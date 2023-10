小孩誤食電池會令腸道破裂危及生命 醫生拆解三招處理方法

有次在值班的時候接到一個疑似誤吞鈕扣電池的7歲小朋友,因為意識改變而被送來急診,主訴是「疑似吃了鈕扣,現肚子大痛、 冒冷汗」。一看情況不對,馬上安排X光影像學檢查,果不其然,又是「鈕扣電池」!而這個案例是因為誤食鈕扣電池,最後導致腸道穿孔,需要緊急手術。所幸在緊急開刀後,小朋友生命徵象穩定,康復出院。

資料授權:急診柯南.翁梓華醫師



鈕扣電池相信家長們都不陌生,鈕扣電池因體形較小,耐久力又強,舉凡各種微型電子產品都少不了它的影子。甚至是在寶寶玩具、相機、遙控器和其他電器中也經常可以看到。然而,正是因為它的普及和常見,很多人都忽略了鈕扣電池可能對孩子造成的威脅,常常都是孩子覺得好玩,放到嘴巴裡,一不小心吞進去,但其實,這小小電池一不小心就可能剝奪了一個寶寶的小生命。

電池的傷害來自於「陰極持續釋放鹼性物質」

每個小孩都是好奇寶寶,誤食的事情司空見慣,而且誤食電池的一開始,基本上都沒有什麼特別的症狀。許多家長都不很理解為什麼「誤食」電池會這麼嚴重,或誤以為是因為電池會在身體內持續「放電」才導致身體出問題。其實並不然,電池的傷害,主要是來自於「陰極持續釋放的鹼性物質」,釋放出來的鹼性物質,會讓孩子的腸胃壁「壞死」,而壞死的腸壁,又容易將電池「沾黏」在腸壁上,如果電池持續釋放鹼性物質未取出,腸壁持續壞死,就可能會導致腸道破裂,進而危及孩子的生命。

鈕扣電池在X光下容易誤判!即早安排內視鏡檢查是最佳解方!

鈕扣電池其實在X光下看起來跟錢幣長得很像,因此,急診醫師面對誤食電池的小朋友多會多照幾張X光片來確認是否是鈕扣電池。當確認是鈕扣電池後,首先急診醫師會先確認位置,根據位置來決定後續的治療方式:

鈕扣電池卡在食道:由於食道相較於其他腸胃道的結構都來得狹窄,這也是鈕扣電池最常卡到的地方,如果鈕扣電池卡在食道,建議即早安排內視鏡夾除,避免鈕扣電池進一步導致惡化。至於鈕扣電池如何夾除,可參考腸胃專科鄭泓志醫師粉專「內視鏡揪元凶」這篇文章

鈕扣電池已經通過食道:這時候則要看鈕扣電池是否有造成症狀,如果有症狀,就可能是像上述鈕扣電池沾黏在腸壁上侵蝕腸道,這時候,如果超過內視鏡可以取出的地方,就必須緊急安排手術治療。但如果孩子運氣比較好,那麼電池則有機會包在糞便中隨著糞便排除,但由於電池還是具有持續侵蝕腸壁的可能性,誤食電池的孩子,必須定期回診照X光檢查,確認電池已然被排出才能確認沒問題。

預防勝於治療 要避免讓孩子接觸到鈕扣電池

但還是要說「預防勝於治療」,避免讓孩子接觸到鈕扣電池,才是避免誤食的最佳方法,底下是幾個常見的做法:

1. 電池存放的地方要高到讓孩子拿不到

2. 電池存放地方要用鑰匙鎖上

3. 如果真的誤食,送到急診又有一段時間,則可以給孩子喝「蜂蜜」!根據2019年的論文指出,蜂蜜可以有效緩解鈕扣電池釋出鹼性物質的時間,作法則是每十分鐘餵孩子2茶匙(大約10毫升)的蜂蜜,連續六次,爭取到急診做後續處置的時間。

容易疏漏的細微處往往特別重要,無意間的舉動,只要做對做好,都可能造就不一樣的結果。

參考文獻:

1. Anfang RR, Jatana KR, Linn RL, Rhoades K, Fry J, Jacobs IN. pH-neutralizing esophageal irrigations as a novel mitigation strategy for button battery injury. Laryngoscope. 2019 Jan;129(1):49-57. doi: 10.1002/lary.27312. Epub 2018 Jun 11. PMID: 29889306.