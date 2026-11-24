嬰幼兒正值快速成長與發育階段，應留意營養攝取，若寶寶經常臉色蒼白、疲倦、食慾不振，對玩耍也失去興趣，可能要關心寶寶日常飲食是否有鐵質不足問題。



澳洲昆士蘭大學社區健康與福祉學Lauren Ball教授指出，鐵是人體運送氧氣的重要營養素，也在大腦發育、成長、免疫功能及學習過程中扮演重要角色；若長期缺乏鐵，可能引發缺鐵性貧血，與認知、行為及肢體發展皆存在關聯。嬰兒在滿6個月大後對鐵的需求將增加，此時可開始透過副食品補充所需營養。

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嬰兒缺鐵恐影響3面向發展 專家列症狀、有疑慮應就醫評估

Ball教授日前於外媒《The Conversation》撰文指出，鐵可協助將氧氣輸送到身體各處，在大腦發育、成長、免疫功能、學習等過程中扮演重要角色。若孩子攝取的鐵不足，體內儲存的鐵會逐漸耗盡，長期下來可能引發缺鐵性貧血，也就是血液中的血紅素不足，導致氧氣無法正常供應至各個組織。嬰兒期及幼兒期缺鐵，與認知、行為及肢體發展較差有關，家長應留意預防缺鐵和及早辨識症狀。

孩子若缺鐵有哪些症狀？Ball教授指出，孩子缺鐵初期可能出現疲倦、臉色蒼白、易怒、食慾降低、體重或身高增加較慢、玩耍時活力不足等，但這些狀況也可能由其他原因導致，因此不易區分。

部分孩子還可能出現異食癖，例如總想要咀嚼泥土、紙張等不是食物的物品。不過，她也提醒，出現上述症狀並不代表孩子一定缺鐵，若家長對孩子的飲食、成長發育等有所疑慮，建議諮詢醫師、營養師等專業醫療人員。

嬰兒6個月大鐵需求增 只喝母乳可能已不足

根據台灣國健署調查顯示，0至12個月的嬰兒存在數種營養素攝取不足的問題，鐵就是其中之一，其他還有葉酸、鋅、鎂等。台灣國健署衛教資料也指出，寶寶出生前，母體會協助儲存所需的鐵質，但這些鐵質在出生後4至6個月會逐漸消耗完畢。寶寶滿6個月大後對鐵的需求將增加，只喝母乳恐無法滿足鐵質需求。

4至6個月的寶寶也正好可以開始吃副食品，台灣國健署表示，牛肉、豬肉、雞肝、深色蔬菜、豆類、蛋黃等都是鐵質的來源；搭配富含維生素C的食物，例如柑橘類水果或水果泥，則有助於鐵質吸收，均是可納入日常飲食的選項。

牛奶喝太多也可能增加缺鐵風險？專家籲：均衡攝取各種飲食

進入幼兒時期，為了維持鈣質攝取，有些家長可能會定期讓孩子喝牛奶，但切記別喝得太多。Ball教授指出，牛奶可作為幼兒其中一個飲食選項，但若飲用過量可能增加缺鐵風險，原因如下：

1. 牛奶含鐵量較低。

2. 牛奶會帶來飽足感，幼兒若在吃正餐前喝得太多，進食意願可能降低，進而減少攝取富含鐵質食物。

3. 以牛奶取代正餐，也會減少孩子攝取含鐵食物的機會。



美國兒科學會建議，12個月以上幼兒每日牛奶攝取量，應限制在24盎司（約710毫升）以內。台灣國健署《幼兒期營養手冊》也建議，當1至6歲的孩子不再以母奶或嬰兒配方食品為主要食物後，每天應喝2杯乳品類，如牛奶、原味或低糖優酪乳、乳酪等。若發現孩子疑似有缺鐵症狀，應尋求醫療專業人員評估，避免自行判斷或僅以補充營養品應對。

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