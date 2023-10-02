小孩誤食電池會令腸道破裂危及生命 醫生拆解三招處理方法

有次在值班的時候接到一個疑似誤吞鈕扣電池的7歲小朋友，因為意識改變而被送來急診，主訴是「疑似吃了鈕扣，現肚子大痛、 冒冷汗」。一看情況不對，馬上安排X光影像學檢查，果不其然，又是「鈕扣電池」！而這個案例是因為誤食鈕扣電池，最後導致腸道穿孔，需要緊急手術。所幸在緊急開刀後，小朋友生命徵象穩定，康復出院。

資料授權：急診柯南．翁梓華醫師



鈕扣電池相信家長們都不陌生，鈕扣電池因體形較小，耐久力又強，舉凡各種微型電子產品都少不了它的影子。甚至是在寶寶玩具、相機、遙控器和其他電器中也經常可以看到。然而，正是因為它的普及和常見，很多人都忽略了鈕扣電池可能對孩子造成的威脅，常常都是孩子覺得好玩，放到嘴巴裡，一不小心吞進去，但其實，這小小電池一不小心就可能剝奪了一個寶寶的小生命。

電池的傷害來自於「陰極持續釋放鹼性物質」

每個小孩都是好奇寶寶，誤食的事情司空見慣，而且誤食電池的一開始，基本上都沒有什麼特別的症狀。許多家長都不很理解為什麼「誤食」電池會這麼嚴重，或誤以為是因為電池會在身體內持續「放電」才導致身體出問題。其實並不然，電池的傷害，主要是來自於「陰極持續釋放的鹼性物質」，釋放出來的鹼性物質，會讓孩子的腸胃壁「壞死」，而壞死的腸壁，又容易將電池「沾黏」在腸壁上，如果電池持續釋放鹼性物質未取出，腸壁持續壞死，就可能會導致腸道破裂，進而危及孩子的生命。

鈕扣電池在X光下容易誤判！即早安排內視鏡檢查是最佳解方！

鈕扣電池其實在Ｘ光下看起來跟錢幣長得很像，因此，急診醫師面對誤食電池的小朋友多會多照幾張Ｘ光片來確認是否是鈕扣電池。當確認是鈕扣電池後，首先急診醫師會先確認位置，根據位置來決定後續的治療方式：

鈕扣電池卡在食道：由於食道相較於其他腸胃道的結構都來得狹窄，這也是鈕扣電池最常卡到的地方，如果鈕扣電池卡在食道，建議即早安排內視鏡夾除，避免鈕扣電池進一步導致惡化。至於鈕扣電池如何夾除，可參考腸胃專科鄭泓志醫師粉專「內視鏡揪元凶」這篇文章

鈕扣電池已經通過食道：這時候則要看鈕扣電池是否有造成症狀，如果有症狀，就可能是像上述鈕扣電池沾黏在腸壁上侵蝕腸道，這時候，如果超過內視鏡可以取出的地方，就必須緊急安排手術治療。但如果孩子運氣比較好，那麼電池則有機會包在糞便中隨著糞便排除，但由於電池還是具有持續侵蝕腸壁的可能性，誤食電池的孩子，必須定期回診照Ｘ光檢查，確認電池已然被排出才能確認沒問題。

預防勝於治療 要避免讓孩子接觸到鈕扣電池

但還是要說「預防勝於治療」，避免讓孩子接觸到鈕扣電池，才是避免誤食的最佳方法，底下是幾個常見的做法：

1. 電池存放的地方要高到讓孩子拿不到

2. 電池存放地方要用鑰匙鎖上

3. 如果真的誤食，送到急診又有一段時間，則可以給孩子喝「蜂蜜」！根據2019年的論文指出，蜂蜜可以有效緩解鈕扣電池釋出鹼性物質的時間，作法則是每十分鐘餵孩子2茶匙（大約10毫升）的蜂蜜，連續六次，爭取到急診做後續處置的時間。

容易疏漏的細微處往往特別重要，無意間的舉動，只要做對做好，都可能造就不一樣的結果。

參考文獻：

1. Anfang RR, Jatana KR, Linn RL, Rhoades K, Fry J, Jacobs IN. pH-neutralizing esophageal irrigations as a novel mitigation strategy for button battery injury. Laryngoscope. 2019 Jan;129(1):49-57. doi: 10.1002/lary.27312. Epub 2018 Jun 11. PMID: 29889306.