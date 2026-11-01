兒童吃甚麼魚最好？營養師推4大高營養魚類　護眼補腦吃了變聰明

俗話說常吃魚會變聰明，但台灣營養師孫語霙指出，不同魚類的營養價值各異，並非每一種魚都適合小孩食用。身為營養師兼媽媽的她，特別在Facebook專頁發布影片，推薦4款最常在好市多（Costco）回購的魚類，建議家長善用優點讓孩子輪流食用。

第一款是鮭魚（三文魚）

鮭魚含有豐富的EPA與DHA，對於發育期兒童與青少年的智力、情緒及視力發展非常有幫助。2歲以前的幼兒，每天只要食用小小一塊，DHA攝取量就幾乎達到標準。

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第二款是鯖魚

鯖魚堪稱Omega-3之王，含量比鮭魚更高，適量食用同樣有助於智力、情緒與視力發展。不過市售鯖魚片一片鈉含量就超過1000毫克，若幼兒食用必須限量，偶爾吃即可。

第三款是阿拉斯加紅魚

阿拉斯加紅魚肉質細緻且口感鮮甜，最大的優點是完全無刺。家長可以放心讓孩子享用，不必擔心誤食魚刺。

第四款是鯛魚

鯛魚屬於高營養、高蛋白質且經濟實惠的選擇。如果家中青少年正處於發育期、食量較大，選擇鯛魚補充蛋白質能有效節省荷包。

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