坐月吃得愈補愈好？中醫揭產後4大關鍵：助新手媽媽恢復免疫力

不少媽媽除了要面對生產後的體力消耗，還要照顧新生兒、半夜起床餵奶，甚至同時處理工作與家庭，導致睡眠不足、飲食不規律、精神壓力大。明明坐了月子，卻還是覺得疲倦、容易感冒、精神不濟。



生完孩子後，許多媽媽最期待的就是「好好坐月子」，希望透過一個月的休養把身體補回來。不過，現代產婦的生活與過去已大不相同，不少媽媽除了要面對生產後的體力消耗，還要照顧新生兒、半夜起床餵奶，甚至同時處理工作與家庭，導致睡眠不足、飲食不規律、精神壓力大。明明坐了月子，卻還是覺得疲倦、容易感冒、精神不濟。

台灣頤鳴堂中醫診所周宗翰中醫師表示，產後調養的目的並不是「吃得越補越好」，而是協助身體從生產消耗中逐步恢復。所謂增強免疫，也不是靠短時間大量進補，而是從營養、睡眠、情緒、活動及生活作息等面向一起調整，讓身體有足夠的條件慢慢恢復。

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產後身體，免疫力需要時間恢復

周宗翰中醫師指出，懷孕與生產本身就是一段身體變化非常大的過程。生產後，媽媽不只是「卸貨」而已，身體仍然需要時間恢復，包括體力、荷爾蒙變化、睡眠節奏以及哺乳所增加的營養需求。

尤其產後最常見的問題之一就是睡眠不足。新生兒可能每隔幾個小時就需要餵奶或安撫，媽媽很難擁有完整的睡眠週期。長時間休息不足，除了容易疲倦，也可能讓身體恢復速度變慢。

因此，坐月子期間第一個重要觀念，就是不要把休息當成「偷懶」，而是身體復原的一部分。

如果家人能夠協助照顧寶寶，媽媽就應該把握孩子睡覺的時間一起休息，不必執著於家事一定要自己完成。對產後媽媽而言，能夠獲得足夠的休息，本身就是非常重要的健康投資。

坐月子，蛋白質、蔬菜與水分都不能少

周宗翰中醫師提醒，產後飲食最常見的迷思，就是認為「越補越好」，每天大量吃麻油雞、燉補品，甚至餐餐都是肉類。

其實產後飲食更重要的是「均衡」。

蛋白質是身體修復的重要營養來源，可以從魚肉、雞肉、蛋、豆腐、豆製品等食物獲取；蔬菜水果則可以提供膳食纖維、維生素與礦物質。若有哺乳需求，也要注意水分攝取，避免因忙著照顧寶寶而忘記喝水。

周宗翰中醫師表示，產後進補也應該依照個人狀況調整，不能看到別人吃什麼就跟著吃。尤其如果產婦本身容易口乾、便秘、胃口不好，或吃完補品後反而覺得不舒服，就更不適合一味增加補品。

產後免疫力，睡眠甚至比補品更重要

很多媽媽會詢問「吃什麼可以增強免疫力」，但周宗翰中醫師認為，與其一直尋找昂貴的保健食品，不如先看看自己每天到底睡了多少時間。

產後睡眠通常無法像過去一樣完整，因此可以採取「分段休息」的概念。寶寶睡覺時，媽媽也盡量休息；家人若能幫忙照顧寶寶，就讓媽媽有機會補眠。

同時也要降低「月子期間一定要把所有事情做好」的心理壓力。產後真正重要的任務，是讓媽媽與寶寶都平安健康，而不是家裡一塵不染、每餐都一定要自己準備。

坐月子，不代表就要整天躺在床上

傳統坐月子常強調「少動、多休息」，但現代產後照護更需要注意活動量的拿捏。

周宗翰中醫師表示，產後休息與活動並不是二選一，而是要依照媽媽的生產方式、身體恢復狀況及醫療建議循序漸進。

身體狀況許可時，可以從簡單的室內走動、伸展開始，逐漸恢復日常活動。適度活動除了有助於維持體力，也能避免長時間臥床造成身體更加僵硬。

不過，產後恢復絕對不是「越快恢復運動越厲害」，若出現明顯疼痛、異常出血、頭暈、胸悶、呼吸困難或傷口不適等情況，應停止活動並尋求醫療評估。

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產後情緒，也是免疫與恢復的一環

除了飲食與睡眠，周宗翰中醫師特別提醒，產後媽媽的情緒狀態也不應被忽略。

很多新手媽媽會因為「當媽媽了，就應該很開心」而不敢說出自己的疲憊與壓力，甚至覺得自己如果照顧不好寶寶，就是一個不夠稱職的媽媽。

其實產後面臨生活節奏突然改變，加上睡眠不足與照顧嬰兒的壓力，出現焦慮、疲憊或情緒起伏並不少見。家人除了關心寶寶，也應該多問一句：「妳今天還好嗎？」

如果情緒低落、焦慮、失眠或無望感持續存在，甚至已經影響日常生活與照顧寶寶的能力，應尋求專業醫療協助，不要只靠「想開一點」來解決。

不求「補到滿」，而是幫助身體找回平衡

周宗翰中醫師表示，產後調養最重要的概念，就是「恢復需要時間」。

現代媽媽可能希望坐完月子就立刻恢復體力、身材與精神，但實際上，生產後的身體需要循序漸進地重新建立生活節奏。

中醫調理可以依照產婦個別狀況提供適合的調養方向，但不代表每個人都需要大量進補，更不是所有產婦都適合相同的藥膳或補品。

醫師最後提醒，產後想維持良好的身體狀態，可以先從四件事情做起：吃得均衡、睡得夠、適度活動、保持心情穩定。若再搭配專業醫師依照個人狀況給予適當調理，才是比較完整的產後保養方式。

對新手媽媽而言，坐月子不是一場「補身體比賽」，更不是一定要在一個月內恢復到生產前的狀態。真正好的月子，是讓媽媽有時間休息、有足夠營養，也有人可以分擔照顧寶寶的責任，讓身體一步一步恢復。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：產後不是「補越多越好」！中醫師提醒坐月子掌握4大關鍵，幫助媽媽恢復體力、維持好免疫】