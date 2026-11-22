資優兒童不代表每個領域都優秀，也可能面臨完美主義、學習挫折與社交適應問題。教養重點不是不斷增加課程與壓力，而是理解孩子的能力差異與興趣，提供適度挑戰。家長可鼓勵孩子探索擅長領域，也要讓孩子知道犯錯是學習的一部分。當學習或人際出現困難時，則應尋求教師及專業人士協助。



「我的孩子明明很聰明，為什麼卻不喜歡寫功課？」

「數學這麼好，怎麼閱讀反而不行？」



對家長而言，孩子展現出高度理解力與特殊才能，往往令人欣喜，但資優兒童的成長並不一定比其他孩子容易。高學習能力可能伴隨強烈好奇心、旺盛精力、完美主義，以及對學習內容高度自主的需求，反而增加教養上的挑戰。

相關文章：「為考試而讀書」只會累了孩子！3件事「學校不會教」但父母要懂

+ 15

資優不等於全面優秀，天賦可能集中在特定領域

目前對「天賦」或「資優」並沒有單一、完全一致的定義。不同孩子可能在不同領域展現突出能力，因此不能單純以學業成績判斷孩子是否具有特殊才能。

例如，有些孩子可能具有高度數學推理能力，有些孩子擅長音樂、文學或藝術，也有人在體育、創造力等方面表現突出。即使同一名孩子具有明顯的學習優勢，也可能在另一個領域遇到困難。

家長首先需要理解孩子的能力分布，而不是以單一成績或學科表現替孩子貼上「聰明」或「不夠聰明」的標籤。

好奇心強、問題多，常被認為是故意搗蛋

資優兒童常具有強烈好奇心，對抽象或複雜問題也可能產生高度興趣。當其他孩子已經接受一個答案，他們可能進一步追問「為什麼」、「如果不是這樣呢？」甚至延伸到生命、自由、幸福等抽象議題。

這種求知慾對學習具有價值，但也可能讓家長與教師感到疲憊。

面對孩子不斷提出問題，教育者不必每一次都立即提供完整答案。有些問題本身就需要較長時間研究，也可能沒有單一答案。與其急著滿足孩子「立即知道答案」的需求，不如讓孩子逐步理解，學習本身就是尋找答案的過程。

完美主義可能成為雙面刃

部分資優兒童對自己的表現有高度要求，容易希望一次就做到最好。當結果不符合自己的期待時，可能出現挫折、逃避，甚至失去原本對學習的興趣。

因此，家長若因為孩子能力好，就持續提高要求、增加課程或施加壓力，未必能換來更好的學習成果。過度強調表現，反而可能讓孩子把「不能失敗」與「我必須證明自己很聰明」連結在一起。

在這種情況下，比起單純要求孩子做得更快、更難，教育者更需要讓孩子理解犯錯、修改與重新嘗試都是學習的一部分。

相關文章：女兒成績退步 爸爸在意的卻非分數 媽媽嬲爆網民卻斥她「怪獸」

+ 5

適度挑戰，而不是無止境加壓

資優兒童需要挑戰，但挑戰必須建立在孩子已經準備好的基礎上。如果學習內容過於簡單，孩子可能感到無聊，進而失去投入意願；但若難度突然提高太多，也可能造成挫折。理想的學習環境應該具有一定彈性，能依孩子的能力與興趣調整內容、速度與學習方式。

例如孩子對太空、科學或歷史有高度興趣，可以將興趣延伸成閱讀、實驗、研究或專題，但仍需要配合整體課程目標，而不是完全由孩子決定所有學習內容。

不要因為孩子偏科，就否定他的天賦

資優兒童可能出現明顯的能力落差。一名孩子可能在科學領域具有高度理解力，卻不喜歡閱讀；也可能數學能力突出，但在人際互動或其他學科遇到困難。這些差異並不代表孩子的能力不存在。

家長可以觀察孩子長期投入哪些活動、哪些問題會讓他主動研究，以及在哪些領域能夠持續保持高度專注。從興趣出發尋找學習方向，比單純要求孩子「每一科都要很好」更有助於了解他的優勢。

社交與情緒發展同樣重要

資優兒童的智力或學習能力較突出，不代表情緒與社交能力也會同步成熟。孩子可能可以理解複雜概念，卻仍然需要學習如何面對失敗、等待、與同儕合作，以及處理人際衝突。當孩子在學業上表現突出時，成人更不能忽略這些生活能力。

家長最重要的角色：理解孩子，而不是替孩子定義

面對資優兒童，家長需要持續了解孩子真正的能力、興趣與困難。不要因為孩子被認為聰明，就預設他應該喜歡所有學習，也不要因為某一科表現不好，就認定孩子沒有天賦。

當孩子需要更高程度的學習挑戰時，可以尋求教師、學校或相關專業人士協助；當孩子出現學習或社交困難時，也應該針對實際需求提供支持。

每個資優孩子的能力組合都不同，因此不存在一套能適用所有人的「天才兒童教養公式」。真正重要的是在挑戰與支持之間取得平衡，讓孩子保有求知的動力，同時允許自己不完美。

相關文章：教育｜要孩子「享受學習」是說笑嗎？搣甩5個心態改變將悄然而至

+ 10

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：如何教養資優兒童？別只盯著高分。資優孩子更需要「適度挑戰、允許犯錯」】