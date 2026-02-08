預防貧血｜中醫推6種高鐵食物　黑芝麻含鐵量50%　1物尿酸高慎食

日常中提到補血食物，大家最先想到甚麼？紅棗、紅糖……它們能補血嗎？除了這些還有哪些日常食物能補血？

本文專家：北京中醫藥大學東方醫院血液科主治醫師王文儒



補血到底是補甚麼

日常所說的補血，其實多是針對補充鐵這一造血原料。所以食物中鐵的含量，能一定程度反映補血情況。

成人每天推薦攝入8-18毫克鐵劑，每100克紅棗含鐵1.8毫克，紅糖是9毫克，阿膠是4毫克，就單純數值來看紅糖似乎最多，但考慮糖攝入需控制，它似乎不是優選，而排名第二的阿膠價格方面就遠遠超過紅棗了，此外紅棗中的維生素（維他命）C還能促進鐵的吸收。

如此比較，似乎性價比最高的就是紅棗，但是我們日常僅靠紅棗來作為鐵的主要攝入，意味着每天最少需服用近500克的紅棗，這當然不可能。

其實，日常生活中有不少補血（補鐵）食物被我們忽略了。

6大日常補血補鐵食物，不止紅棗👇👇👇

那些被我們忽略的補血（補鐵）食物

日常一些補血（補鐵）食物：

1. 瘦肉

尤其是紅肉，如牛肉和羊肉。100克瘦牛肉含2.7毫克鐵。同時瘦肉還可以補充蛋白質等其他物質。

此外，100克豬肝含22.6毫克鐵，雖然很高，但考慮膽固醇較高，不建議長期大量食用。

2. 海產品

尤其是貝類，如100克花甲含28毫克鐵，100克海帶含3.3毫克鐵，但尿酸偏高者食用需注意。

3. 豆類

豆類和豆製品不僅是植物蛋白的重要來源，鐵含量也很豐富，100克豆漿含15毫克鐵，此外還富含磷脂、核黃素等。

4. 深綠色蔬菜

我們最為熟知的就是菠菜，100克菠菜含2.9毫克鐵，但植物中的鐵元素吸收率較低，可以配合維生素C吃。

此外，雲耳其實含鐵量屬於植物中較高的，100克泡發後雲耳中含5.5毫克鐵，考慮它豐富的膳食纖維，在日常食物中也是可以選擇的。

5. 乾果種子

100克黑芝麻含50毫克鐵，同時還含各種維生素、卵磷脂、鈣磷等營養物質也很豐富，但裏面大量的脂肪含量也是需要注意。

6. 穀物

作為日常飲食中佔比最高的食物，100克小麥含5.1毫克鐵，100克燕麥含13.6毫克鐵，而100克大米僅含1.3毫克鐵。

