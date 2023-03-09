16歲孫子對照67年前舊相冊站同一位置重拍相片贈患認知障礙症外婆

撰文：螢火蟲
出版：更新：

不少人知道親人患認知障礙症後都會多陪伴他們，希望趁他們還有記憶時盡量留下快樂的回憶。英國一名16歲男孩得知外婆患認知障礙後，帶著二手相機逛遍倫敦市中心，希望重拍外婆67年前舊相冊中的相片，製作成新的相冊送給她，非常窩心。

16歲孫子重新拍攝舊相冊景點

綜合外媒報道，16 歲男孩Philip Loveday用了一年時間重拍外婆Scilla在 1955 年拍攝的倫敦照片。當年Scilla只有16歲，她搬到倫敦後拍下了一輯照片，並製作了一本手寫相冊，記錄在倫敦的所見所聞。

孫子Philip得知80 多歲的Scilla罹患認知障礙症後，決定帶著二手相機逛遍倫敦市中心，他站在外婆當年拍攝照片時所站的地方，用相同的角度重新拍攝相中的景點。從中相可以看到67年前、後，倫敦街道的轉變，例如以往拍下了管風琴手，而現代的相片則換成了演奏鋼鼓的人。婆孫兩人的照片正正反映了兩段截然不同的歷史。

Philip將自己拍下的照片添加到外婆原來的相冊中，作為禮物送給外婆。外婆收到相冊後感動不已，更愛不釋手不斷重溫照片。

相關文章：李香琴逝世｜飲茶食莓預防腦退化！劍橋研究呢3種茶減緩認知障礙

腦退化也分不同階段，各有不同病徵，若能於發病初期察覺，便能及早處理，避免病情惡化（按圖 👇👇👇）

+11

青少年時期的經歷最深刻

Philip 的母親Catherine Loveday是威斯敏斯特大學（University of Westminster）中，專門研究記憶的神經心理學家。她表示普遍人對青少年時期發生的事情印象最深刻，這些記憶會伴隨人們一輩子。而Scilla雖然忘記了很多事情，但卻一直記得這本相冊，她能清楚描述自己拍攝當下的情緒，以及拍下這張相片的原因。

而兒子Philip在16歲時重現了外婆16歲的回憶，他們在生命中的同一時刻完成同一件事，令她非常感動。

相關文章：李香琴逝世｜飲茶食莓預防腦退化！劍橋研究呢3種茶減緩認知障礙

每日飲茶就可以預防腦退化？飲邊種茶才有效？飲幾多至夠？（按圖 👇👇👇） ：

+2

相關文章：老人痴呆｜五管齊下預防老年腦退化　除飲食、睡眠　這3點也重要

+15

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓

女兒患罕見病離世　爸媽特於百日內補辦婚禮　堅強背後盡是笑與淚孝順｜心痛媽媽為她付出太多　女高中生難忍眼淚電梯內扁嘴痛哭孝女改裝救護車載行動不便血癌父親嘗懷念美食：希望看到他的笑容死亡有多真實距離有多近？遺物處理顧問分享4則人離世前最後回憶丈夫出門25分鐘回家驚覺產後抑鬱妻勒死3幼孩 妻自殺未逐被控謀殺7歲腿疾男童問母親 「我為何只能用手走路？」 母忍哭安慰離鄉女兒一句想吃媽媽牌餃子 母親即包100隻獨立包裝餃快遞送上門暖心前社工隨病童身體特徵親縫公仔 藉公仔伴度難關 重拾笑容自信男子9歲開始親手繪製生物百科全書 30歲終圓兒時夢想感動不少網民年邁病母怕成女兒負累自盡　嫁妝中留下遺書：媽媽一直在你們身邊
親子
親子關係
親子熱話
攝影
熱話
認知障礙
認知障礙症