個可以幫助孩子長高的日常習慣，首先是「規律且充足的睡眠」，建議讓小朋友盡量在晚上10點以前睡覺，才能順利進入深層睡眠以利生長激素分泌。

第二是「均衡營養且維持正常體重」，應以原型食物為主，補充足夠的蛋白質、碳水化合物、脂質與維生素，避免高糖零食，不暴飲暴食也不過度節食，才能創造理想的成長環境。

第三是「規律運動」，台灣衛生福利部建議學齡後兒童每天至少累積60分鐘中等到高強度活動，例如跳繩、籃球、跑步等。這些活動都有助於骨骼發展與整體成長。

什麼是生長激素治療？

部分身材嬌小的孩子可能因為先天的內分泌疾病或其他病理性因素，導致身高發育嚴重落後。在此類情況下，兒童遺傳代謝科醫師在經過一連串精準的檢驗與評估後，便可能建議家長考慮讓孩子接受生長激素治療。臺中榮民總醫院兒童遺傳代謝科李孟樺醫師表示，生長激素是由人體腦下垂體所分泌的荷爾蒙，能促進骨骼成長。除了影響身高，生長激素也參與了肌肉量維持、脂肪代謝、骨質密度以及血糖代謝等全身性生理功能。

醫師會完整檢視孩子的身高、生長速度、青春期階段，並安排骨齡檢查、抽血檢驗甲狀腺、生長因子等多項指標，必要時安排生長激素激發測試，評估是否適合使用生長激素治療。李孟樺醫師指出，目前常見的生長激素臨床適應症包含：生長激素缺乏症、出生低體重（SGA），或者是透納氏症、小胖威利症等。

傳統的生長激素治療是每天進行皮下注射，近年來則發展出較新穎的「長效型生長激素」，調整為每星期只需要注射一次。臨床上會根據小朋友的年紀、診斷類別、家長的照顧能力、家庭生活型態等因素來綜合考量。不論選擇哪一種藥物，最重要的一點依然是孩子能否長期飲食運動與作息的調整，並規律地配合回診追蹤與施打。

相關圖輯：兒童身高｜別讓孩子吃得太肥膩 可致性早熟 隨時提早「唔識高」

+ 12

破解生長激素三大迷思 把握生長板關閉前的黃金期

面對生長激素治療，家長診間最常見的疑問通常是：有沒有副作用？打了能長高幾公分？會不會有致癌風險？李孟樺醫師說明，生長激素治療在臨床應用已有數十年歷史，常見的副作用為注射部位疼痛，少數有血糖上升、頭痛或關節不適。目前沒有證據顯示施打生長激素會增加兒童罹癌風險。

生長激素治療的長高效果因人而異，通常生長激素缺乏的小朋友成效最顯著，且開始治療的年紀越早、青春期骨齡空間剩越多、順從性越高，效果就越理想。臨床曾有一名11歲的女孩，從小在學校總是坐第一排，生長速度緩慢，一年只長4公分，預估成人身高與遺傳條件竟有高達10公分的落後，原本估計只能長到141公分。後來透過生活習慣調整並搭配生長激素藥物治療，生長速度有效改善，一年長了7公分，讓預估成人身高明顯進步，讓她重拾自信、與同儕相處更自在。

李孟樺醫師解釋，生長激素治療的終點通常是以「骨齡」來做判斷。只要定期追蹤發現生長板幾乎已經融合、沒有空間了，治療就會停止。因此，一旦家長發現孩子每年的身高成長速度異常，一定要及早在生長板關閉前尋求兒童遺傳代謝科科醫師的診斷，把握對的時機點積極介入，才能幫孩子爭取到最佳的身高發育成果！

參考資料：

[1] 台灣衛生福利部桃園醫院 「空熱量食物」害你長不高 營養師：生長激素會停止分泌 Available at: https://www.tygh.mohw.gov.tw/?aid=309&pid=0&page_name=detail&iid=478%20Accessed%20in%20Mar%20202 Accessed in Jun 2025

[2] Mounir Chennaoui et, al. Sleep and the GH/IGF-1 axis: Consequences and countermeasures of sleep loss/disorders

[3] 台灣精準兒童健康協會 淺談生長激素

[4] Mirtz, T. A., Chandler, J. P., & Eyers, C. M. (2011). The effects of physical activity on the epiphyseal growth plates: a review of the literature on normal physiology and clinical implications. Journal of clinical medicine research, 3(1), 1–7

[5] 馬偕兒童醫院 認識生長激素 Available at：https://www.mmh.org.tw/child/know_health_view.php?docid=166&utm_source=chatgpt.com Accessed in Jun 2026

[6] 全民健康基金會 擔心小孩長不高？醫師解密身高發育關鍵 Available at：https://www.twhealth.org.tw/journalView.php?cat=74&sid=1263&page=1 Accessed in Jun 2026

[7] 亞東紀念醫院院訊 談孩童生長激素缺乏症及治療藥物 Available at：https://www.femh.org.tw/magazine/viewmag.aspx?ID=11336 Accessed in Jun 2026



【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：暑假放假模式恐偷走身高！小兒遺傳代謝專科醫師拆解四大長高NG行為，掌握生長激素治療黃金期（圖文懶人包）】