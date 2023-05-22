痱滋飲食｜中醫推薦3款10分鐘茶飲紓緩痱滋痛　持續1個月要小心！

太需要快樂而吃了點炸物、各種生活壓力大，許多人因此嘴巴開了洞而痛不欲生。口腔破洞疼痛不僅讓人食慾大減、心情低落，更讓生活品質大受影響。



想紓緩嘴破的疼痛不適，不妨自製中醫的藥膳茶飲，也能收到不錯的緩解效果。

這3種藥膳茶飲有助紓緩嘴破（按圖👇👇👇）

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1. 金銀花茶

材料：金銀花2錢，生甘草2錢、麥門冬（麥冬）1.5錢、桔梗1.5錢

做法：將藥材洗淨後，加入600~800ml的水熬煮約10分鐘。冷卻後即可飲用。

作用：清熱滋陰

注意：該分量為一人一日份，適合於口瘡炎期間飲用。應置放雪櫃保存以免腐壞。



2. 麥門冬（麥冬）茶

材料：麥門冬2錢、淡竹葉2錢

做法：將藥材洗淨後，用600~800ml的水熬煮約10分鐘，放涼即可飲用。

作用：養陰生津

注意：壓力大、常熬夜者平日可服用。



嘴破吃什麼？（按圖看清👇👇👇）

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3. 粉光茶

材料：粉光參2錢、麥門冬（麥冬）2錢、紅棗5顆。

做法：將藥材洗淨後，用600~800ml的水熬煮約10分鐘，放溫涼即可飲用。

作用：補氣滋陰

注意：適合身體虛弱、氣血不足的人平日飲用。



若發現自己有反覆嘴破、口腔潰瘍一個月也好不了的問題，或者口瘡伴隨生殖器處的潰瘍、關節痛，或口瘡處若有硬塊、出血、疼痛固定一處，應儘速就醫進一步檢查，釐清病因。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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