小寒｜細數小寒禁忌與習俗 不宜過度運動｜宜吃溫補食材 驅除寒氣

明天（5日）為二十四節氣中的「小寒」，小寒是古人根據農曆二十四節氣中的第23個節氣所編列，同時也是冬季的第五個節氣，象徵季冬時節的正式開始。此時太陽剛好位於黃經二百八十五度，這時天氣開始轉寒，但是氣溫尚未變成非常寒冷，所以稱作小寒天。清水孟國際命運小孟老師指天氣轉寒，直進食溫補食材，驅除身體寒氣，更提供4項小寒禁忌。

資料授權：清水孟國際命運小孟老師



小寒節氣傳統習俗

探梅

這個時候臘梅已經盛開，紅梅綻放，可以挑選有梅花的賞花風景地，靜靜觀賞，不僅心情舒爽更有種煥然一新的感覺，讓人在冷冷冬天裡，心情愉悅。

小寒節氣吃臘八粥

臘八粥是用白米、栗子、江米、黃米、小米、紅豆、菱角米、去皮棗泥等，加水熬煮，屬於溫補的食材，可以驅除身體寒氣，還具有養血養氣的功效哦。

圖/photoAC

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5款宜於小寒進食之食物：

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小寒禁忌

1.不宜過度運動：

小寒過度運動會容易因為天氣冷熱變化導致氣管收縮，有氣喘的人要隔外當心。

2.不宜去高山：

小寒天雖然不比大寒天，部份高山天氣仍然濕冷，到山上容易受冷氣團影響筋骨受寒容易感冒生病。

3.小寒喝過熱湯，不宜外出：

小寒喝過熱的湯之後不宜再外出，若再外出容易忽冷忽熱，導致身體不適，有高血壓的朋友更加要注意引發中風危機。

4.小寒天不要掃落葉：

小寒天的落葉簡稱寒葉，寒葉有敗葉的意思，因此不宜打掃，有做事失敗的意涵。

《資料授權：清水孟國際命運小孟老師》

小寒2款湯水食譜

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按圖即睇「小寒」宜喝湯水：

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「小寒」宜喝甜品：

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