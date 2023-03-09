16歲孫子對照67年前舊相冊站同一位置重拍相片贈患認知障礙症外婆

不少人知道親人患認知障礙症後都會多陪伴他們，希望趁他們還有記憶時盡量留下快樂的回憶。英國一名16歲男孩得知外婆患認知障礙後，帶著二手相機逛遍倫敦市中心，希望重拍外婆67年前舊相冊中的相片，製作成新的相冊送給她，非常窩心。



16歲孫子重新拍攝舊相冊景點

綜合外媒報道，16 歲男孩Philip Loveday用了一年時間重拍外婆Scilla在 1955 年拍攝的倫敦照片。當年Scilla只有16歲，她搬到倫敦後拍下了一輯照片，並製作了一本手寫相冊，記錄在倫敦的所見所聞。

孫子Philip得知80 多歲的Scilla罹患認知障礙症後，決定帶著二手相機逛遍倫敦市中心，他站在外婆當年拍攝照片時所站的地方，用相同的角度重新拍攝相中的景點。從中相可以看到67年前、後，倫敦街道的轉變，例如以往拍下了管風琴手，而現代的相片則換成了演奏鋼鼓的人。婆孫兩人的照片正正反映了兩段截然不同的歷史。

Philip將自己拍下的照片添加到外婆原來的相冊中，作為禮物送給外婆。外婆收到相冊後感動不已，更愛不釋手不斷重溫照片。

相關文章：李香琴逝世｜飲茶食莓預防腦退化！劍橋研究呢3種茶減緩認知障礙

腦退化也分不同階段，各有不同病徵，若能於發病初期察覺，便能及早處理，避免病情惡化（按圖 👇👇👇）

+ 11

青少年時期的經歷最深刻

Philip 的母親Catherine Loveday是威斯敏斯特大學（University of Westminster）中，專門研究記憶的神經心理學家。她表示普遍人對青少年時期發生的事情印象最深刻，這些記憶會伴隨人們一輩子。而Scilla雖然忘記了很多事情，但卻一直記得這本相冊，她能清楚描述自己拍攝當下的情緒，以及拍下這張相片的原因。

而兒子Philip在16歲時重現了外婆16歲的回憶，他們在生命中的同一時刻完成同一件事，令她非常感動。

相關文章：李香琴逝世｜飲茶食莓預防腦退化！劍橋研究呢3種茶減緩認知障礙

每日飲茶就可以預防腦退化？飲邊種茶才有效？飲幾多至夠？（按圖 👇👇👇） ：

+ 2

相關文章：老人痴呆｜五管齊下預防老年腦退化 除飲食、睡眠 這3點也重要

+ 15

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓